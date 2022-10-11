От Мадонны до маленького Ленина. Собрали гид по уникальным мозаикам Краснодара

Кураторы культурно-просветительского проекта «Осколки прошлого» впервые в истории Краснодара попытались собрать, изучить и систематизировать монументальные мозаики, созданные в городе с 1960-х по 2000-е годы. Работа длилась больше года, за это время удалось найти более 50 панно, а также у большинства определить авторов эскизов и даты создания работ. Многие из них располагаются на закрытых территориях, таких как больницы, заводы, пожарные части, школы, детские сады. По словам одного из кураторов проекта Алексея Угольникова, тема монументальных советских мозаик плохо исследована. Интерес проявляют к дореволюционному Краснодару, к советскому — в меньшей степени. Каким был Краснодар? С середины ХХ века Краснодар активно развивался. Это время большой стройки, расцвета культуры, искусства и науки. В 1966 году на базе Кубанской рисовой опытной станции был образован Всероссийский научно-исследовательский институт риса. Год спустя в эксплуатацию сдали здание кинотеатра «Аврора», и рядом на месте древнего кургана появилась одноимённая скульптура. Активно строили объекты социального назначения и производственные предприятия. Было создано краснодарское водохранилище. В 1970-1980-х годах на окраинах города развёрнули массовую застройку с типовыми панельными домами — появились районы Фестивальный, Юбилейный, Комсомольский, Гидростроителей. В новых домах как снаружи, так и внутри создают мозаики. Новый символ искусства и советской мысли. Несмотря на региональную специфику, от Владивостока до Краснодара набор сюжетов в основном один и тот же: космос, наука и культура, абстракция. Краснодарский завод измерительных приборов (ЗИП) Это был настоящий город в городе. Здесь старались создать максимально комфортные условия для жизни и работы сотрудников. В 1970-е годы четыре постройки детского сада № 123 (улица Зиповская, 9а) украсили мозаичными панно из смальты с разными сюжетами и стилистикой. На фасаде можно увидеть отсылку к Олимпиаде-80, древнерусским и западноевропейским сказочным мотивам, басням и мультфильмам.

Мозаика на фасаде детского сада № 123, улица Зиповская, 9а © Фото Д. Ивакина

На третьем этаже литера Ц можно найти панно размером 10 метров на 3 метра. Рисунок, который располагался в столовой, основан на чередовании вертикальных геометрических элементов разных цветов. На нём изображен летний пейзаж с облаком и холмом, а также марина с парусником. Два сюжета соединяет полоса красно-белой ленты.

Мозаика в литере Ц по адресу улица Зиповская, 5 © Фото Алексея Угольникова

«Созданием мозаик в городе занимался художественный комбинат. Автор приносил эскиз, собирался совет, на котором решали, принимать изображение в работу или нет. Цензуры в монументальной живописи было меньше, чем в других сферах. В СССР буржуазное влияние не поощрялись. Однако поскольку монументальное искусство было связано с архитектурой, то ему давали некоторую вольность», — рассказал Алексей Угольников. Улица Вишняковой, 53 Большое мозаичное панно на фасаде жилого дома создали в 1991 году по эскизу Вячеслава Кислякова. Сюжет весьма необычный для ещё советского периода — вариант изображения «Мадонны с младенцем». Дева Мария в традиционных красно-синих одеяниях, ребёнок у нее на руках. Однако это легко объяснить: в доме планировали открыть детскую поликлинику, а красный крест позади женской фигуры — символ медицины.

Мозаика на фасаде жилого дома, улица Вишняковой, 53 © Фото Алексея Угольникова

Мозаика на фасаде жилого дома, улица Вишняковой, 53 © Фото Алексея Угольникова

Панно было в плохом состоянии, 30% мозаичного слоя оказалось утрачено. По инициативе местных жителей собрали деньги на реконструкцию, которую провели в 2021 году.

Улица Лизы Чайкиной, 110 На территории бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка» можно найти сразу несколько мозаик. На фасаде здания находятся бело-синие картины, отражающие специфику предприятия. Интерес вызывает материал, из которого они сделаны. Это бомза — специальное приспособление для обжига керамических изделий, предохраняющее их от деформации. Обычно после использования её уничтожали, но по инициативе главного художника и технолога завода Николая Туркова стали использовать как декоративный элемент при оформлении зданий.

