В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого». Можно увидеть больше 60 мозаичных панно
В Краснодаре с 19 ноября работает выставка, посвященная местным мозаикам (12+)
В арт-резиденции «Дом книги» 19 ноября открылась выставка «Осколки прошлого». Это масштабный проект, посвященный краснодарским мозаикам, созданным с 1960 по 2000 годы.
Авторы работают над исследованием больше трех лет и за это время смогли выявить около 60 панно. Большинство уникальных работ располагаются на закрытых территориях — в больницах, заводах, пожарных частях.
От Мадонны до маленького Ленина:
Специально для выставки авторы создали схему Краснодара с расположением мозаичных панно. Её можно использовать как путеводитель, чтобы отыскать работы мастеров.
Выставка будет работать до 1 декабря по адресу улица Красная, 43. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, краснодарский художник Вячеслав Евса предложил заменить граффити на Органном зале мозаикой, поскольку она долговечнее.