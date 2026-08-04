В Краснодаре откроется выставка «Ландшафт возможного» о городе как пространстве для искусства

В Краснодарском выставочном зале представят проект двух художников, исследующих город через искусство, прогулки и творческие эксперименты

В основе выставки — совместные исследования художников, посвященные городскому пространству. Авторы рассматривают привычные улицы и маршруты как место для творческих экспериментов и предлагают зрителям познакомиться с результатами этих наблюдений.

Помимо документации художественных исследований, на выставке представят живописные и графические работы Василия Поликанина и Анны Каратаевой. По словам организаторов, экспозиция сосредоточена не только на готовых произведениях, но и на самом процессе совместной работы двух художников.

Выставка будет работать с 5 по 16 августа. Также 9 августа в 15:00 пройдет медиация с участием авторов. Подробности можно уточнить у организаторов.