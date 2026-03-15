Под Тихорецком вновь загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

Краснодарский край

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Оперштаб Кубани рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на Тихорецкий район

15 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в пригороде Тихорецка на территории нефтебазы снова произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии. Специалисты осмотрят территорию и начнут восстановительные работы.

В Каневском районе 12 марта БПЛА атаковали сельхозпредприятие:

Напомним, что 12 марта Тихорецкий район атаковали БПЛА. Система ПВО сработала и сбила дроны, однако обломки упали на территории нефтебазы. Произошло возгорание на площади 150 кв. м. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. м.

К вечеру 12 марта Роспотребнадзор обнаружил превышение концентрации вредных веществ в воздухе над Тихорецком из-за пожара. Возгорание на нефтебазе полностью потушили только утром 13 марта. 14 марта показатели качества воздуха в Тихорецком районе были в норме.

Как писали Юга.ру, в школах, детсадах и вузах Анапы ввели свободное посещение из-за атак БПЛА.

