К чемпионству готовы! Как ФК «Краснодар» победил в «южном дерби»

Краснодарский край, Ростовская область Распечатать

© Фото Юга.ру

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о победе «Краснодара» над «Ростовом» на старте весенней части РПЛ.

Рестарт РПЛ после зимнего перерыва получился ярким и бурным. Пока все семь матчей (игра «Сочи» и «Спартака» по соображениям безопасности перенесена на сегодня) выиграли хозяева. В частности, это означает, что «быки» готовы к сражению за чемпионство.

Сомнений в победе над «Ростовом» изначально было немного — эксперт Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» вообще предположил, что она будет крупной. Логика понятна — в двух последних контрольных играх ростовчане пропустили от «Спартака» и ЦСКА восемь мячей. Однако «южное дерби» в итоге вышло упорным, и победу «Краснодар» добыл не без труда.

Начиналось все вроде бы легко. «Быки» сделали явную ставку на быстрый гол, и она сработала. Эдуарда Сперцяна сбили в штрафной, и сам же пострадавший уверенно исполнил одиннадцатиметровый. Но в дальнейшем — до удаления Чистякова — «Ростов» выглядел лучше. Да, «Краснодар» больше владел мячом, но преимущество по числу ударов было на стороне дончан — девять к шести. А главное, по опасным моментам «Ростов» превзошел действующего чемпиона. И сравнял счет — тоже с пенальти перед самым перерывом.

Историческая победа «Краснодара»:

Упомянутое удаление (в отличие от многих моментов тура, связанных с судьями, — бесспорное), разумеется, сильно ударило по команде, явно уступающей в классе. После этого футбол стал максимально «односторонним», и в финальные 40 минут «быки» имели колоссальное преимущество как по контролю мяча, так и по ударам. И в итоге едва вышедший на поле Никита Кривцов на 73 минуте оформил окончательный счет.

Смог бы «Ростов» удержать чемпиона, играя в полном составе? Ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем, но, скорее всего, нет. Довольно ясно после матча высказался тренер гостей Джонатан Альба: «Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли изза моих решений».

Все-таки игра дончан в первом тайме — в большей степени результат настроя, а не класса. Состав их был не оптимален (отсутствовали Кучаев и дисквалифицированный Сако), а об уровне игры в обороне уже было сказано выше.

«Краснодар» же, в принципе, имел абсолютно «боевую обойму», за исключением Петрова. Но ветеран «быков» давно травмирован, к его отсутствию все привыкли. В остальном же тренер «Краснодара» Мусаев оказался традиционно консервативным в плане выбора состава. Он максимально стабилен — это, правда, имеет как плюсы (сыгранность сочетаний), так и определенные минусы (основа устает без ротации). Посмотрим, кстати, какой состав у «быков» будет на поле в среду — в кубковом матче против ЦСКА в Москве.

  • Эдуард Сперцян празднует забитый мяч в матче против «Ростова», 28 февраля 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
    Эдуард Сперцян празднует забитый мяч в матче против «Ростова», 28 февраля 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

К тому же в зимней паузе действующий чемпион России не стоял на месте в плане трансферов. Команду покинули так и не сумевший найти себя в России Гаэтан Перрен и не доказавший свое право на место в основе Данила Козлов (на нем «быки» даже заработали 1,7 млн евро). Но что гораздо важнее — пришел опытный Хуан Боселли. Он стал уже третьим уругвайцем в составе «Краснодара», и хотя он, очевидно, пока будет в основном выходить на замены, я убежден, что пользу команде этот трансфер принесет. Особенно учитывая, что «быков» ожидает финишный спурт — до конца сезона остается лишь 11 туров. Боселли прекрасно знает чемпионат и свои задачи. В прошлом сезоне он забил 11 мячей в 28 матчах, в этом — 7 в 16. Роль, понятное дело, была иной — но теперь у Мусаева есть возможность дать ротацию атаке, не прибегая к услугам совсем молодых игроков, и не так сильно зависеть от эмоциональных срывов, которые периодически случаются у Кордобы и приводят к дисквалификациям.

Выходя на матч с «Ростовом», «Краснодар» уже знал, как накануне сыграл «Зенит» — и это, скорее всего, стало еще одной порцией мотивации. А уже потом получил подарок — в виде поражения ЦСКА в Грозном. Теперь армейцы отстают уже на семь очков (очных встреч в чемпионате больше не будет), и их участие в чемпионской гонке представляется довольно сомнительным.

Гонка, скорее всего, будет с «Зенитом». И вот как раз тут очная встреча будет в начале апреля. Но чемпионство завоюет не победитель этого матча, а тот, кто допустит меньше осечек в, назовем это так, обычных матчах. Как с «Ростовом».

Поэтому главный вопрос, на который ответило «южное дерби», — о концентрации «Краснодара». Мы видим, что она, как минимум, достаточна.

Не хочется, да, наверное, и не имеет смысла за 11 туров до конца чемпионата поднимать «судейский вопрос», но обойтись без этого невозможно. Не случайно и Эдуарда Сперцяна после матча спросили: верит ли он, что борьба за чемпионство решится на поле? Ответ впечатлил и комментариев не требует: «Я очень-очень на это надеюсь, что в борьбе за чемпионство решит именно футбол. Это ключевое».

Вообще судейство, пожалуй, главный негативный момент первого весеннего тура. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил это тоже не требующим комментария образом: «Какой-то шок, ужас, непонимание. Какаято дискредитация арбитров в поле. Если дальше все так пойдет, то возникает вопрос, зачем командировать арбитра в поле, когда можно в Москве из ВАР-центра судить игры? Мне кажется, это катастрофический старт».

Остается только присоединиться к Сперцяну в его пожелании. И ждать очной встречи двух лидеров чемпионата («Локомотив» мне сложно воспринимать как участника чемпионской гонки). До нее — 40 дней. И те, и другие будут задействованы в Кубке России, а также сыграют по четыре матча чемпионата.

Кстати, права на эту игру впору продавать в страны Южной Америки — за «Краснодар» в этом туре сыграли восемь представителей этого континента, за «Зенит» — девять.

Мурад Мусаев РПЛ Спорт ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Мнения

К чемпионству готовы! Как ФК «Краснодар» победил в «южном дерби»
Беречь самое ценное. Почему интернет все же стоит запретить, но не детям
День святого Милонова. Почему русский человек выше влюбленности
Остров Эпштейна на руинах СССР. Ради чего мы убили сверхдержаву?
Секс, ложь и политбюро. Чем похожи дачи советских чиновников и остров Эпштейна
Все мнения

Новости

В Краснодаре отметят День чтения вслух. Местные писатели прочитают рассказы
В Краснодаре на улице Садовой второй раз за месяц провалился грунт
Комедии, драмы и короткометражки. В Краснодаре проходит фестиваль итальянского кино
«У жителей качались шкафы». В Сочи дважды произошло землетрясение
«Аэрофлот» отменил рейсы из ОАЭ в Краснодар и другие города до 8 марта. Людей отправляют на вывозных рейсах в Москву
Зоозащитники выступили против новых законов, разрешающих отстрел редких животных и освоение заповедников

Лента новостей

В Краснодарском крае подорожали платные дороги
Вчера, 11:11
В Краснодарском крае подорожали платные дороги
Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
Добро, эмоции, путешествия мечты
Вчера, 15:39 Реклама
Добро, эмоции, путешествия мечты
Что еще разыгрывает «Пятёрочка» в своей новой акции «Йокими»
«У жителей качались шкафы»
Вчера, 16:10
«У жителей качались шкафы»
В Сочи дважды произошло землетрясение

Реклама на сайте