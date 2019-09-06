2 сентября жительница Краснодара опубликовала в своем инстаграме пост о том, как ее не пустили с коляской в кофейню «1.62» парка «Краснодар». На входе Маргарите сказали, что в заведение нельзя заходить с колясками из-за слишком узкого проезда.

Вот что написала пользователь larimargarita:



В парке «Краснодар» открылось кафе для чайлдфри???

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Сегодня я гуляла со своими детьми (старшему 2 года, младшему — 11 месяцев) в парке «Краснодар» #паркгалицкого. На входе рядом с билетными кассами недавно открылась кофейня. Старший сын попросил чай и булочку. Но сразу же на входе нас не пустили, сказав, что к ним в заведение нельзя заходить с колясками. Аргумент — слишком узкий проезд (хотя там проехали бы в один раз сразу три коляски).



Моя прогулочная коляска шириной 50 см. По противопожарным нормам, да и здравому смыслу, проход не может быть уже метра. Малыш еще не ходит. В кафе нет детских стульчиков. Я веду достаточно активный образ жизни, и никогда не было препятствий для прохода в МФЦ, банки, налоговые, торговые центры и прочие инстанции, магазины и развлекательные заведения. С подобной дискриминацией столкнулась впервые.



У меня вопрос: что по поводу слишком узких проходов в кафе (хотя они достаточно широкие для проезда даже двух колясок) думают противопожарные инстанции? Людям в инвалидных колясках также запрещен въезд в эту кофейню? Полным и тучным людям также нельзя туда заходить? Законно ли не пустить в общественное место мать с двумя маленькими детьми, учитывая, что один из них грудничок и не умеет ходить? Это же не собаки!!!!



Выяснилось, что не мне одной в достаточно грубой и циничной форме предложили купить еду и выйти за дверь, чтобы поесть там — ведь у меня дети — клиентоориентированность 80lvl.

И вот что написали под ее постом другие пользователи.

Многие считают, что коляскам не место в кофейне

prosto_ya_evgeniya: Вам было скучно? Я тоже мама и мой ребенок передвигается на коляске, в силу своего возраста. Если я хочу именно в этой кофейне что-то взять, я возьму в специальном окне, которое для таких как мы и придумано. Если я хочу посидеть и отдохнуть, я оставлю коляску и зайду с ребенком на руках, либо пойду дальше в кафе или бар! Вы раздули шоу из нифига. Хочется искать говно, проходите мимо парка! Тут его нет!

elenanesterenko026: Вот из-за таких мам и пошло выражение #яжемать.Проблему раздули не из-за чего, малыша на ручки и вперед.

roman_lozutkov: Это хорошо, что у нашей «героини» коня нет😂

_ml_1990: Самый яркий представитель #яжемать. Зашел на вашу страницу первый и последний раз. Везде одно занюханное: я с ребенком, мне с ребенком, ребенком, ребенком, РЕБЕНКОМ. Настолько бездарное и примитивное мышление. У всех дети. И никто не пытается за их счет выбить себе поблажку или жалость. Мол «мне было сложно, я подхожу к домофону, в руках в зубах три пакета, в руках 4 ребенка и ищу судорожно ключи». Чуть не стошнило. Родила? Веди себя достойно. Весь Краснодар уже тошнит от ваших (именно ваших) возмущений на ту или иную тему. Не пускают куда-то? Значит есть тому причины. Если нельзя в заведение с коляской — то заткни свое личное мнение куда подальше. А не устраивай цирк с криками «яжемать». Мужу не стыдно!?!? Сгореть со стыда можно, а-ля колхоз «Паровозик».

zhenya__78: Мамочки как вы, наконец, не поймете, что мир не вертится только вокруг вас!? У меня тоже есть ребенок, и я, если честно, не хожу с ним по кафешкам... Есть детские заведения со всеми удобствами для детей! Но есть, представьте, и места, где люди без детей хотят посидеть в тишине и попить свой кофе ☕️ Это просто супер 👏🏻 В чем проблема?! Идите в детское заведение и все.

