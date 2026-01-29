Суд арестовал детей депутата ГД от Краснодарского края Дорошенко. Сам он проходит по антикоррупционному иску

28 января ТАСС сообщило , что Центральный районный суд Сочи отправил под арест Эльдара и Миланы Дорошенко — сына и дочь депутата Государственной думы от Краснодарского края Андрея Дорошенко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в сфере дорожного хозяйства.

Предыстория. 20 января появилась информация, что генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, депутату Госдумы от Краснодарского края Андрею Дорошенко и депутату ЗСК Александру Карпенко. По данным ведомства, они могли использовать свое влияние «для незаконного обогащения себя и подконтрольных лиц» через строительство и ремонт региональных дорог. 27 января стало известно, что судебные приставы в рамках иска Генеральной прокуратуры наложили обеспечительный арест на имущество Андрея Дорошенко.

Дети парламентария, как и он сам, а также бывший депутат Анатолий Вороновский, проходят соответчиками по масштабному иску Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство требует взыскать в доход государства имущество, приобретенное коррупционным путем.

Согласно позиции прокуратуры, Андрей Дорошенко, избравшись в Госдуму в 2021 году, не прекратил заниматься бизнесом, а для обхода законодательных ограничений переоформил свои компании — ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ» — на 21-летнего сына Эльдара и 25-летнюю дочь Милану.

Дело о мошенничестве связано с расследованием многомиллиардной коррупционной схемы в дорожном комплексе Краснодарского края. По данным Генпрокуратуры, бывший вице-губернатор и экс-депутат Анатолий Вороновский организовал систему откатов от подрядчиков, получив с 2016 по 2025 год больше 2,8 млрд рублей. Андрей Дорошенко, как полагает следствие, по протекции Вороновского возглавлял «Союз дорожников Кубани» — организацию, членство в которой было обязательным для доступа к госзаказу, что обеспечивало его компаниям существенные преференции.

Помимо требований изъять в казну сами предприятия, Генпрокуратура нацелена на личную недвижимость семьи Дорошенко: дома и земельные участки в Армавире и элитную квартиру в Москве. Рассматривать иск начнут 3 февраля. Защита Эльдара и Миланы Дорошенко уже обжаловала их арест в Краснодарском краевом суде.

29 января СМИ сообщили, что приставы арестовали три компании детей Дорошенко.