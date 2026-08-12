«Божественное» и отказ от субъектности. Как из прогулок по Москве и Краснодару родилась выставка «Ландшафт возможного»

В своих психогеографических исследованиях авторы заново открывают городской ландшафт как поле для художественных практик. Посетителям предлагается не только посмотреть документацию этих исследований, но и попытаться на телесном уровне прожить опыт художников.

В Краснодарском выставочном зале до 16 августа проходит выставка Василия Поликанина и Анны Каратаевой «Ландшафт возможного». Экспериментальный проект включает в себя произведения в разных медиумах — живопись, графика, фотография, видеоарт, инсталляция.

Справка. Алексей Угольников — искусствовед, член АИС, окончил Санкт-Петербургскую академию художеств им. И.Е. Репина. Автор текстов и куратор выставок современного искусства, исследователь советской мозаики. Юга.ру сообщали о разных проектах, которые реализовал Угольников в Краснодаре: он читал лекции о мозаичных панно фарфоро-фаянсового завода «Чайка» и нонконформистах в СССР, организовал и провел однодневную выставку, посвященную британскому художнику Дэвиду Хокни , выставку «Осколки прошлого» о монументальной мозаике Краснодара и другие.

Искусствовед и куратор Алексей Угольников рассказывает о том, какую роль играет понятие «третьего» в совместной выставке двух художников.

Основой концепции стало понятие «третьего» как источника речи, мышления и, в конечном счете, смыслов. Это нематериальный агент, близкий, но не тождественный понятию «божественное», который может принимать разные формы. Он представлен в виде инсталляции «Утраченный третий», размещенной в центре зала. Трогательные в своей хрупкости и странности зооморфные существа, расположенные на полу под ним, оказываются в ситуации вынужденной изоляции от первоисточника. Мигающие нити светодиодов воплощают метафору неполадок, сбоя в функционировании, транслируя тем самым чувство тревоги и растерянности, сопровождающее атомизированное существование человека в современном обществе.

Важную роль в проекте играют две параллельные истории психогеографического исследования ткани города, выполненные авторами независимо друг от друга, без предварительного обсуждения, в Москве и Краснодаре. Фотографическая серия иллюстрирует эксперимент Василия Поликанина по телесному восприятию городской среды: прогуливаясь по набережной Москвы-реки, он снимал противоположный берег каждые двести шагов, пытаясь сопоставить внутреннее ощущение расстояния с заявленным на карте.

Примерно в это же время Анна Каратаева фиксировала свои перемещения по Краснодару, направляя объектив камеры не на здания, в привычной для взгляда туриста и фланера форме, а вниз, на собственные ноги, снимая их как бы случайно, не глядя. Отснятые кадры смонтированы в видеоролик, где монтажный ритм и музыкальное сопровождение задают определенную драматургию восприятия. Этот ролик авторы предлагают смотреть лежа, глядя на подвешенный к потолку экран, тем самым меняя и привычный режим просмотра работ в музее.

Следуя заранее сформулированному методу, художники пытаются осуществить отказ от авторской субъектности в процессе создания произведения искусства. По гипотезе авторов, одновременно возникшие схожие идеи проектов возникли как следствие подключения к «третьему», одной из форм коллективного бессознательного.

Следы проявления «третьего» мы видим в серии абстрактных и полуфигуративных композиций, выполненных Василием и Анной совместно. Основой для них иногда служат рисунки их детей, порой — случайные образы, становящиеся основой для цветовых и ритмических «ландшафтов». В своей синестетической музыкальности некоторые из них напоминают импровизации Василия Кандинского, а в других чувствуется возвышенная легкость и детская наивность графических работ Жоана Миро. Поиск точки компромисса и акцент на процессуальности, а не на конечном результате, делает эти работы не столько эстетическими объектами, сколько художественным выражением диалога между Василием и Анной.

В последний день работы выставки, 16 августа, в 16:00 в выставочном зале пройдет паблик-ток на тему «Город. Экономика. Институция». Авторы и приглашенные спикеры — художники Владимир Колесников, Игорь Михайленко и Сергей Таушанов обсудят художественные интервенции в городскую среду и их взаимосвязь с экономикой современного искусства, отличие классического стрит-арта от антистиля и акционизма, жизнь искусства вне пространства галерей и музеев, а также цену и ценность произведений.

Модератором дискуссии выступит Алексей Угольников. Посетить паблик-ток можно будет по билетам на выставку.