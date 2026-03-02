К чемпионству готовы! Как ФК «Краснодар» победил в «южном дерби»

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о победе «Краснодара» над «Ростовом» на старте весенней части РПЛ. Рестарт РПЛ после зимнего перерыва получился ярким и бурным. Пока все семь матчей (игра «Сочи» и «Спартака» по соображениям безопасности перенесена на сегодня) выиграли хозяева. В частности, это означает, что «быки» готовы к сражению за чемпионство. Сомнений в победе над «Ростовом» изначально было немного — эксперт Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» вообще предположил, что она будет крупной. Логика понятна — в двух последних контрольных играх ростовчане пропустили от «Спартака» и ЦСКА восемь мячей. Однако «южное дерби» в итоге вышло упорным, и победу «Краснодар» добыл не без труда. Начиналось все вроде бы легко. «Быки» сделали явную ставку на быстрый гол, и она сработала. Эдуарда Сперцяна сбили в штрафной, и сам же пострадавший уверенно исполнил одиннадцатиметровый. Но в дальнейшем — до удаления Чистякова — «Ростов» выглядел лучше. Да, «Краснодар» больше владел мячом, но преимущество по числу ударов было на стороне дончан — девять к шести. А главное, по опасным моментам «Ростов» превзошел действующего чемпиона. И сравнял счет — тоже с пенальти перед самым перерывом.

Упомянутое удаление (в отличие от многих моментов тура, связанных с судьями, — бесспорное), разумеется, сильно ударило по команде, явно уступающей в классе. После этого футбол стал максимально «односторонним», и в финальные 40 минут «быки» имели колоссальное преимущество как по контролю мяча, так и по ударам. И в итоге едва вышедший на поле Никита Кривцов на 73 минуте оформил окончательный счет. Смог бы «Ростов» удержать чемпиона, играя в полном составе? Ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем, но, скорее всего, нет. Довольно ясно после матча высказался тренер гостей Джонатан Альба: «Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений». Все-таки игра дончан в первом тайме — в большей степени результат настроя, а не класса. Состав их был не оптимален (отсутствовали Кучаев и дисквалифицированный Сако), а об уровне игры в обороне уже было сказано выше. «Краснодар» же, в принципе, имел абсолютно «боевую обойму», за исключением Петрова. Но ветеран «быков» давно травмирован, к его отсутствию все привыкли. В остальном же тренер «Краснодара» Мусаев оказался традиционно консервативным в плане выбора состава. Он максимально стабилен — это, правда, имеет как плюсы (сыгранность сочетаний), так и определенные минусы (основа устает без ротации). Посмотрим, кстати, какой состав у «быков» будет на поле в среду — в кубковом матче против ЦСКА в Москве.

Эдуард Сперцян празднует забитый мяч в матче против «Ростова», 28 февраля 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

К тому же в зимней паузе действующий чемпион России не стоял на месте в плане трансферов. Команду покинули так и не сумевший найти себя в России Гаэтан Перрен и не доказавший свое право на место в основе Данила Козлов (на нем «быки» даже заработали 1,7 млн евро). Но что гораздо важнее — пришел опытный Хуан Боселли. Он стал уже третьим уругвайцем в составе «Краснодара», и хотя он, очевидно, пока будет в основном выходить на замены, я убежден, что пользу команде этот трансфер принесет. Особенно учитывая, что «быков» ожидает финишный спурт — до конца сезона остается лишь 11 туров. Боселли прекрасно знает чемпионат и свои задачи. В прошлом сезоне он забил 11 мячей в 28 матчах, в этом — 7 в 16. Роль, понятное дело, была иной — но теперь у Мусаева есть возможность дать ротацию атаке, не прибегая к услугам совсем молодых игроков, и не так сильно зависеть от эмоциональных срывов, которые периодически случаются у Кордобы и приводят к дисквалификациям.