Роспотребнадзор сообщил о загрязнении воздуха на Кубани из-за пожара на нефтебазе

В Тихорецке выявили превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе после атаки БПЛА

12 марта управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило , что специалисты ведомства обнаружили в воздухе Тихорецка опасные химические соединения после пожара, вспыхнувшего на территории местной нефтебазы. В отобранных пробах зафиксировано содержание бензола и ксилола, существенно превышающее допустимые нормы.

Предыстория. 12 марта в Тихорецком районе произошла атака БПЛА. Система ПВО сработала и сбила дроны, однако обломки упали на территории нефтебазы. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. метров.

Населению советуют минимизировать пребывание на улице и держать окна закрытыми. В помещениях рекомендуют как можно чаще делать влажную уборку.

Тем, кто носит контактные линзы, лучше временно заменить их на очки. Врачи советуют употреблять больше жидкости, регулярно промывать нос и глаза, а также воздерживаться от курения.

На улице следует использовать средства индивидуальной защиты — маски или респираторы. При любых признаках ухудшения самочувствия, появлении кашля, затрудненного дыхания, нарушений сна или обострении хронических заболеваний необходимо обращаться за медицинской помощью.

Специалисты продолжают отбирать пробы и делать лабораторные анализы для отслеживания динамики изменений.

По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, на нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение. Тушение пожара продолжается.