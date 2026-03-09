Спортивный обозреватель Алексей Андронов анализирует сенсационные поражения топ-клубов РПЛ и указывает на уязвимости «Краснодара».

Редчайший случай: два лидера чемпионата — «Зенит» и «Краснодар» — проиграли одновременно. Чуть позже картинку дополнил ЦСКА, а уже сегодня она может стать совсем фантастической, если «Локомотив» уступит «Ахмату». Такого случая, чтобы в одном туре проиграли команды с первых четырех мест, кажется, не было никогда.

Начало всей фантасмагории положил «Зенит». Все последние годы только и было слышно, что «Оренбург» — его клуб-спутник, который нужен только для того, чтобы делиться очками со «старшим братом». Надо, правда, заметить, что в 2023-м эта теория уже дала трещину — в 10-м туре «Оренбург» выиграл у «Зенита» (3:1). Но как раз тогда проиграть было, наверное, не так болезненно, как сейчас, — в пылу чемпионской гонки. По ходу матча петербуржцы били два пенальти (назначение второго, как показалось сначала, должно изучаться психиатрами, а не футбольными экспертами, но к ночи «Матч-ТВ» нашел повтор, не оставляющий сомнений — так называемый «наступ» имел место, и пенальти назначен справедливо). Но ни Мантуан, ни Мостовой их реализовать не сумели, и «Зенит» дал «Краснодару» невероятный шанс уйти в отрыв, неотыгрываемый за один матч.

Но если в Оренбурге было холодно, то в Казани — очень холодно. Танцы с бубном вокруг термометра продолжались чуть ли не до стартового свистка, и в итоге играли в -16 °С, хотя на поле температура была на два-три градуса выше.

По этому поводу у меня есть замечательная история, что называется, из собственной практики. В феврале 2010-го «Рубин» встречался в 1/16 финала Лиги Европы с тель-авивским «Хапоэлем». Я комментировал тот матч и все события помню, будто они были вчера. В Казани тоже был лютый холод (играли еще на старом «Центральном»). Танцы вокруг термометра показали (как и сейчас) — матч можно проводить. «Хапоэль» к этому моменту скупил все термобелье в магазинах Казани и готовился то ли с вазелином, то ли с солидолом (а может, и с валидолом): -15 °С израильтянам явно не нравились. И тут… На поле первыми выходят арбитры. Это были шотландцы. Уильям Коллам, Кит Сорби и Джордж Драммонд. Все они вышли в шортах (без всякого термобелья) и в поло с короткими рукавами. Выглядело как апокалипсис. После матча я спросил представителя «Рубина», отвечавшего за сопровождение судей, откуда же у них такая храбрость. Он рассмеялся. Сказал: попросили бутылку виски и ни о чем не волноваться…

Так вот. Сейчас Сергей Карасев (известный помимо судейства страстью к рок-музыке) тоже вышел во «всем коротком». Я ни на что не намекаю, но… Футбол в -15 °С — что может быть более рокерским?