denis_nacharkin83: Это частная территория и как, и кому там быть, решать собственнику!!!! Решил собственник так, значит так и на то есть свои причины, которые он Вам, дамочка, объяснять не обязан. Что Вы раздуваете, инвалидов начинаете переписывать сюда. Сказали нельзя с колясками, значит нельзя. ВСЕ!!!!!

martin_sparrow: Интересно, а то, что на двери висит надпись, что с велосипедами, колясками, самокатами и т.д нельзя, вас не смутило?) или 6 бизнесов надо как-то продвигать и пиариться?))

Но некоторые возмущены, как и сама Маргарита

kristmechtatel: Да ужас какой-то... Матерей за людей не считают. Родила, значит сиди дома, а не то мало ли твой ребенок кому-то будет мешать. Больше всего удивил негатив комментаторов. Да что вам такого сделали дети?! Соглашусь, что есть особы, мягко говоря, не сильно умные, которых вы называете яжматерями. Но всех-то под одну гребенку грести не стоит. А переходить на личности и оскорблять в открытой форме вообще перебор. Все чаще замечаю, что общество у нас с гнильцой, каждый сам за себя. Каждый свою попу бережет. Но что бы было, если б, например, мужчине отказали в парковке, только потому что он мужчина?! Да его бы бомбило похлеще любой яжматери.

alena_kzchnko: Почему у нас в России такая дискриминация и многие ненавидят чужих детей, почему заграницей я могу посещать любые места, даже бары, и там люди только рады детишкам любого возраста, а у нас же жесть какая-то происходит... Уроды!!!

valery_899: Блин, фигею с комментариев. Какая злость и ненависть к мамам с детьми все таки в нашем обществе. Люди быстро забывают, что сами были когда-то детьми. Всем кто пишет, что «ну нельзя, таковы правила заведения», скажу, что правила эти противоречат законодательству РФ. Вам, автор поста, советую с этим видео в Роспотребнадзор обратиться) пусть пошевелят эту забегаловку).

otikhomir: Дааа уж... я усыновила троих детей. Судя по комментам тех, кто против, я подписала себе приговор. Кафе, рестораны, общественные места таким как мы должны быть мне противопоказаны. Хотите отдохнуть или покормить ребенка — обойдетесь. У вас дом есть, отдыхайте и ешьте там. Нечего мешать «нормальным» людям, потому что им невесело в присутствии детей. И, да, у меня двойная коляска-тандем.

hrissstina: Я в ужасе от комментариев людей! Я согласна можно оставить коляску, но сам факт! Все озлобились на женщин с детьми! Мешают дети, мешают женщины,мешает ор! Свобода выражения своих мыслей боком обществу стала . Люди несут такие ужасные вещи, творят что хотят, не уважают ни кого круг! Хрен с этой кафешкой! Родятся дети у владельцев (внуки) и коляски разрешат, и стульчиков накупят.

alevtinaloza: Я в шоке, люди почему вы такие злые??? Почему мать не может выйти с маленькими детьми в кафе? Да, дети могут плакать, кричать! Это дети, блин, и все мы такими были! Хватит ущемлять матерей!!! О чем говорить, если даже сами матери столько говна в коментах вылили... У моего ребенка проблемы с суставами ног, и он носит металлическую шину между ног, так на нас в садике чья-то мать пожаловалась, что негоже таким детям в сад ходить, дети, мол, начинают копировать и вставлять себе палку между ног. Сука, люди, у вас вобще мозг еще остался? Что за дискриминация вокруг. С детьми сиди дома, с больными детьми вообще выходить категорически запрещено — иначе их вид может кого-то шокировать...

annakoval4uk: Нас тоже туда не пустили я месяц назад,а то и больше им писала! Мало того, что не пустили, так на улице еще и дождь поливал, и мне предлагали коляску оставить на улице под дождем🤦‍♀️ Ничего не поменялось...

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