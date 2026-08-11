Лидерство без Сперцяна. Как «Краснодар» доказал свои претензии на титул

Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает гостевую победу «Краснодара» и объясняет, почему этот успех нельзя назвать случайным. Думаю, пропущенный уже на второй минуте гол многих в Краснодаре вверг в состояние уныния — тем более что таких ошибок за Станиславом Агкацевым, фактически забросившим мяч в собственные ворота, ранее не водилось. Но команда сделала все, чтобы выкинуть этот момент из памяти, и даже само ее стремление оказалось гораздо лучше результата — «быки» на деле показали, что умеют держать удар. Все это происходило — если брать прошлогодний состав «Краснодара» — без покинувшего команду Эдуарда Сперцяна и по-прежнему травмированного Джона Кордобы. «Краснодар» научился играть и без них. И в этом, пожалуй, главный повод для оптимизма. Разумеется, никто в здравом уме не мог предположить, что «Зенит» на своем поле проиграет «Родине» — полагаю, что и сейчас петербуржцы не найдут себе оправданий. Но к началу своего матча и «Спартак», и «Краснодар» знали про осечку лидера и понимали, чем могут воспользоваться. По мне — матч жизни выдал Лукас Оласа. Уругваец был хорош в любой фазе игры, в любом своем проявлении. Забил важнейший гол. Крайний защитник не может быть лидером претендующей на титулы команды, однако в конкретном матче его перформанс принес результат. «Спартак», конечно, не ожидал двух таких ответов на собственный гол. Возможно, думал «поиграть по счету», но быстро эту возможность потерял. И, на мой взгляд, закономерно и даже ожидаемо. Гол Оласы — большой привет Максименко. Удар в дальний угол всегда сложен для вратаря, но на повторе из-за ворот четко видно, что голкипер просто не сумел выставить руку, иначе отбил бы этот мяч без проблем. И, к сожалению для москвичей, Максименко совсем не похож на вратаря, помогающего выигрывать титулы. Уже не первый год не похож… Второй гол — история Наиля Умярова, который вместо отбора или хотя бы выдвижения на игрока, владеющего мячом, предпочел некий бессмысленный танец перед соперником. Батчи посмотрел — да и пробил. Чего же не бить, если не мешают?

Эдуард Сперцян © Фото YantsImages

Возможно, «Краснодар» отыгрался так быстро, что сам не успел испугаться после неудачного начала матча. Далее «быки» полностью контролировали ситуацию, и даже навал москвичей в концовке (ожидаемый и осязаемый) ни к чему не привел. Дебютировавший за «Спартак» Даку не очень понимал партнеров — момент у него был, но так и остался моментом. Победа «Краснодара» стала уже четвертой подряд (с учетом серий пенальти) на поле соперника — и все это уже не выглядит случайностью. Еще до старта чемпионата я говорил: «большую тройку» в чемпионате составят «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Теперь вершину оккупировал только один из них — и в Москве и Петербурге следует искать причины случившегося. В принципе, с «Зенитом» ничего особенного не произошло — он и ранее умудрялся вдруг «уснуть» и потерять дома очки, в ситуации, вообще к этому не располагающей. «Спартаку» же предстоит «вписывать» в состав Даку. И каким бы сильным игроком ни был албанец, на это уйдет время. «Быкам», как мне кажется, сейчас было важнее всего создать внутреннее ощущение конкурентоспособности — и они это сделали. Нет никаких сомнений в том, что они будут бороться за титул. А скоро возвращается Кордоба…