В Краснодаре откроется выставка «Ландшафт возможного» о городе как пространстве для искусства

Краснодарский край

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  • Работа художников Василия Поликанина и Анны Каратаевой © Фото предоставлено Алексеем Угольниковым
    Работа художников Василия Поликанина и Анны Каратаевой © Фото предоставлено Алексеем Угольниковым

В Краснодарском выставочном зале представят проект двух художников, исследующих город через искусство, прогулки и творческие эксперименты

5 августа в 18:30 в Краснодарском краевом выставочном зале откроется выставка «Ландшафт возможного» художников Василия Поликанина и Анны Каратаевой. Куратором проекта выступил Алексей Угольников.

В основе выставки — совместные исследования художников, посвященные городскому пространству. Авторы рассматривают привычные улицы и маршруты как место для творческих экспериментов и предлагают зрителям познакомиться с результатами этих наблюдений.

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Помимо документации художественных исследований, на выставке представят живописные и графические работы Василия Поликанина и Анны Каратаевой. По словам организаторов, экспозиция сосредоточена не только на готовых произведениях, но и на самом процессе совместной работы двух художников.

Выставка будет работать с 5 по 16 августа. Также 9 августа в 15:00 пройдет медиация с участием авторов. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Музейной кофейне Краснодара открылась бесплатная выставка «Тайная жизнь креветки».

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар Художники

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