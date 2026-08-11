Лидерство без Сперцяна. Как «Краснодар» доказал свои претензии на титул

Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает гостевую победу «Краснодара» и объясняет, почему этот успех нельзя назвать случайным.
Думаю, пропущенный уже на второй минуте гол многих в Краснодаре вверг в состояние уныния — тем более что таких ошибок за Станиславом Агкацевым, фактически забросившим мяч в собственные ворота, ранее не водилось. Но команда сделала все, чтобы выкинуть этот момент из памяти, и даже само ее стремление оказалось гораздо лучше результата — «быки» на деле показали, что умеют держать удар.
Все это происходило — если брать прошлогодний состав «Краснодара» — без покинувшего команду Эдуарда Сперцяна и по-прежнему травмированного Джона Кордобы.
«Краснодар» научился играть и без них. И в этом, пожалуй, главный повод для оптимизма.
Разумеется, никто в здравом уме не мог предположить, что «Зенит» на своем поле проиграет «Родине» — полагаю, что и сейчас петербуржцы не найдут себе оправданий. Но к началу своего матча и «Спартак», и «Краснодар» знали про осечку лидера и понимали, чем могут воспользоваться.
По мне — матч жизни выдал Лукас Оласа. Уругваец был хорош в любой фазе игры, в любом своем проявлении. Забил важнейший гол. Крайний защитник не может быть лидером претендующей на титулы команды, однако в конкретном матче его перформанс принес результат.
«Спартак», конечно, не ожидал двух таких ответов на собственный гол. Возможно, думал «поиграть по счету», но быстро эту возможность потерял. И, на мой взгляд, закономерно и даже ожидаемо. Гол Оласы — большой привет Максименко. Удар в дальний угол всегда сложен для вратаря, но на повторе из-за ворот четко видно, что голкипер просто не сумел выставить руку, иначе отбил бы этот мяч без проблем. И, к сожалению для москвичей, Максименко совсем не похож на вратаря, помогающего выигрывать титулы. Уже не первый год не похож…
Второй гол — история Наиля Умярова, который вместо отбора или хотя бы выдвижения на игрока, владеющего мячом, предпочел некий бессмысленный танец перед соперником. Батчи посмотрел — да и пробил. Чего же не бить, если не мешают?
Возможно, «Краснодар» отыгрался так быстро, что сам не успел испугаться после неудачного начала матча. Далее «быки» полностью контролировали ситуацию, и даже навал москвичей в концовке (ожидаемый и осязаемый) ни к чему не привел. Дебютировавший за «Спартак» Даку не очень понимал партнеров — момент у него был, но так и остался моментом. Победа «Краснодара» стала уже четвертой подряд (с учетом серий пенальти) на поле соперника — и все это уже не выглядит случайностью.
Еще до старта чемпионата я говорил: «большую тройку» в чемпионате составят «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Теперь вершину оккупировал только один из них — и в Москве и Петербурге следует искать причины случившегося.
В принципе, с «Зенитом» ничего особенного не произошло — он и ранее умудрялся вдруг «уснуть» и потерять дома очки, в ситуации, вообще к этому не располагающей. «Спартаку» же предстоит «вписывать» в состав Даку. И каким бы сильным игроком ни был албанец, на это уйдет время. «Быкам», как мне кажется, сейчас было важнее всего создать внутреннее ощущение конкурентоспособности — и они это сделали. Нет никаких сомнений в том, что они будут бороться за титул. А скоро возвращается Кордоба…
Жизнь после перестройки:
«Чемпионат России не выигрывают, а проигрывают» — обыватели часто вспоминают фразу Василия Уткина. Она, безусловно, красива, но только сейчас вряд ли актуальна. Сразу несколько клубов (в этом туре мы видели сие на примере ЦСКА и «Локомотива») мучаются, пытаясь собрать состав, хотя бы примерно соответствующий задачам. Еще хуже в этом плане у «Динамо», а «Рубин», потерявший Даку уже по ходу сезона, вряд ли быстро найдет ему адекватную замену. Настаиваю: три команды будут решать медальный вопрос в этом сезоне — и сейчас «Краснодар» получил важный гандикап перед соперниками.
А соперникам — нужно будет искать новое прочтение себя. «Зениту» больше с точки зрения настроя, «Спартаку» же предстоит выстроить совершенно новый формат игры — Даку требует совсем иной работы полузащитников, нежели требовалась ранее.
Что ждет «Краснодар» по возвращении Кордобы? Думается, Мусаев понимает, что делать. К тому же отсутствие колумбийца пока не особенно влияет даже на результативность. Забыть враз о Сперцяне точно не получится, но пока «быки» показывают, что готовы компенсировать эту потерю, а Никита Кривцов все наглее и наглее «прописывается» в основном составе.
Главной проблемой для «Краснодара» — да и не только («Зенит» уже обжегся на вроде бы холодном молоке) — станут матчи с командами из низа таблицы. Кто будет меньше терять там — тот и станет главным кандидатом в чемпионы.
В этом смысле до матча с «Зенитом» — а он аж в начале октября — «Краснодару» вроде бы предстоит прогулка по красной дорожке. Но только «пойманная звезда» может стать куда более сложным соперником, чем тот, кто на поле. Пока ничего подобного не наблюдается. Но это пока…
Важнейший аспект борьбы за титул — игра с неравными себе, с соперниками, уступающими в классе. Именно там набираются (или теряются) самые важные очки. Именно через это сейчас предстоит пройти «Краснодару». И если он сделает это успешно — может потом и расслабиться в матче с непосредственными конкурентами. Но — потом. Сейчас сама судьба дает возможность уйти в отрыв. И ей надо пользоваться!
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