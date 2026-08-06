Жизнь после перестройки. Сможет ли обновленный «Краснодар» бросить вызов столичным клубам и «Зениту»?

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассуждает о старте чемпионата и Кубка России по футболу и о том, как будет выглядеть новый облик краснодарского клуба.

В конце прошлого сезона многие (и мы в том числе) задавались логичным вопросом: каким в новом сезоне предстанет «Краснодар»? Его перестройка ожидалась в куда большей степени, чем у основных конкурентов — практически всем было понятно, что Сперцян собирается уйти, уж слишком долго продолжалась «сага о переходе». Клуб мог бы, конечно, упорствовать в сохранении одного из лидеров, но какой в этом был смысл? Эдуард отдал «быкам» все, что мог, ведь любая команда должна развиваться, а не эксплуатировать талант своих игроков «до талого».

Так получилось, что входить в сезон вице-чемпионам пришлось и без Кордобы — колумбиец сломался на чемпионате мира и до сих пор не восстановился. Трансферное окно «Краснодар» отработал прилично. Прежде всего — из «Крузейро» пришел Кристиан. Это вовсе не прямая замена Сперцяну, а игрок, который теперь во многом будет определять содержание полузащиты. Учитывая травму Кордобы, очень вовремя в команду вернулся ее же воспитанник Воробьев (тут стоит вспомнить об уходе Виктора Са). Сергей Галицкий не был бы самим собой, если бы не привлек кого-то из россиян-ветеранов: традиции, заложенные Измайловым, Быстровым и Торбинским, теперь будет продолжать Магомед Оздоев. Хотя это, конечно, больше история про укрепление глубины состава.

Лично я еще до начала сезона говорил: похоже, в РПЛ сложилась «большая тройка», которая и разыграет между собой все призовые места. Сложно поверить как в успех ЦСКА с молодым Игдисамовым, так и в то, что Сандро Шварц сможет дважды войти в одну реку в московском «Динамо». Про «Локомотив» и говорить нечего.

Так и вышло — причем впервые за 10 лет все три фаворита чемпионата стартовали в нем без потерянных очков. «Зенит» пусть и не радикально, но обновил свой состав, списав за борт неуравновешенного Дюрана (вместо него — очередной бразилец Фелипе Аугусто) и подписав из «Балтики» Кевина Андраде. «Спартак» и вовсе максимально усилил свой состав, найдя наконец настоящего форварда — Мирлинда Даку из «Рубина». Его, правда, в штыки приняли активные (видимо, прежде всего, политически) болельщики, но, думается, клуб найдет возможность с этим как-то справиться [часть активных болельщиков «Спартака» выступила против трансфера из-за неприятия косовско-албанского бэкграунда игрока, мотивируя это поддержкой сербского народа. — Прим. Юга.ру].

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Развитие — в том или ином виде — в футболе идет там, где жизнь кипит. Стагнация никогда не может быть плацдармом для успеха — именно поэтому я совершенно не верю в три других московских клуба. Даже махачкалинское «Динамо» на старте выглядит более развивающейся командой, чем те, кому вроде бы и все карты в руки были даны самой судьбой. Особенно комично выступил ЦСКА — понимая свои проблемы с позицией центрфорварда, они месяц мурыжили тему Жуана и в итоге отказались от весьма дорогого трансфера в тот момент, когда бразилец в буквальном смысле слова заходил в самолет, везущий его на медосмотр.

Синхронность побед «большой тройки» продолжилась и в Кубке России — правда, «быкам» для этого потребовалась серия пенальти. Очень, кстати, благодарен Станиславу Черчесову — экс-тренер сборной России не стал прятаться за словами о лотерее, а прямо назвал серию пенальти мастерством!

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Кстати, выигрывал ее «Краснодар» без участия гуру этой темы Станислава Агкацева — все участники турнира используют ротацию игроков, ибо перегрузка на старте сезона никому не нужна. Можно спросить: почему Мурад Мусаев не выпустил специалиста только на серию? Но к тому моменту «Краснодар» сделал уже все пять замен (причем при счете 1:0) и ни к какой серии вообще не готовился.

Единственным неприятным для «быков» моментом старта сезона является неумение сохранять победный счет. Это привело к нервотрепке в игре с «Факелом», после чего рулевой «Краснодара» откровенно бушевал:

«Эта игра должна стать для нас большим уроком — в России невозможно никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. Если счет 3:0, значит, надо все делать, чтобы счет стал 4:0. И большие проблемы были в концовке. Повторюсь, нужно сделать правильные выводы!»

Выводы? Нет, не видели, судя по концовке игры с «Ахматом». Но хорошо то, что хорошо кончается, хотя формат группового турнира в Кубке и дает право на ошибку.

Уступил Месси, но опередил Мбаппе:

Уже совсем скоро — в воскресенье — «Краснодару» играть против оставляющего пока очень солидное впечатление «Спартака». Возможно, и против Даку тоже. Албанец еще даже ни разу не попал в заявку, а стадион уже орал «Косово — Сербия» так, как будто ставил целью, чтоб это услышали в самих этих странах. Это, кстати, может стать проблемой, и это прямой тест, который новое руководство клуба устроило себе само. Тренер Карседо к этому отношения иметь не будет — его дело, чтобы Даку забивал. А вот обстановка, особенно на дебютном матче, — это будет весьма интересно.

И, мне кажется, «Краснодар» должен такое учитывать и к этому готовиться. В футболе мелочей не бывает, и даже такая история вполне может сыграть на пользу, если грамотно ей воспользоваться. Тем более что Даку кипуч и полностью абстрагироваться от воплей с трибун явно не сможет.

Настоящий новый «Краснодар» мы увидим после возвращения Кордобы — именно тогда станут понятны схемы и роли в них. Но уже сейчас кажется, что «проседания» южане не допустили. Да, работать (и весьма серьезно!) над тем, чтобы не растрачивать преимущество, еще только предстоит. Но это как раз то, что и называется развитием команды, с чего мы начинали. Первый тест максимальной сложности — уже в воскресенье…

общество РПЛ Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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Жизнь после перестройки. Сможет ли обновленный «Краснодар» бросить вызов столичным клубам и «Зениту»?
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