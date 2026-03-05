Праздник бесполых андрогинов. Как равноправие убивает демографию

8 Марта принято поздравлять женщин, дарить им цветы, делать комплименты, а также рассуждать о той роли, которую играют женщины в современном обществе. По телевизору обязательно покажут женщин-военных, женщин-летчиц, еще каких-нибудь женщин, исполняющих мужские социальные роли, и при этом все это будет подаваться в хвалебном ключе, давая зрителю понять, что это социально одобряемое поведение. Проблема в том, что в сутках 24 часа, которые можно потратить лишь на что-то одно. А выбирая что-то одно, мы отказываемся от всего остального.

От редакции. Вместе с этой колонкой мы выпустили мнение-ответ Яны Антоновой «Дайте стабильность, а не патриархат. Ответ на призывы лишить женщин прав» . В ней автор утверждает, что рождаемость падает не из-за эмансипации женщин, а вследствие развития медицины и снижения детской смертности.

Если мы делаем из женщины военного, полицейского, спасателя, машиниста электропоезда или еще кого-нибудь, мы фактически отказываем женщине в ее главной роли — роли матери. 8 Марта не принято вспоминать демографическую статистику, а по ней в России каждая женщина в среднем за жизнь рожает аж 1,3 ребенка. Это меньше, чем уровень простого замещения (2,1 ребенка). Даже в таких скрепных, традиционно-ценностных регионах, как Чечня и Тыва, уровень рождаемости ненамного выше — 2,6 и 2,3 ребенка соответственно. Да, это выше уровня воспроизводства поколений, но это меньше уровня рождаемости в обычной русской крестьянской семье (7 детей) столетие назад. Фактически женщин в России нет и с 8 Марта поздравлять некого.

Дело в том, что всякая наука ограничена объектом исследования, методологией и аксиомами. Ограничена и демография, которая является, по сути, дисциплиной внутри социологии и занимается больше описанием феноменов, чем их глубоким исследованием. В результате современная демография не может объяснить глубинные причины и механизмы снижения рождаемости. Соответственно, не может и предложить действенные средства по исправлению ситуации. Насколько такая наука полезна, решайте сами.

Если мы посмотрим на мировую статистику, то увидим такую же тенденцию — во всех индустриально развитых странах мира суммарный коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства поколений. Фактически женщины перестали быть женщинами. При этом официальная демография только разводит руками, лишь описывая проблему, мол, жили-были, потом случился один демографический переход, а потом случился второй демографический переход. Обычно на этом повествование заканчивается, и все списывается на чудесные демографические переходы, что необычно слышать от людей, не верящих в Бога. Исследователи понастойчивее находят статистические корреляции и указывают на связь женского образования и занятости с уровнем рождаемости — чем женщина более образована и чем больше она ходит на работу, тем меньше детей она родит. Получается, как у пчел, где рабочие пчелы — это самки, чья матка выродилась в одноразовое жало, и, так как они бесплодны, они заняты работой. Это уже приближает нас к истине, но мы тут же упираемся в потолок ограничений демографии как науки.

Тем не менее даже описательные исследования бывают полезны — они нужны для верификации, подтверждения рациональных теорий. Например, Кристин Якобсен и Томас Йоргенсен по заказу федерального банка Чикаго, входящего в систему ФРС США, исследовали влияние увеличения дохода на рождаемость на примере Дании. Выяснилось, что высокие зарплаты женщин рождаемость снижают, а высокие зарплаты мужчин ее повышают. Повышение зарплат как женщинам, так и мужчинам ведет к снижению рождаемости. Что же доказывает это исследование? Оно фактически доказывает правоту рациональной теории о том, что равенство полов приводит к вырождению и вымиранию людей. Более того, оно показывает, что женщина, состоявшаяся как профессионал, не состоится как мать. Коль скоро заменить женщину в роли матери невозможно, а в сутках 24 часа, можно прийти к однозначному выводу, что женский карьеризм и самодостаточность вредны обществу.

Яркий пример: начало XIX века Франция встретила с населением в 30 млн человек, а через 100 лет население страны составило 41 млн человек. За этот же период население Англии (не Великобритании!) выросло с 14 до 45 млн человек. Население России выросло с 40-45 до 150 млн человек. Население Германии, несмотря на колоссальную эмиграцию, почти утроилось — с 25 до 65 млн человек. Элементарная медицина, элементарная обеспеченность промышленными товарами, победа над голодом и элементарная санитария приводили ко взрывному росту населения. Везде, кроме Франции.

