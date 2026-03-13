В Юбилейном районе Краснодара нашли обломки дрона

Фрагменты беспилотника нашли на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара

На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений городской инфраструктуры нет.

13 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что в Юбилейном микрорайоне нашли обломки БПЛА. Их обнаружили на проезжей части дороги.

Градоначальник напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. За это предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, в 11 марта в Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА. Жители возмутились, что при атаке БПЛА не сработали сирены.