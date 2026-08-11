Проиграть войну, но выиграть мир. Почему дипломатия и благосостояние иногда важнее победы на поле боя

Активистка Яна Антонова рассказывает о забытых уроках русско-японской войны и дипломатии Сергея Витте. Историческая справка. Русско-японская война 1904–1905 годов началась из-за столкновения интересов двух империй в Маньчжурии и Корее. Россия рассчитывала на быструю победу, но потерпела ряд тяжелых поражений — на суше, под Мукденом, и на море, в Цусимском сражении. К лету 1905 года обе стороны были истощены: Россию охватила революция, а Япония исчерпала людские и финансовые ресурсы. При посредничестве президента США Теодора Рузвельта в августе 1905 года в Портсмуте начались мирные переговоры. 9 августа 1905 года в США начались мирные переговоры между Россией и Японией. Война к тому времени длилась более года и ознаменовалась рядом поражений российской армии и флота. Когда царь Николай II вместе с теми, кто подталкивал его к войне с Японией, решил ее начать, ждали совсем другого. Предполагалось, что война будет маленькой и победоносной, а вышло наоборот — она оказалась долгой и бесславной. Генерал Николай Линевич, назначенный в 1905 году главнокомандующим русской армией, признал, что власти России перед войной недооценили противника: «Мы считали его всегда слабым, а он оказался сильным и мужественным». В русском обществе из-за военных неудач с новой силой вспыхнули революционные настроения. В такой ситуации царь Николай II был заинтересован в быстром заключении мира с Японией. Однако и Япония, как оказалось, хоть и одерживала верх в Маньчжурии, но не могла себе позволить длительную войну из-за огромного перенапряжения сил всей страны.

Бывают войны, которые выиграть невозможно. Посредником выступил президент США Теодор Рузвельт. Желая способствовать скорейшему окончанию войны, он предложил провести переговоры на американской территории. Николай II это предложение принял, исходя из позиции, что «внутреннее благосостояние важнее, чем победа». В числе прочих условий достижения мира Япония требовала от России выплаты контрибуций, ограничения ее военно-морских сил на Дальнем Востоке и передачи острова Сахалин. Делегацию России на переговорах в США возглавлял бывший министр финансов Сергей Витте. По мнению многих современников и историков, Витте был самым талантливым государственным деятелем России за последние три царствования.

Сергей Витте на портретных этюдах Ильи Репина © Изображения находятся в общественном достоянии

Сам Сергей Юльевич был против начала конфликта, и это не было секретом для общества тех лет. В своих мемуарах Витте резко высказывается против войны и обвиняет Николая II в склонности к внешнеполитическим авантюрам. В свою очередь критики позже упрекали Витте в том, что, будучи дальновидным, прозорливым и опытным политиком, он недостаточно энергично протестовал перед царем и не подал в отставку. Историки пишут, что он был чрезмерно властолюбив. Очевидцы тех событий утверждали: моральные качества графа не всегда соответствовали его выдающемуся интеллекту. Желая любой ценой остаться во власти, к которой привык за долгие годы, он смирился с тем, что Россия вступает в заведомо проигрышную, по его же предчувствиям, войну Как бы то ни было, война началась и оборачивалась провалом. Ее нужно было срочно завершать. На переговоры с Японией царь Николай II послал Витте. Сергей Юльевич высказался об этом так: «Как надо канавы разгребать — так посылают Витте». Незадолго до отъезда в США Сергей Витте писал бывшему военному министру Алексею Куропаткину: «Нам нужен скорейший, но прочный мир на Дальнем Востоке. Нужно пожертвовать всеми нашими успехами, достигнутыми там в последние десятилетия. Нужно покончить со смутою в России и начать новую деятельную жизнь разумного строительства. Нужно лет 20-25 заниматься самими собой и успокоиться во внешних отношениях».

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