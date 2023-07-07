Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений

Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев прокомментировал выводы, сделанные сотрудниками силовых структур о том, что рост ДТП в крае в 2023 году обусловлен проблемами с фотофиксацией. Также Юга.ру публикуют мнения других участников скандала вокруг работы камер на дорогах. 26 июня телеграм-канал Kurator23 рассказал, что в 2023 году сотни камер, фиксирующих нарушения на автодорогах Кубани, перестали работать, так как на их техобслуживание не заключили госконтракты. В публикации есть краткая история краевой системы фотофиксации, которую начали создавать по инициативе регионального УГИБДД в 2008 году. После ряда преобразований в июне 2022 года систему фотофиксации поручили «Центру организации дорожного движения» (ГКУ КК «ЦОДД») в ведомстве краевого Минтранса. Kurator23 заявил, что министерство заключило контракты на обслуживание лишь около 200 камер, а еще 800 камер до середины июня 2023 года остались без техобслуживания и поэтому не работают уже почти полгода.

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Также в публикации телеграм-канала сообщается, что в 2022 году ЦОДД закупил 20 камер на беспилотниках, но с апреля 2023-го на кубанских дорогах часть таких комплексов не работает. Источники в правоохранительных органах подтвердили Юга.ру, что сотрудники силовых структур связывают рост ДТП в 2023 году с неработоспособностью многих камер — как стационарных, так и мобильных на дронах. По информации Kurator23, эти выводы неоднократно передавались руководству краевого Минтранса. При этом авторы поста утверждают, что проблемы в фотофиксации связаны с перестановками в краевом министерстве транспорта, о которых известно его главе Алексею Переверзеву.

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«Так в декабре 2022 года должность руководителя ЦОДД покинул Андрей Глебов. Заставили уйти. Незадолго до его увольнения первым замруководителя назначили Ольгу Демьяненко-Галицкую. Ранее она <...> работала в адвокатском бюро Анатолия Резникова. Он же ранее сфабриковал дело против замминистра транспорта Краснодарского края Андрея Коновалова. А на его место назначили «своего» Андрея Касьянова, который отдает бюджетные заказы туда, куда ему говорят. Как результат — бюджетные миллионы ушли в «нужные» карманы, срыв деятельности ЦОДД и настоящий саботаж. В отношении Демьяненко-Галицкой уже возбудили дело о махинациях с госконтрактами. А ситуацию в целом планируют рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения под председательством Хуснуллина», — рассказали авторы телеграм-канала Kurator23. Юга.ру направили официальный запрос о ситуации на имя главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и получили подробный и своевременный ответ. Глава краевого минтранса Алексей Переверзев подтвердил, что ведомству известно о росте ДТП в 2023 году. Но чиновники объяснили динамику ежегодным ростом количества регистрируемого на Кубани транспорта. Дополнительным фактором сотрудники министерства считают приток машин из других субъектов РФ к Черноморскому побережью и в Крым из-за закрытия аэропортов на юге страны. «Это оказывает значительную нагрузку на автомобильные дороги как в межмуниципальном значении, так и на улично-дорожную сеть городов и населенных пунктов края», — пояснил Переверзев.

Он отдельно опроверг взаимосвязь динамики числа ДТП и фиксации нарушений: «Согласно анализу аварийности, причинно-следственная связь между ростом ДТП и функционированием аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации отсутствует». Переверзев добавил, что за время работы в ЦОДД Демьяненко-Галицкая «зарекомендовала себя с положительной стороны». «Информация о конфликте интересов при ее назначении и в период исполнения ею обязанностей руководителя учреждения в министерстве отсутствовала. От Демьяненко-Галицкой или третьих лиц указанные сведения в министерство не поступали», — заключил министр транспорта Кубани.

© Ответ главы Минтранса Кубани

Редакции Юга.ру не удалось добиться от Демьяненко-Галицкой личного комментария ситуации. Однако 21 июня «Новая газета Кубани» опубликовала статью о той же проблеме, получив ответ чиновницы: «Имея большой опыт работы в исполнительной власти и адвокатуре, я с первых шагов в этой должности столкнулась с противодействием со стороны ставленников бывшего руководителя. В ходе приёма-передачи дел от Глебова вскрылись в работе учреждения факты, которые, по моему мнению, подрывают государственную безопасность. <...> об этих фактах я сообщила в отдел полиции Центрального округа управления МВД РФ по Краснодару. Но до сих пор по моему обращению не предпринято никаких следственных действий. Но именно после этого обращения началось мое преследование. Следователем следственного отдела по Центральному округу Краснодара 5 мая 2023 года было возбуждено уголовное дело об обнаружении в моих действиях признаков преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом для возбуждения стал факт проведения прямых закупок, к которым я, согласно должностным обязанностям, не имела никакого отношения. Следственные действия ведутся с грубейшими нарушениями. За полтора месяца следствия поменялось уже четыре следователя, дело передают из отдела в отдел. 31 мая я подала жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела. Несмотря на то, что ее рассмотрение назначено на 26 июня, само уголовное дело на 20 июня в суд до сих пор не передано. Впечатление такое, что я, сама того не желая, потревожила криминальную цепочку, участники которой, возможно, извлекали доход из бюджетных средств, выделяемых на обеспечение безопасности дорог края», — говорила Демьяненко-Галицкая журналисту «НГК».

