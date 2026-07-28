Приговор общества, слепота следствия и защита, пережившая защитника. Как в Краснодаре оправдали 91-летнего «педофила»

Адвокат Кондрат Горишний рассказывает о том, как соцсети и следователи чуть не сломали жизнь 91-летнему человеку, и о друге-адвокате, посвятившем последние дни его защите.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения оправдательный приговор 91-летнему мужчине, обвинявшемуся в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. В деянии подсудимого суд не нашел состава преступления.

Короткая формулировка в карточке суда. За ней — год уголовного преследования, тома дела, тяжело больной человек, почти месяц в психиатрическом стационаре и защитник, не доживший до оправдательного приговора.

Его звали Алексей Аванесян. Мой лучший друг и коллега.

Поэтому моя колонка не столько о почти невозможном оправдании. Она о защите, которая была выстроена одним человеком, пережила его и в итоге сработала.

История началась с восьмисекундного видео.

Четверо подростков увидели пожилого мужчину на берегу реки, сняли его на телефон и решили, что он совершает развратные действия. Ролик попал в местный телеграм-канал. Дальше все по привычному сценарию: кликабельный заголовок, ярлык «педофил», гневные комментарии и приговор общества задолго до приговора суда.

Для онлайн-сообщества восьми секунд оказалось достаточно. От следствия все-таки требовалось немного больше.

Подозреваемому на тот момент было 90 лет. Он почти не видел: слеп на один глаз, зрение второго сильно снижено. Страдал аденомой простаты, имел постоянные проблемы с мочеиспусканием и, когда возникал позыв, не всегда успевал дойти до туалета. В тот день он находился неподалеку от своей дачи и, по его словам, просто справлял нужду.

Подростки находились на пирсе примерно в двадцати метрах. С такого расстояния мужчина не мог не только определить их возраст, но и, по выражению Алексея, отличить человека от мешка с картошкой.