Под Тихорецком вновь загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

Оперштаб Кубани рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на Тихорецкий район

15 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в пригороде Тихорецка на территории нефтебазы снова произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии. Специалисты осмотрят территорию и начнут восстановительные работы.