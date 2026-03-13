Роспотребнадзор сообщил о загрязнении воздуха на Кубани из-за пожара на нефтебазе
В Тихорецке выявили превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе после атаки БПЛА
Предыстория. 12 марта в Тихорецком районе произошла атака БПЛА. Система ПВО сработала и сбила дроны, однако обломки упали на территории нефтебазы. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. метров.
12 марта управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что специалисты ведомства обнаружили в воздухе Тихорецка опасные химические соединения после пожара, вспыхнувшего на территории местной нефтебазы. В отобранных пробах зафиксировано содержание бензола и ксилола, существенно превышающее допустимые нормы.
Населению советуют минимизировать пребывание на улице и держать окна закрытыми. В помещениях рекомендуют как можно чаще делать влажную уборку.
Тем, кто носит контактные линзы, лучше временно заменить их на очки. Врачи советуют употреблять больше жидкости, регулярно промывать нос и глаза, а также воздерживаться от курения.
На улице следует использовать средства индивидуальной защиты — маски или респираторы. При любых признаках ухудшения самочувствия, появлении кашля, затрудненного дыхания, нарушений сна или обострении хронических заболеваний необходимо обращаться за медицинской помощью.
Специалисты продолжают отбирать пробы и делать лабораторные анализы для отслеживания динамики изменений.
По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, на нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение. Тушение пожара продолжается.
Как писали Юга.ру, 13 марта в Юбилейном районе Краснодара нашли обломки дрона.