Около 140 жителей Адыгеи приняли участие в «Адыгэ диктанте». Что это за акция?

14 марта главный редактор газеты «Единство» Суанда Пхачияш сообщила Юга.ру, что в Адыгейском государственном университете (АГУ) в Майкопе и на базе Центральной модельной библиотеки в Адыгейске прошла акция «Адыгэ диктант». В ней приняли участие около 140 жителей республики. Также желающие могли написать диктант онлайн.



Акцию проводит факультет адыгейской филологии и культуры АГУ в преддверии Дня адыгского языка и письменности, который отмечается 14 марта. В этом году она состоялась в восьмой раз.



За основу диктанта взяли отрывок из книги «Адыгэ Хабзэ» этнографа, кандидата исторических наук Миры Унароковой. Произведение посвящено неписаному моральному кодексу адыгов. Для участников подобрали текст объемом около 200 слов средней сложности.

«Адыгэ Хабзэ» — это свод неписаных законов, определяющих моральные нормы, этикет и культуру адыгского народа. Текст рассказывает о традициях адыгов, но поднятые в нем темы понятны каждому: уважение к старшим, почитание женщины, гостеприимство», — рассказала диктор диктанта на площадке в АГУ Анжела Мугу.