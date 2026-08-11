Проиграть войну, но выиграть мир. Почему дипломатия и благосостояние иногда важнее победы на поле боя
Активистка Яна Антонова рассказывает о забытых уроках русско-японской войны и дипломатии Сергея Витте.
Историческая справка. Русско-японская война 1904–1905 годов началась из-за столкновения интересов двух империй в Маньчжурии и Корее. Россия рассчитывала на быструю победу, но потерпела ряд тяжелых поражений — на суше, под Мукденом, и на море, в Цусимском сражении. К лету 1905 года обе стороны были истощены: Россию охватила революция, а Япония исчерпала людские и финансовые ресурсы. При посредничестве президента США Теодора Рузвельта в августе 1905 года в Портсмуте начались мирные переговоры.
9 августа 1905 года в США начались мирные переговоры между Россией и Японией.
Война к тому времени длилась более года и ознаменовалась рядом поражений российской армии и флота. Когда царь Николай II вместе с теми, кто подталкивал его к войне с Японией, решил ее начать, ждали совсем другого. Предполагалось, что война будет маленькой и победоносной, а вышло наоборот — она оказалась долгой и бесславной. Генерал Николай Линевич, назначенный в 1905 году главнокомандующим русской армией, признал, что власти России перед войной недооценили противника: «Мы считали его всегда слабым, а он оказался сильным и мужественным».
В русском обществе из-за военных неудач с новой силой вспыхнули революционные настроения. В такой ситуации царь Николай II был заинтересован в быстром заключении мира с Японией. Однако и Япония, как оказалось, хоть и одерживала верх в Маньчжурии, но не могла себе позволить длительную войну из-за огромного перенапряжения сил всей страны.
Бывают войны, которые выиграть невозможно.
Посредником выступил президент США Теодор Рузвельт. Желая способствовать скорейшему окончанию войны, он предложил провести переговоры на американской территории. Николай II это предложение принял, исходя из позиции, что «внутреннее благосостояние важнее, чем победа».
В числе прочих условий достижения мира Япония требовала от России выплаты контрибуций, ограничения ее военно-морских сил на Дальнем Востоке и передачи острова Сахалин.
Делегацию России на переговорах в США возглавлял бывший министр финансов Сергей Витте. По мнению многих современников и историков, Витте был самым талантливым государственным деятелем России за последние три царствования.
Сам Сергей Юльевич был против начала конфликта, и это не было секретом для общества тех лет. В своих мемуарах Витте резко высказывается против войны и обвиняет Николая II в склонности к внешнеполитическим авантюрам. В свою очередь критики позже упрекали Витте в том, что, будучи дальновидным, прозорливым и опытным политиком, он недостаточно энергично протестовал перед царем и не подал в отставку. Историки пишут, что он был чрезмерно властолюбив. Очевидцы тех событий утверждали: моральные качества графа не всегда соответствовали его выдающемуся интеллекту. Желая любой ценой остаться во власти, к которой привык за долгие годы, он смирился с тем, что Россия вступает в заведомо проигрышную, по его же предчувствиям, войну
Как бы то ни было, война началась и оборачивалась провалом. Ее нужно было срочно завершать. На переговоры с Японией царь Николай II послал Витте.
Сергей Юльевич высказался об этом так: «Как надо канавы разгребать — так посылают Витте».
Незадолго до отъезда в США Сергей Витте писал бывшему военному министру Алексею Куропаткину: «Нам нужен скорейший, но прочный мир на Дальнем Востоке. Нужно пожертвовать всеми нашими успехами, достигнутыми там в последние десятилетия. Нужно покончить со смутою в России и начать новую деятельную жизнь разумного строительства. Нужно лет 20-25 заниматься самими собой и успокоиться во внешних отношениях».
Конвейер смерти доктора Кристмана:
В воспоминаниях Сергей Витте пишет, что твердо решил на переговорах в США держать себя так, как подобает представителю величайшей империи, которую постигла временная неудача. Члены российской делегации потом писали, что были поражены легкостью, с которой Витте, не будучи профессиональным дипломатом, вошел в выпавшую на его долю роль, его находчивостью, гибкостью и умением приспосабливаться к новой и чуждой обстановке. Хотя Россия на поле боя проиграла войну Японии, но на дипломатическом поле Витте намерен был победить. Что удивительно — это удалось.
Историки до сих пор спорят — кому именно Россия обязана выгодными для себя условиями мирного договора с Японией: главе делегации Витте или императору Николаю II, который в данном вопросе проявил необычную для себя твердость.
В первый же день российская делегация заявила, что за столом переговоров «нет ни победителей, ни побежденных». Требование о выплате контрибуций, ограничении морских сил России на Дальнем Востоке и передаче Японии всего острова Сахалин Сергей Витте отверг.
Перед перспективой продолжения войны Япония дрогнула.
Японская делегация пошла на уступки: 18 августа она согласилась отказаться от контрибуций, однако запросила южную часть Сахалина, а за северную предложила России выплатить огромный выкуп.
Решающим моментом переговоров их участники позже называли ту минуту, когда Сергей Витте зачитал ноту об отказе России платить выкуп за северную часть острова Сахалин. Когда он окончил, повисла напряженная тишина. Все сидели молча. Витте безучастно отрывал кусочки от листа бумаги. Представитель Японии встал и сказал, что они согласны с предложением России. У русских свалилась гора с плеч. Они поняли, что победили.
В награду за заключение выгодного мира с Японией царь Николай II пожаловал Сергею Витте графский титул. Однако русское общество дипломатических успехов Витте не оценило.
Так как южную часть острова Сахалин все-таки пришлось передать Японии, Витте стали за глаза звать графом Полусахалинским. Историки пишут, что такое отношение общества стало для него ударом.
Интересно, что и в Японии тамошняя патриотическая общественность приняла мир с Россией плохо. В Токио произошли уличные беспорядки.
Но был ли за всю историю человечества мирный договор между двумя длительно воевавшими странами, который на момент своего заключения был бы одобрительно и восторженно принят обществом в обеих странах?
Сейчас отношение к мирному договору, подписанному в Портсмуте Сергеем Витте, у отечественных историков положительное. А многие граждане нашей страны вообще затрудняются вспомнить, когда и из-за чего началась война с Японией при Николае II, как долго она шла и чем завершилась.
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