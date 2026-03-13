В Юбилейном районе Краснодара нашли обломки дрона
Фрагменты беспилотника нашли на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара
13 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне нашли обломки БПЛА. Их обнаружили на проезжей части дороги.
На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений городской инфраструктуры нет.
В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие:
Градоначальник напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. За это предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.
Напомним, в 11 марта в Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА. Жители возмутились, что при атаке БПЛА не сработали сирены.
Как писали Юга.ру, 12 марта в Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Площадь пожара достигла 3,8 тыс. кв. метров.