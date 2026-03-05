Забыть и биться. Что делать «Краснодару» после поражения от ЦСКА

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассуждает, стоит ли ФК «Краснодар» жертвовать кубком ради чемпионской гонки после поражения от ЦСКА.
«Краснодар» проиграл ЦСКА первый кубковый матч и, кажется, кардинально испортил себе весеннее настроение. При этом претензии, как видится мне, он может предъявлять только самому себе.
Сразу к важному. Удаление Джованни Гонсалеса Апуда взорвало практически всех. Мурад Мусаев на пресс-конференции не сдерживал себя: «Сказалось удаление, которого не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно».
Понятно, что тренер говорил это на эмоциях, и, возможно, он изменит свое мнение, когда внимательно (!) пересмотрит матч. Арбитр Алексей Сухой заранее предупредил Гонсалеса: не надо обнимать соперника. Тот, уже имея желтую карточку, не услышал. Чьи это проблемы?
Мне этот эпизод напомнил знаменитый матч уже почти 25-летней давности — Словения против России. Тогда Грэм Полл тоже успел предупредить игроков — не надо никаких «обнимашек». В итоге Вячеслав Даев придержал при стандарте Милана Остерца. Шла 90-я минута игры. Надеюсь, дальше объяснять ничего не надо.
Гонсалес обнимал Данилу Козлова (я так и не понял, зачем — позиция полузащитника, сменившего зимой «Краснодар» на ЦСКА, не выглядела опасной) уже после того, как арбитр сделал ему устное замечание. Самое глупое, что в этой ситуации можно было сделать, — продолжать играть в «Давай поженимся». Поскольку мяч не был введен в игру, «быки» отделались лишь красной карточкой игрока. А если бы был еще пенальти?
Вообще, я изначально предполагал, что «Краснодару» стоит сконцентрироваться на чемпионате. На два турнира бензина может не хватить, а битва с «Зенитом» не может не быть изнурительной. Стартовый состав подтвердил эту мысль: Мусаев дал лидерам отдохнуть. ЦСКА после безобразной игры в Грозном (посмотрите, что там в раздевалке исполнял после матча Челестини!) не мог выставить резервистов, а вот «Краснодар» как раз их выставил.
Но матч начался настолько удачно (Обляков не смог забить пенальти, а Мозес Кобнан превратил обрез Кисляка в гол), что Мусаев, кажется, решил добивать соперника до нокаута здесь и сейчас. Еще в первом тайме появился Сперцян — вместо буквально выпрашивавшего у арбитра красную карточку Ленини. В перерыве вышли Кордоба и Оласа, а затем, уже при 1:1, — Гонсалес Апуд и Виктор Са.
Проблема оказалась в том, что основные игроки, похоже, совсем не были готовы к матчу. Гонсалес сыграл в «удались за 10 минут», Виктор Са, по сути, привез второй гол, выбросившись на Кисляка и открыв тому дорогу в центр, где зияла пустая зона.
Самым важным голом стал третий: уже в концовке матча Матеус Алвес забил головой. Теперь «Краснодару» и Мураду Мусаеву предстоит нелегкий выбор. Отыгрываться с 1:3 при своей публике — или все-таки сделать ставку на чемпионат?
К чемпионству готовы:
ЦСКА в последнее время стал весьма неудобным соперником для «быков». И даже осеннее поражение не заставило москвичей изменить свое настроение. Кисляк после игры буквально троллил чемпионов: «Это больше похоже не на футбол. Я заметил такую тенденцию у «Краснодара» всегда и не только с нами: они не любят проигрывать. Когда они проигрывают, начинается такой хаос в игре, они начинают давить на судью, на соперников, останавливать ход матча. Это выглядит очень смешно со стороны. Но если они так делают, им за это не стыдно, пусть делают. Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве: надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно».
Мне кажется, в словах юного армейского полузащитника есть зерно истины. В каком состоянии может находиться Кордоба — знают все. Пример заразителен, и в этом матче мы увидели многих «героев», уже отмеченных не раз: Ленини (чудом не получил красную карточку), Гонсалеса, Жубала (удаление в матче на сборах), Мозеса Кобнана (удаление в матче за суперкубок), Кордобу (удаление в матче чемпионата).
Банде нужно привести себя в порядок. Если они планируют так вести себя (даже не играть — об этом потом!) и дальше, то не только вылетят из Кубка России, но и дадут все шансы гораздо более искушенному в таких чемпионских гонках «Зениту».
Что делать «Краснодару» с этим поражением? Мой совет: выкинуть его из головы, да подальше. Во-первых, нынешний регламент Кубка России позволяет продолжить борьбу, даже уступив ЦСКА. Во-вторых — чемпионат все-таки важнее. Шансы ЦСКА на борьбу за золото там призрачны — оттого и вышла на поле вчера вся их основа (кроме Акинфеева, традиционно в кубке не играющего). А «быкам» надо решить, какая «призовая тарелочка» им более интересна. За двумя зайцами известно как можно гоняться, а «Зенит» только этого и ждет.
И самое последнее, что стоит делать, — переводить футбольную историю в плоскость расизма. Что сделали после матча и Сперцян (его цитата ниже), и Валерий Пальцев.
«Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли».
Футбол — это вовсе не доносы, они вообще отвратительны и никак не помогут выиграть. Да, среди болельщиков ангелов немного, и, вполне возможно, что нечто недопустимое с трибун звучало. Только Джон Кордоба точно знает, что это не оскорбление по расовому признаку. Как знал это и Яя Туре — в те годы, когда российские клубы еще играли в еврокубках.
Оставьте расизм Винисиусу — ему это интереснее. А сами, как говорил великий Сергей Гимаев, идите и бейтесь!
Вчера у «Краснодара» это не получилось. Но не поднимается тот, кто не падал.
ЦСКА — «Краснодар» — 3:1 (0:1)
Голы: Мозес (Батчи), 22 (0:1), Глебов (Гайич), 54 (1:1), Круговой (Кисляк), 68 (2:1), Алвес (Кисляк), 90 (3:1).
Незабитый пенальти: Обляков, 19 (вратарь).
ЦСКА (Москва): Тороп, Мойзес, Рейс, Жоао, Гайич (Данилов, 90), Кисляк, Обляков, Глебов (Кармо, 83), Козлов (Алвес, 76), Круговой, Гонду (Мусаев, 76).
«Краснодар»: Агкацев, Хмарин (Оласа. 46), Коста, Жубал, Пальцев (Виктор Са, 67), Аугусто, Черников, Ленини (Сперцян, 43), Батчи, Боселли (Кордоба, 46), Мозес (Гонсалес, 61).
Предупреждения: Рейс, 36, Гонду, 45+4, Гайич, 70 — Ленини, 24, Гонсалес, 68, Аугусто, 72, Жубал, 73, Черников, 78.
Удаление: Гонсалес, 72.
Судьи: Алексей Сухой (Люберцы), Игорь Демешко (Химки), Александр Богданов (Верея).
Арбитры ВАР: Артур Федоров (Петрозаводск), Роман Сафьян (Москва).
Ответный матч пройдет в Краснодаре 17 марта.
