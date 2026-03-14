Женская трансформация без клише. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Код обновления»
В Краснодаре покажут живопись и графику семи художниц
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 15 марта открытие выставки живописи «Код обновления». Зрителям покажут живопись и графику Инны Инморе, Арины Коржиковой, Алины Кайдаш, Анастасии Ярошевой, Натали Домнич, Ольги Бежиной, Анастасии Максимовой.
Творчество на грани безумия:
Авторки исследуют женскую трансформацию без клише и телесность как язык.
Как рассказали организаторы, проект отражает обновление личности в мире, где изменения происходят быстрее, чем человек успевает проживать эмоции. Искусство здесь — инструмент перезапуска, обновления и выхода из прошлой версии себя.
Выставка будет работать до 15 мая в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») на улице Индустриальной, 2. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца апреля работает бесплатная выставка Владимира Мигачева.