К чемпионству готовы! Как ФК «Краснодар» победил в «южном дерби»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о победе «Краснодара» над «Ростовом» на старте весенней части РПЛ.
Рестарт РПЛ после зимнего перерыва получился ярким и бурным. Пока все семь матчей (игра «Сочи» и «Спартака» по соображениям безопасности перенесена на сегодня) выиграли хозяева. В частности, это означает, что «быки» готовы к сражению за чемпионство.
Сомнений в победе над «Ростовом» изначально было немного — эксперт Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» вообще предположил, что она будет крупной. Логика понятна — в двух последних контрольных играх ростовчане пропустили от «Спартака» и ЦСКА восемь мячей. Однако «южное дерби» в итоге вышло упорным, и победу «Краснодар» добыл не без труда.
Начиналось все вроде бы легко. «Быки» сделали явную ставку на быстрый гол, и она сработала. Эдуарда Сперцяна сбили в штрафной, и сам же пострадавший уверенно исполнил одиннадцатиметровый. Но в дальнейшем — до удаления Чистякова — «Ростов» выглядел лучше. Да, «Краснодар» больше владел мячом, но преимущество по числу ударов было на стороне дончан — девять к шести. А главное, по опасным моментам «Ростов» превзошел действующего чемпиона. И сравнял счет — тоже с пенальти перед самым перерывом.
Историческая победа «Краснодара»:
Упомянутое удаление (в отличие от многих моментов тура, связанных с судьями, — бесспорное), разумеется, сильно ударило по команде, явно уступающей в классе. После этого футбол стал максимально «односторонним», и в финальные 40 минут «быки» имели колоссальное преимущество как по контролю мяча, так и по ударам. И в итоге едва вышедший на поле Никита Кривцов на 73 минуте оформил окончательный счет.
Смог бы «Ростов» удержать чемпиона, играя в полном составе? Ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем, но, скорее всего, нет. Довольно ясно после матча высказался тренер гостей Джонатан Альба: «Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений».
Все-таки игра дончан в первом тайме — в большей степени результат настроя, а не класса. Состав их был не оптимален (отсутствовали Кучаев и дисквалифицированный Сако), а об уровне игры в обороне уже было сказано выше.
«Краснодар» же, в принципе, имел абсолютно «боевую обойму», за исключением Петрова. Но ветеран «быков» давно травмирован, к его отсутствию все привыкли. В остальном же тренер «Краснодара» Мусаев оказался традиционно консервативным в плане выбора состава. Он максимально стабилен — это, правда, имеет как плюсы (сыгранность сочетаний), так и определенные минусы (основа устает без ротации). Посмотрим, кстати, какой состав у «быков» будет на поле в среду — в кубковом матче против ЦСКА в Москве.
К тому же в зимней паузе действующий чемпион России не стоял на месте в плане трансферов. Команду покинули так и не сумевший найти себя в России Гаэтан Перрен и не доказавший свое право на место в основе Данила Козлов (на нем «быки» даже заработали 1,7 млн евро). Но что гораздо важнее — пришел опытный Хуан Боселли. Он стал уже третьим уругвайцем в составе «Краснодара», и хотя он, очевидно, пока будет в основном выходить на замены, я убежден, что пользу команде этот трансфер принесет. Особенно учитывая, что «быков» ожидает финишный спурт — до конца сезона остается лишь 11 туров. Боселли прекрасно знает чемпионат и свои задачи. В прошлом сезоне он забил 11 мячей в 28 матчах, в этом — 7 в 16. Роль, понятное дело, была иной — но теперь у Мусаева есть возможность дать ротацию атаке, не прибегая к услугам совсем молодых игроков, и не так сильно зависеть от эмоциональных срывов, которые периодически случаются у Кордобы и приводят к дисквалификациям.
Выходя на матч с «Ростовом», «Краснодар» уже знал, как накануне сыграл «Зенит» — и это, скорее всего, стало еще одной порцией мотивации. А уже потом получил подарок — в виде поражения ЦСКА в Грозном. Теперь армейцы отстают уже на семь очков (очных встреч в чемпионате больше не будет), и их участие в чемпионской гонке представляется довольно сомнительным.
Гонка, скорее всего, будет с «Зенитом». И вот как раз тут очная встреча будет в начале апреля. Но чемпионство завоюет не победитель этого матча, а тот, кто допустит меньше осечек в, назовем это так, обычных матчах. Как с «Ростовом».
Поэтому главный вопрос, на который ответило «южное дерби», — о концентрации «Краснодара». Мы видим, что она, как минимум, достаточна.
Не хочется, да, наверное, и не имеет смысла за 11 туров до конца чемпионата поднимать «судейский вопрос», но обойтись без этого невозможно. Не случайно и Эдуарда Сперцяна после матча спросили: верит ли он, что борьба за чемпионство решится на поле? Ответ впечатлил и комментариев не требует: «Я очень-очень на это надеюсь, что в борьбе за чемпионство решит именно футбол. Это ключевое».
Вообще судейство, пожалуй, главный негативный момент первого весеннего тура. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил это тоже не требующим комментария образом: «Какой-то шок, ужас, непонимание. Какая‑то дискредитация арбитров в поле. Если дальше все так пойдет, то возникает вопрос, зачем командировать арбитра в поле, когда можно в Москве из ВАР-центра судить игры? Мне кажется, это катастрофический старт».
Остается только присоединиться к Сперцяну в его пожелании. И ждать очной встречи двух лидеров чемпионата («Локомотив» мне сложно воспринимать как участника чемпионской гонки). До нее — 40 дней. И те, и другие будут задействованы в Кубке России, а также сыграют по четыре матча чемпионата.
Кстати, права на эту игру впору продавать в страны Южной Америки — за «Краснодар» в этом туре сыграли восемь представителей этого континента, за «Зенит» — девять.
