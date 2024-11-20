В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого». Можно увидеть больше 60 мозаичных панно

Краснодарский край

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  • Мозаика в литере Ц по адресу улица Зиповская, 5 © Фото Алексея Угольникова
    Мозаика в литере Ц по адресу улица Зиповская, 5 © Фото Алексея Угольникова

В Краснодаре с 19 ноября работает выставка, посвященная местным мозаикам (12+)

В арт-резиденции «Дом книги» 19 ноября открылась выставка «Осколки прошлого». Это масштабный проект, посвященный краснодарским мозаикам, созданным с 1960 по 2000 годы. 

Авторы работают над исследованием больше трех лет и за это время смогли выявить около 60 панно. Большинство уникальных работ располагаются на закрытых территориях — в больницах, заводах, пожарных частях.

От Мадонны до маленького Ленина:

Специально для выставки авторы создали схему Краснодара с расположением мозаичных панно. Её можно использовать как путеводитель, чтобы отыскать работы мастеров.

Выставка будет работать до 1 декабря по адресу улица Красная, 43. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский художник Вячеслав Евса предложил заменить граффити на Органном зале мозаикой, поскольку она долговечнее.

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