Во Франции не было медицины? Была, одна из лучших на то время. Во Франции не было промышленности? Была, одна из самых развитых. Во Франции антисанитария? Уж не больше, чем в других европейских странах. Может, французы голодали? Франция и сегодня является крупным игроком в сельскохозяйственном экспорте, и французское зерно уверенно конкурирует с российским. Что же такого было во Франции, чего не было в остальной Европе? Во Франции произошла революция (и не одна), открывшая путь к равноправию мужчин и женщин. И хоть юридически закрепление равенства прав произошло лишь в XX веке, именно во Франции мы наблюдаем активное феминистическое движение, идеология которого базировалось на идеях Просвещения, которые легли в основу французской республики.

А теперь спросите себя про сегодня: Россия голодает? Нет, у нас эпидемия ожирения. В России антисанитария? Нет. В России народ косят эпидемии? Нет. Что же случилось? Почему мы теряем по миллиону людей в год? Из-за того, что подорожали памперсы? Из-за того, что семейный быт не впишется в картинку для социальных сетей? Вы серьезно?

Все ради власти

Господь создал мужчин и женщин разными, и мы разные потому, что имеем разные функции. Женщина способна выносить и родить ребенка, но для этого ей нужно особое строение тела и особый гормональный состав, что делает ее слабой и уязвимой. Соответственно, ей нужен мужчина, который возьмет за нее ответственность и будет ограждать от угроз. Именно поэтому женщина будет всегда искать мужчину, который выше нее, сильнее нее, зарабатывает больше нее, в общем, такого, с которым она может не бояться. А когда женщина не боится, она активнее рожает. С точки зрения этой теории, для высокой рождаемости нужны не подачки от государства — нужен сильный и надежный мужчина, больше ничего.

Но что же делает государство? Оно борется не только с мужчинами, но и с самой идеей мужественности. В своей колонке о консерватизме я описывал, зачем это делается — все ради удержания власти: коль скоро символы протестных движений — фаллические, то и угроза любой власти будет исходить от мужчин. Если в традиционном аграрном обществе на эту проблему можно было закрыть глаза (поскольку политика была уделом аристократии), то в национальном государстве, где во главе страны может быть буквально кто угодно, проблема удержания власти становится острее. Следовательно, и подавление политической оппозиции становится жестче — все самые отвратительные практики борьбы с политической оппозицией были реализованы именно в национальных государствах, то есть в республиках, а их жертвы — это, как правило, мужчины.

Таким образом, чтобы удерживать власть, необходимо связать мужчину боем на дальней дистанции. Именно поэтому во всех национальных государствах мы наблюдаем одну и ту же картину — уничтожение института семьи через вмешательство государства. Преподносится все красиво: говорят о защите прав женщин и детей, рассказывают о каких-то вопиющих и ужасных историях — пропаганда во все времена строится по одним и тем же клише и любую мерзость обосновывает защитой униженных и оскорбленных: судетских немцев, например.

Соответственно, были приняты законы, уравнивающие мужчин и женщин. Но что значит «уравнять»? Правильно, сделать одинаковыми. В результате женщина перестала быть женщиной, а стала бесполым андрогином, рабочей пчелой. Эту метаморфозу, собственно, и празднуют 8 Марта, всемирный день рабочей пчелы. Более того, изгнание Бога из общественной жизни привело и к изгнанию мужа из семьи, а лишившись мужа, женщина осталась наедине со страхом. Тем самым страхом, который помогает удерживать власть и отлично продается. Напуганную женщину уже не заставить родить — предложите какие угодно деньги, она найдет новые оправдания: то квартира тесная, то детсада нет, то ретроградный Меркурий не в той позиции, то в городе нет секций по фехтованию. Поэтому рост доходов женщин и приводит к снижению рождаемости — самодостаточные женщины не рожают. Чтобы население росло, нужен не культ матери, но культ отца, сильного, смелого, надежного, и храмы той религии, где Бога называют Отцом, здесь будут очень кстати.