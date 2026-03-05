Дайте стабильность, а не патриархат. Ответ на призывы лишить женщин прав

Активистка Яна Антонова утверждает, что рождаемость падает не из-за эмансипации женщин, а вследствие развития медицины и снижения детской смертности.

От редакции. Эта колонка — ответ на мнение политолога Романа Иноземцева «Праздник бесполых андрогинов. Как равноправие убивает демографию». В ней он выступает с провокационным тезисом: главная причина вымирания населения — это женская эмансипация и целенаправленная борьба государства с мужественностью. Автор считает, что равноправие превратило женщин в «рабочих пчел», а мужчин лишило статуса главы семьи ради сохранения политической стабильности. По мнению колумниста, остановить демографический кризис помогут не материнские капиталы, а возвращение к патриархальным устоям и религии.

Тезис Иноземцева о том, что «чем выше уровень образования у женщины, тем меньше детей она родит», ошибочен.

Женщины, которые в XVIII–XIX веках рожали по десять и более детей, совсем не были для своего времени необразованными. Они не ходили на работу в офис, но рискну заметить, что круг обязанностей состоятельной помещицы, купчихи или жены крестьянина отнюдь не был узким. Крестьянки, например, батрачили в поле. Это только в представлении господина Иноземцева женщины до XX века не работали. Работали, и немало.

Вообще, идеализация XIX века выглядит глупостью. К своим 36 годам господин Иноземцев в XIX веке успел бы пару раз овдоветь: материнская смертность в родах или от осложнений после родов была очень высокой, а продолжительность жизни — низкой. Браки были короткими. Мужчины погибали в войнах, женщины — в родах.

«Пока смерть не разлучит нас…» Смерть разлучала быстро.

Главное отличие демографической ситуации в наши дни от ситуации XIX столетия — снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Это объясняют в университетах и врачам, и гуманитариям. Но, как видно из текста господина Иноземцева, не всем удается это понять.

Взрывной рост рождаемости для общества, в котором это явление происходит, — не абсолютное благо, а тяжелое испытание. Да, был огромный рост рождаемости в России и Германии в конце XIX — начале XX века. Он привел к революциям и войнам. Именно родившиеся тогда поколения свергли царя и погибли в Первой и Второй мировых войнах. Взрывной рост количества молодежи становится причиной войн. Черчилль и Рузвельт на Касабланкской конференции обсуждали ограничение рождаемости как меру против развязывания войн [секретные переговоры союзников (Великобритания, США, Франция), проходившие в январе 1943 года. — Прим. Юга.ру].

Иноземцев пишет, что во Франции в XIX веке не было взрывного роста рождаемости потому, что там были права женщин. Это неверно. Франция шла в авангарде мирового демографического процесса. Взрывной рост рождаемости там был раньше, чем в других европейских странах. Он привел к революции и войнам. Именно рост населения Франции в конце XVIII века обеспечил Наполеону почти неограниченный приток людей для Великой армии.