Зеленая зона в Юбилейном микрорайоне Краснодара окончательно возвращена муниципалитету. Компания Вексельберга проиграла суд

Участок площадью 6,8 гектаров в Юбилейном микрорайоне Краснодара, где ранее планировалось многоэтажное строительство, окончательно вернули в муниципальную собственность

Судебные слушания продолжались около двух лет, дело рассматривалось на уровне арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 21 марта все жалобы ответчика были отклонены, участок окончательно возвращен в муниципалитет, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На этом участке вдоль реки расположится аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края длиной около 800 метров. Здесь будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, высажены новые деревья и кустарники.

Как сообщали Юга.ру, участок, о котором идет речь, в 2007 году был отдан в аренду на 10 лет ООО «Атман» (учредитель — «РСГ Интернешнл ЛТД» (Кипр); телефон компании, указанный в базе kartoteka.ru, принадлежит ГК «Кортрос» (до 2013 года — «Ренова-Стройгрупп», контролируемая Виктором Вексельбергом). Компания планировала построить там двенадцать 25-этажных домов. Жители микрорайона выступили с протестом, и проектную документацию застройщика мэрия не утвердила, разрешение на строительство выдано не было.

В 2015 году компания «Атман» обратилась в Верховный суд РФ с требованием обязать администрацию Краснодара выдать разрешение на строительство. Мэрия объяснила отказ нарушением договора аренды — компания «Атман» до получения документов на строительство должна была провести берегоукрепительные работы и выровнять береговую линию реки Кубань. Однако суд в 2016 году отказал в рассмотрении жалобы компании, согласившись, что невыполнение работ может привести к размыву берега и деформации домов.

Тогда же в мэрии Краснодара рассказали, что планы развития Рождественской набережной изменились. Руководство города поручило сформировать развитие набережной как прогулочного и пешеходного пространства с созданием непрерывной рекреационной линии.

В июле 2016 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал договор аренды недействительным — согласно законодательству, полоса земли вдоль береговой линии предназначается для общего пользования и в аренду передана быть не может. Однако год спустя ООО «Атман» добилось в Арбитражном суде Краснодарского края продления договора аренды участка на 10 лет. Это решение было оспорено, администрация Краснодара обратилась в арбитраж с иском о досрочном расторжении договора аренды и возврате земли в муниципальную собственность и выиграла суд.