Девятилетней Василисе Емцовой из Сочи необходим ортопедический корсет. Как помочь?

У Василисы выявили искривление позвоночника в пять лет. Врачи назначали курсы массажа, физиотерапии, но деформация прогрессировала. У девочки появились сильные боли в спине.



Ортопед добавил к терапии дыхательную гимнастику, но и это не помогло. Обследование показало, что искривление усилилось, под правой лопаткой начал расти горб. Василису направили в краснодарскую детскую больницу, где диагностировали грудопоясничный сколиоз 2-й степени.



По назначению врачей Василисе необходимо постоянно носить ортопедический корсет Шено, который изготавливают по индивидуальным меркам. В 2024 году его помог оплатить «Русфонд».



Угол искривления позвоночника у девочки уменьшился. Однако за полтора года Василиса выросла, и корсет стал ей мал. Его нужно заменить.



«У Василисы идиопатический грудопоясничный сколиоз 2–3-й степени. Без ношения корсета Шено есть высокая вероятность сильного прогрессирования деформации и необходимости хирургического лечения позвоночника. Сейчас пришло время заменить корсет, изготавливается он по индивидуальным меркам. Своевременное корсетирование и специальная гимнастика позволят Василисе вести активный образ жизни», — рассказала ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Милена Добраковская.

Родителям Василисы не осилить такую покупку, а за госсчет корсет не предоставляется. Всего требуется 164 285 рублей .



