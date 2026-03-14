Девятилетней Василисе Емцовой из Сочи необходим ортопедический корсет. Как помочь?
«Русфонд» начал сбор средств для девочки с грудопоясничным сколиозом из Сочи на ортопедический корсет
У Василисы выявили искривление позвоночника в пять лет. Врачи назначали курсы массажа, физиотерапии, но деформация прогрессировала. У девочки появились сильные боли в спине.
Ортопед добавил к терапии дыхательную гимнастику, но и это не помогло. Обследование показало, что искривление усилилось, под правой лопаткой начал расти горб. Василису направили в краснодарскую детскую больницу, где диагностировали грудопоясничный сколиоз 2-й степени.
По назначению врачей Василисе необходимо постоянно носить ортопедический корсет Шено, который изготавливают по индивидуальным меркам. В 2024 году его помог оплатить «Русфонд».
Угол искривления позвоночника у девочки уменьшился. Однако за полтора года Василиса выросла, и корсет стал ей мал. Его нужно заменить.
«У Василисы идиопатический грудопоясничный сколиоз 2–3-й степени. Без ношения корсета Шено есть высокая вероятность сильного прогрессирования деформации и необходимости хирургического лечения позвоночника. Сейчас пришло время заменить корсет, изготавливается он по индивидуальным меркам. Своевременное корсетирование и специальная гимнастика позволят Василисе вести активный образ жизни», — рассказала ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Милена Добраковская.
Родителям Василисы не осилить такую покупку, а за госсчет корсет не предоставляется. Всего требуется 164 285 рублей.
