В Юбилейном районе Краснодара нашли обломки дрона

Фрагменты беспилотника нашли на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара

13 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне нашли обломки БПЛА. Их обнаружили на проезжей части дороги.

На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений городской инфраструктуры нет.

В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие:

Градоначальник напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. За это предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, в 11 марта в Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА. Жители возмутились, что при атаке БПЛА не сработали сирены.

Как писали Юга.ру, 12 марта в Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Площадь пожара достигла 3,8 тыс. кв. метров.