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Юга.ру связались с адвокатом Анатолием Резниковым, который рассказал свою версию событий: «Я знаю Галицкую как очень компетентного адвоката. Насколько мне известно, на должность заместителя директора ЦОДД ее принимал директор ЦОДД Глебов, который неоднократно обращался в адвокатское бюро «Резников и Партнеры» по самым разным вопросам, где адвокатом работала и Демьяненко-Галицкая. Моя рекомендация для Галицкой состояла в подтверждении Глебову ее высоких профессиональных качеств как адвоката. Состоя в должности заместителя Глебова, Галицкая достаточно быстро разобралась в «особенностях» деятельности ЦОДД во взаимоотношениях с ООО НПП «МВС» — многолетним монопольным подрядчиком. По-моему, именно недопустимо «теплые» отношения Глебова с одним из учредителей НПП «МВС», о которых узнали руководители Минтранса, и стали причиной его увольнения с должности директора ЦОДД. Проведенное ЦОДД по распоряжению Минтранса обследование камер фотовидеофиксации, производимых и обслуживаемых подрядчиком НПП «МВС», удивило всех. Судя по всему, с этой историей еще только предстоит разбираться.

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Кампания по дискредитации Ольги Демьяненко-Галицкой организована и ведется недобросовестными коммерческими структурами и людьми, тесно связанными с НПП «МВС», с которыми она расторгла контракты или препятствовала их заключению». Юга.ру поговорили с бывшим руководителем ЦОДД Андреем Глебовым. Он напомнил историю объединения камер в одну систему и рассказал о работе госструктур «Интеллектуальные системы Кубани», «Безопасного региона» и ЦОДД, в которых был руководителем. «Применением камер удалось сбить скорость на дорогах, а также рядом со школами, детскими садами, местами общественной безопасности и у пешеходных переходов. Муниципалитеты городов и районов просили устанавливать камеры на аварийно-опасных участках. Учреждение инициировало эту работу перед МВД, и уже оно решало устанавливать камеры в указанных местах», — сказал Глебов. Говоря о межведомственном обмене данными о штрафах и аварийности, он заявил, что система модернизировалась ежегодно. По его данным, к июню 2022 года система фотовидеофиксации объединяла 2684 камеры, которые контролировали 4148 полос движения. «В 2021 году число погибших снизилось на 18,2%, пострадавших — на 20,7%», — добавил Глебов. «После моего «увольнения» система перестала развиваться. Камеры перестали обслуживаться и были выключены. С Минтранса в ЦОДД так и не передали комплексы фотофиксации. Все это негативно сказывалось на смертности на дорогах. По моему мнению, аварийность всегда зависела от количества сотрудников ГИБДД, а потом — и от количества камер», — заявил Глебов.

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Также он прокомментировал сотрудничество с Демьяненко-Галицкой: «Она появилась в ЦОДД по рекомендации министра транспорта. В ЦОДД Демьяненко-Галицкая работала заместителем и контролировала отдел закупок, юридический отдел, бухгалтерию и коммерческие предложения. Без ее подписи документы ко мне не поступали». Юга.ру попросили прокомментировать ситуацию и учредителя ООО «МВС» Александра Фомина. Он заявил, что все программное обеспечение, которое использовалось в системе фотофиксации Краснодарского края с 2008 по 2022 год, создано его компанией. «В прошлом году систему фотовидеофиксации Кубани интегрировали в федеральную. В нашем регионе система самая крупная — около 3 тыс. аппаратно-программных комплексов, из которых более 80% — разработки нашего предприятия. В РФ более 10% АПК — нашей разработки», — рассказал Фомин. По своему опыту работы с фотофиксацией Глебов говорил, что камеры выявляют более 10 видов нарушений ПДД. Он добавил, что сейчас «возникла необходимость развивать эту систему по обочине, железнодорожным переездам и вафельнице». Фомин сказал, что комплексы, произведенные его фирмой, фиксируют более 14 видов нарушений ПДД. «И они постоянно обучаются новым типам, так как программное обеспечение разработано на основе искусственного интеллекта. Самый массовый вид фиксируемых нарушений — это превышение скорости. Самый востребованный вид нарушений — выезд на встречку, так как из-за него гибнут 25% от всех погибших на дорогах Кубани. В 2021 году все АПК, в зоне фиксации которых есть возможность выявления выезда на встречную, были переведены на фиксацию в том числе данного вида нарушения», — рассказал Фомин.

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Фомин упомянул большую протяженность дорог Краснодарского края, круглогодичную популярность местных курортов и горный рельеф. Вкупе с тем, что большая часть туристов перемещается на машинах, все это, по мнению Фомина, повышает аварийность и смертность. Он считает, что установка камер в местах концентрации ДТП способна снизить количество погибших. Также Фомин рассказал о комплексе фотофиксации «Тайфун» на базе коптеров «Шмель», запущенном в 2022 году по инициативе краевого ГИБДД. «Это единственное в РФ автоматическое специальное техническое средство на базе БПЛА, способное фиксировать административные правонарушения и передавать полиции для их последующих вынесения и отправки нарушителям. Уникальная особенность этого АПК — в неотвратимости наказания в любой точке Краснодарского края. Таких АПК в Краснодарском крае 20. Разрабатывался и применялся в основном для фиксации самых тяжелых нарушений (выезда на встречку) и социально значимых (движения по обочине, нарушения правил остановки и стоянки)», — сообщил Фомин. Он заявил, что развитие системы на протяжении 15 лет повышало антитеррористическую защищенность Кубани и России, так как камеры фиксируют весь трафик, что помогало раскрывать преступления. Также камеры улучшали показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запущенного в 2018 году, по снижению количества погибших в Краснодарском крае. К тому же система позволяла пополнять региональный бюджет значительными средствами от штрафов.

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