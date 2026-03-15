Около 140 жителей Адыгеи приняли участие в «Адыгэ диктанте». Что это за акция?
В Майкопе и Адыгейске прошла акция «Адыгэ диктант». За основу диктанта взяли отрывок из морального кодекса адыгов
14 марта главный редактор газеты «Единство» Суанда Пхачияш сообщила Юга.ру, что в Адыгейском государственном университете (АГУ) в Майкопе и на базе Центральной модельной библиотеки в Адыгейске прошла акция «Адыгэ диктант». В ней приняли участие около 140 жителей республики. Также желающие могли написать диктант онлайн.
Акцию проводит факультет адыгейской филологии и культуры АГУ в преддверии Дня адыгского языка и письменности, который отмечается 14 марта. В этом году она состоялась в восьмой раз.
За основу диктанта взяли отрывок из книги «Адыгэ Хабзэ» этнографа, кандидата исторических наук Миры Унароковой. Произведение посвящено неписаному моральному кодексу адыгов. Для участников подобрали текст объемом около 200 слов средней сложности.
«Адыгэ Хабзэ» — это свод неписаных законов, определяющих моральные нормы, этикет и культуру адыгского народа. Текст рассказывает о традициях адыгов, но поднятые в нем темы понятны каждому: уважение к старшим, почитание женщины, гостеприимство», — рассказала диктор диктанта на площадке в АГУ Анжела Мугу.
В Адыгейске акцию организовала редакция издания «Единство». В городе диктант написали 30 человек, самому младшему из них — 11 лет.
«В прошлом году в Адыгейске в рамках просветительской акции «Тотальный диктант» мы впервые провели свою инициативу — «Тотальный адыгабзэ». Тогда стало очевидно, что у жителей есть интерес к подобным мероприятиям и желание писать тексты на родном языке, — отметила главный редактор газеты Суанда Пхачияш.
Результаты диктанта опубликуют на сайте факультета после 24 марта. Также 26 марта в вузе пройдет специальный семинар, где педагоги разберут наиболее частые ошибки участников.
Отметим, что международная акция «Адыгэ диктант» проводится с 2019 года.
