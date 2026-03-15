В Сочи будут неделю отлавливать бродячих собак
11 марта «Центр по обращению с животными без владельцев» сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в Сочи в течение недели — с 16 по 11 марта — будут планово отлавливать бездомных собак.
Забирать животных будут на улицах:
- Гайдара;
- Надежной;
- на Батумском шоссе;
- Моторной;
- Урожайной;
- Известинской;
- Мира;
- Лесной;
- Ленина;
- 50 лет СССР;
- Ивановой Поляне;
- Джапаридзе;
- Мацестинской;
- Яна Фабрициуса;
- Тимирязева;
- Войкова;
- Клубничной;
- Крымской;
- Изумрудной;
- Банановой;
- Малиновой;
- в переулке Мебельном.
Владельцев собак попросили внимательно следить за своими питомцами и не допускать их свободного выгула.
