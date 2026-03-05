Забыть и биться. Что делать «Краснодару» после поражения от ЦСКА

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассуждает, стоит ли ФК «Краснодар» жертвовать кубком ради чемпионской гонки после поражения от ЦСКА.

«Краснодар» проиграл ЦСКА первый кубковый матч и, кажется, кардинально испортил себе весеннее настроение. При этом претензии, как видится мне, он может предъявлять только самому себе.

Сразу к важному. Удаление Джованни Гонсалеса Апуда взорвало практически всех. Мурад Мусаев на пресс-конференции не сдерживал себя: «Сказалось удаление, которого не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно».

Понятно, что тренер говорил это на эмоциях, и, возможно, он изменит свое мнение, когда внимательно (!) пересмотрит матч. Арбитр Алексей Сухой заранее предупредил Гонсалеса: не надо обнимать соперника. Тот, уже имея желтую карточку, не услышал. Чьи это проблемы?

Мне этот эпизод напомнил знаменитый матч уже почти 25-летней давности — Словения против России. Тогда Грэм Полл тоже успел предупредить игроков — не надо никаких «обнимашек». В итоге Вячеслав Даев придержал при стандарте Милана Остерца. Шла 90-я минута игры. Надеюсь, дальше объяснять ничего не надо.

Гонсалес обнимал Данилу Козлова (я так и не понял, зачем — позиция полузащитника, сменившего зимой «Краснодар» на ЦСКА, не выглядела опасной) уже после того, как арбитр сделал ему устное замечание. Самое глупое, что в этой ситуации можно было сделать, — продолжать играть в «Давай поженимся». Поскольку мяч не был введен в игру, «быки» отделались лишь красной карточкой игрока. А если бы был еще пенальти?

Вообще, я изначально предполагал, что «Краснодару» стоит сконцентрироваться на чемпионате. На два турнира бензина может не хватить, а битва с «Зенитом» не может не быть изнурительной. Стартовый состав подтвердил эту мысль: Мусаев дал лидерам отдохнуть. ЦСКА после безобразной игры в Грозном (посмотрите, что там в раздевалке исполнял после матча Челестини!) не мог выставить резервистов, а вот «Краснодар» как раз их выставил.

Но матч начался настолько удачно (Обляков не смог забить пенальти, а Мозес Кобнан превратил обрез Кисляка в гол), что Мусаев, кажется, решил добивать соперника до нокаута здесь и сейчас. Еще в первом тайме появился Сперцян — вместо буквально выпрашивавшего у арбитра красную карточку Ленини. В перерыве вышли Кордоба и Оласа, а затем, уже при 1:1, — Гонсалес Апуд и Виктор Са.

Проблема оказалась в том, что основные игроки, похоже, совсем не были готовы к матчу. Гонсалес сыграл в «удались за 10 минут», Виктор Са, по сути, привез второй гол, выбросившись на Кисляка и открыв тому дорогу в центр, где зияла пустая зона.

Самым важным голом стал третий: уже в концовке матча Матеус Алвес забил головой. Теперь «Краснодару» и Мураду Мусаеву предстоит нелегкий выбор. Отыгрываться с 1:3 при своей публике — или все-таки сделать ставку на чемпионат?