Административное здание фарфоро-фаянсового завода «Чайка» © Фото Валерия Годадзе

Есть на территории завода и стелла из кирпича и бетона. Сюжет повествует об отдельных вехах в истории советского государства — от революции до первого полёта человека в космос. Можно разглядеть отсылку к древнеегипетскому искусству: фигуры словно врезаны в рельеф, голова и ноги развёрнуты в профиль, а торс — в анфас.

Краснодарский дом книги На фасаде здания расположена одна из самых известных и масштабных мозаик города — смальтовое панно Валентина Папко «Я вызову любое из столетий», созданное в период с 1974 по 1978 годы. Грандиозная композиция размером примерно 450 кв. метров посвящена теме книгопечатания. В центре расположена вертикальная фигура седовласого старца — Ивана Фёдорова. В панно отражены две основные отрасли литературы, художественная и научная. Первая представлена мифологическими и фантастическими образами, вторая — именами выдающихся учёных. Разнородные сюжеты объединены сине-бирюзовой цветовой гаммой.

Мозаика на фасаде Дома книги, улица Красная, 43 © Фото Валерия Годадзе

Улица Мачуги, 80 На здании школы-интерната можно увидеть большую мозаику Григория Булгакова, созданную в 70-х или 80-х годах. Точные даты кураторам проекта установить не удалось. Сюжетно в картине автор объединил три возраста советского гражданина. Пионеры учатся, сажают деревья, занимаются творчеством. Выпускники школы выходят во взрослую жизнь и, наконец, взрослые граждане работают на благо страны.

Мозаика на фасаде школы-интерната, улица Мачуги, 80 © Фото Д.Ивакина

«Раньше основным заказчиков мозаик было государство. Сейчас этот вид искусства применяют только в церквях. Панно постепенно заменили граффити, которые активно используют для украшения как административных и частных зданий, так и различных коммерческий заведений. Это дешевле и быстрее», — считает Угольников. Улица Старокубанская, 114 На здании НЭСКа издалека видна большая мозаика Анатолия Лукашова, созданная примерно в 80-е годы прошлого века. Сюжет панно сложный и включает ряд символов. В нижней части зритель видит фигуру человека с поднятой рукой, созданную известным архитектором-модернистом Ле Корбюзье. Выше — различные абстрактные формы и трёх белых голубей в листьях оливы.

Мозаика на фасаде здания НЭСКа, улица Старокубанская, 114 © Фото Валерия Годадзе

Краснодарский государственный цирк На фасаде здания располагается огромное произведение Григория Даумана, над которым работали пять лет — с 1965 по 1970 годы. Это одно из самых ранних панно и, возможно, первое произведение, созданное в технике смальтовой мозаики. Изображение содержит отсылки к различным периодам развития искусства: профильное изображение сидящей кошки (древнеегипетский рисунок), лошади и люди в красных одеждах (древнерусская книжная миниатюра), колесница (древнегреческий сюжет). Эта мозаика примечательна ещё и тем, что при создании использовали эрклёз — декоративное кусковое стекло. Мозаичный слой серьёзно разрушен, панно требует реставрации.

Мозаика на фасаде здания Краснодарского цирка улица Рашпилевская, 147 © Фото Алексея Угольникова

Краснодарский институт культуры Здание славится тематическим панно, созданным в 1988 году по эскизу Владимира Андрющенко. Композицию он разрабатывал, чтобы визуально связать существующий и планируемый корпуса. Однако новое здание так и не построили.

Мозаика на фасаде здания КГИКа, улица 40-летия Победы, 3 © Фото Валерия Годадзе

Сквер Дружбы Там находится уникальное панно-портрет размером 85 см на 65 см, на котором изображён четырёхлетний Владимир Ульянов (Ленин). Панно выполнили в 1965 году в технике флорентийской мозаики. Примечательно, что в более поздних работах в Краснодаре подобную технику не использовали.

«Последняя мозаичная работа в Краснодаре датируется 2000 годом. Тогда появилось большое панно на фасаде пожарно-спасательной части № 1 по адресу улица Мира, 56. Художественный комбинат закрылся в середине нулевых, а архив был утерян. Из-за этого нам пришлось собирать информацию о городских монументальных мозаиках буквально по крупицам», — добавил Алексей Угольников.

Юга.ру рассказали только о некоторых монументальных мозаиках. Кураторы проекта создали схему Краснодара с расположением панно, которую можно использовать как путеводитель. Благодаря ей каждый житель и гость города не только сможет узнать информацию о мозаиках, но и отправиться в самостоятельную экскурсию, чтобы увидеть их в оригинале.

© Фото Алексея Угольникова