Девятилетней Василисе Емцовой из Сочи необходим ортопедический корсет. Как помочь?

  © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств для девочки с грудопоясничным сколиозом из Сочи на ортопедический корсет

У Василисы выявили искривление позвоночника в пять лет. Врачи назначали курсы массажа, физиотерапии, но деформация прогрессировала. У девочки появились сильные боли в спине.

Ортопед добавил к терапии дыхательную гимнастику, но и это не помогло. Обследование показало, что искривление усилилось, под правой лопаткой начал расти горб. Василису направили в краснодарскую детскую больницу, где диагностировали грудопоясничный сколиоз 2-й степени. 

По назначению врачей Василисе необходимо постоянно носить ортопедический корсет Шено, который изготавливают по индивидуальным меркам. В 2024 году его помог оплатить «Русфонд».

Угол искривления позвоночника у девочки уменьшился. Однако за полтора года Василиса выросла, и корсет стал ей мал. Его нужно заменить.

«У Василисы идиопатический грудопоясничный сколиоз 2–3-й степени. Без ношения корсета Шено есть высокая вероятность сильного прогрессирования деформации и необходимости хирургического лечения позвоночника. Сейчас пришло время заменить корсет, изготавливается он по индивидуальным меркам. Своевременное корсетирование и специальная гимнастика позволят Василисе вести активный образ жизни», — рассказала ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Милена Добраковская.

Родителям Василисы не осилить такую покупку, а за госсчет корсет не предоставляется. Всего требуется 164 285 рублей.

Как помочь Василисе? 

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Василисы Емцовой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Василисы Емцовой. Без НДС.

Девятилетней Василисе Емцовой из Сочи необходим ортопедический корсет. Как помочь?
