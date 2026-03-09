Мороз, ошибки и тревога. Почему «Краснодар» не воспользовался осечкой «Зенита»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов анализирует сенсационные поражения топ-клубов РПЛ и указывает на уязвимости «Краснодара».
Редчайший случай: два лидера чемпионата — «Зенит» и «Краснодар» — проиграли одновременно. Чуть позже картинку дополнил ЦСКА, а уже сегодня она может стать совсем фантастической, если «Локомотив» уступит «Ахмату». Такого случая, чтобы в одном туре проиграли команды с первых четырех мест, кажется, не было никогда.
Начало всей фантасмагории положил «Зенит». Все последние годы только и было слышно, что «Оренбург» — его клуб-спутник, который нужен только для того, чтобы делиться очками со «старшим братом». Надо, правда, заметить, что в 2023-м эта теория уже дала трещину — в 10-м туре «Оренбург» выиграл у «Зенита» (3:1). Но как раз тогда проиграть было, наверное, не так болезненно, как сейчас, — в пылу чемпионской гонки. По ходу матча петербуржцы били два пенальти (назначение второго, как показалось сначала, должно изучаться психиатрами, а не футбольными экспертами, но к ночи «Матч-ТВ» нашел повтор, не оставляющий сомнений — так называемый «наступ» имел место, и пенальти назначен справедливо). Но ни Мантуан, ни Мостовой их реализовать не сумели, и «Зенит» дал «Краснодару» невероятный шанс уйти в отрыв, неотыгрываемый за один матч.
Но если в Оренбурге было холодно, то в Казани — очень холодно. Танцы с бубном вокруг термометра продолжались чуть ли не до стартового свистка, и в итоге играли в -16 °С, хотя на поле температура была на два-три градуса выше.
По этому поводу у меня есть замечательная история, что называется, из собственной практики. В феврале 2010-го «Рубин» встречался в 1/16 финала Лиги Европы с тель-авивским «Хапоэлем». Я комментировал тот матч и все события помню, будто они были вчера. В Казани тоже был лютый холод (играли еще на старом «Центральном»). Танцы вокруг термометра показали (как и сейчас) — матч можно проводить. «Хапоэль» к этому моменту скупил все термобелье в магазинах Казани и готовился то ли с вазелином, то ли с солидолом (а может, и с валидолом): -15 °С израильтянам явно не нравились. И тут… На поле первыми выходят арбитры. Это были шотландцы. Уильям Коллам, Кит Сорби и Джордж Драммонд. Все они вышли в шортах (без всякого термобелья) и в поло с короткими рукавами. Выглядело как апокалипсис. После матча я спросил представителя «Рубина», отвечавшего за сопровождение судей, откуда же у них такая храбрость. Он рассмеялся. Сказал: попросили бутылку виски и ни о чем не волноваться…
Так вот. Сейчас Сергей Карасев (известный помимо судейства страстью к рок-музыке) тоже вышел во «всем коротком». Я ни на что не намекаю, но… Футбол в -15 °С — что может быть более рокерским?
Но сводить все к тому, что «Краснодар» замерз, будет неправильно. Погода и поле одинаковы для двух команд, а игроки все же получают немалые деньги за свою работу. Разумеется, «Рубин» был чуть более приспособлен к морозу, но и только. После матча это подтвердил и Мурад Мусаев: «В первом тайме мало что получилось. Плохо действовали в прессинге, на вторых мячах, в подборах и единоборствах. И, как следствие, не подбирали, не накрывали и не переходили в атаку. Плюс была грубейшая ошибка в обороне. Только к концу тайма создали несколько моментов у ворот «Рубина».
Ключ к успеху казанцев оказался в том, что в столь сложную погоду (и будучи лишенным лучшего игрока Мирлинда Даку) Франк Артига, вроде бы приглашенный для того, чтобы «Рубин» играл более атакующе, полностью откатил команду под настройки Рашида Рахимова. Надежность, «перекусывание» атак соперника, самоотдача. Все сработало как нельзя лучше.
В этом матче у «Рубина» случились дебюты — албанский новичок Грипши и Константин Нижегородов (сын Геннадия Нижегородова, защитника «Локомотива» и сборной России начала нулевых) забили свои первые голы в РПЛ. Только Грипши на это потребовалось два матча, а Нижегородову почти пять лет…
Главное, что должен сейчас понять «Краснодар», — на него, как на лидера, будут настраиваться все. Желая сбить с елки висящую выше всех игрушку. Да, есть соперники, которые могут развалиться, но ждать подвоха нужно от любого. Тем более что игра «быков» примерно понятна всем, состав стабилен, и ждать от Мурада Мусаева каких-то сюрпризов совершенно не приходится.
И в этом смысле у «Краснодара» есть очевидная проблема. О текущей адекватности Гонсалеса Апуда я уже писал после кубкового матча с ЦСКА, теперь же он просто устроил пожар в -15 °С. Именно его пас (а точнее — подсовывание мяча Тормене) привел к первому голу. Регулярные провалы в обороне он сочетал с полным бессилием в поддержке атак. Пенальти в матче с «Ростовом», напомню, тоже соорудил Гонсалес, так что эту проблему Мусаеву надо решать безотлагательно. Как он это сделает (ветеран Петров играть не может, насколько Валентин Пальцев будет состоятелен на фланге обороны — вопрос) — одна из главных интриг на оставшуюся часть сезона.
Формально (пока) в чемпионской гонке ничего не поменялось. ЦСКА, оставшись вдесятером после дикого прыжка Лусиано Гонду в Максима Осипенко, развалился в игре с «Динамо». Все остались при своих. Но сегодня «Локомотив» играет дома с «Ахматом». И в случае победы выходит на чистое первое место: личные встречи с «быками» москвичи уже сыграли и имеют по ним преимущество.
Интрига закручивается все сильнее, и, надо сказать, предсказания в ней не работают совсем. Уровень и общее состояние нашего футбола таковы, что любой может обыграть любого. Что мы только что и увидели. Думаю, лидер чемпионата сменится еще не раз, и, возможно, все опять будет решаться в последнем туре. Вот только до него надо дойти, а не доковылять, чем в праздничный день занимались три из четырех лидеров турнира.
«Рубин» — «Краснодар» — 2:1 (1:0)
Голы: Грипши (Сиве), 24 (1:0), Нижегородов, 73 (2:0), Кордоба (Боселли), 90 (2:1).
«Рубин» (Казань): Ставер, Рожков (Нижегородов, 66), Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Арройо, Сааведра, Ходжа (Иванов, 87), Безруков (Кузяев, 66), Грипши (Кузнецов, 77), Сиве (Моторин, 87).
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес (Пальцев, 68), Аугусто (Ленини, 64), Черников (Кривцов, 46), Сперцян, Виктор Са (Гусейнов, 79), Батчи (Боселли, 68), Кордоба.
Предупреждения: Сааведра, 39, Сиве, 81, Арройо, 89.
Судьи: Сергей Карасев, Алексей Ермилов (оба — Москва), Алексей Лунев (Новосибирск).
Арбитры ВАР: Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Роман Сафьян (Москва).
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.