Десятки миллионов рублей уже потрачены на проекты, еще миллиарды могут уйти на строительство — Краснодар возвращается к идее подземных переходов. Урбанист Сергей Бурцев объясняет, почему это не только дорого и неудобно, но и противоречит здравому смыслу и интересам большинства горожан.

На этой неделе вице-мэр Краснодара Владимир Архипов выступил на брифинге с речью о ближайших перспективах дорожного строительства в Краснодаре. По словам чиновника, начавшего свою карьеру в департаменте транспорта еще в 2008 году, «разработаны проекты переходов по улицам Ставропольская — Вишняковой, в районе «Красной Площади» и по улицам Красная — Гаврилова — Шоссе Нефтяников. На стадии проработок находятся объекты на Красной и Северной, Ставропольской и Димитрова, а также в районе парка «Солнечный остров». Словосочетание «разработан проект» значит довольно много, если знать, что проектирование подобных дорожных объектов обычно стоит около 10% от общей стоимости строительства. Получается, из городского бюджета уже были выделены десятки миллионов рублей на разработку проектов, а затем, спустя годы, добавлены средства еще и на их коррекцию.

О таких поистине наполеоновских планах убрать горожан под землю не было слышно больше двенадцати лет. В 2013 году официальный портал администрации Краснодара обещал построить четыре подземных перехода за 2 млрд рублей: на Красных Партизан, Дзержинского, а также в двух местах по Ставропольской — на пересечении с Вишняковой и возле главного корпуса КубГУ. В следующем году тогдашний первый заместитель главы Краснодара Михаил Фролов сообщил, что в планах у городской администрации построить еще около 20 подземных переходов. Чиновник ссылался на задачу губернатора региона Александра Ткачева, дескать, тот хочет произвести ремонт всех существующих подземных переходов, а также каждый год строить по два новых.

Краснодарские урбанисты уже тогда били тревогу. Григорий Корнев в своем «Живом журнале» называл строительство подземного перехода на пересечении Ставропольской и Вишняковой «публичным признанием городской администрации и ГИБДД в своем бессилии». Тогда некоторые стройки удалось остановить: «Мы отбили строительство подземного перехода на пересечении Красной и Гаврилова — пришли на общественные слушания и выступили против. Администрация, явно не ожидавшая увидеть в зале кого-то еще, кроме трех дежурных бюджетников, пошла на попятную и сняла вопрос строительства подземника с повестки дня», — сообщал Корнев.

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Любопытно, что еще в 2017 году местные урбанисты протестовали против подземного перехода на Красных Партизан, стройка которого через несколько лет обросла и многокилометровыми пробками, в которых краснодарцы потратили тысячи часов личного времени, и уголовным делом, и предписанием прокуратуры сделать его доступным для маломобильных граждан. Напомню, что многострадальный лифт в этом подземном переходе строился по проекту, предусматривающему доступ маломобильных граждан, к которым, согласно закону нашего края, относятся не только инвалиды, как многие считают: «Маломобильные граждане — люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления)».

Все эти люди должны иметь возможность попасть на другую сторону дороги не по ступенькам. Это закон. Такой же подземный пешеходный переход без возможности доступа горожан был построен на Московской и на Петра Метальникова. Практически все время лифты в нем не работают и мамы с колясками вынуждены их тащить по обледенелым ступеням. До его постройки урбанист Мирослав Валькович писал: «У меня две новости: хорошая и плохая. Начну с хорошей — несмотря на кризис и карантин, в Краснодаре все же будут продлевать трамвайную линию по Московской до Метальникова. Плохая же заключается в том, что никто даже и не думал отказываться от глупой затеи закапывать сотню-другую миллионов рублей под землю. В прямом смысле этого слова — подземные пешеходные переходы остались в проекте. Есть перекресток, на котором и так будут регулироваться потоки. На этом перекрестке и так существует пешеходный переход, причем с островком безопасности. Улица Метальникова, с учетом застройки, становится обычной внутригородской улицей, а с учетом специфики спального района, который вырос вокруг нее, движение транспортных средств наоборот следует успокаивать. Ширина ничем не отличается от, например, улицы Северной. Но вы где-то видели на Северной подземные переходы? Там наземные вполне себе справляются с поставленными задачами, поскольку автомобили и так стоят на перекрестках. Исходя из всего вышесказанного можно сделать один простой вывод: подземный переход на Метальникова (как и на Московской) просто не нужен, это лишняя трата бюджетных средств. Это не добавит ни безопасности, ни улучшения транспортной ситуации на участке». Подземный переход построили, невзирая на жалобы людей и обращения урбанистов, игнорируя прокуратуру, транспортных экспертов и здравый смысл. Результат — пробка никуда не исчезла, а доступность трамвайной остановки сильно снизилась. Убежден: все подземные пешеходные переходы в Краснодаре должны быть либо дублированы по дороге наземной «зеброй», либо оборудованы работающими лифтами, либо иметь установленный пандус с малым углом наклона. Единственный такой пандус находится в переходе на Зиповской/Российской, остальные опасны для жизни, здоровья и просто неудобны).

«Каждый из нас периодически становится маломобильным: детская коляска, велосипед, тяжелый груз, травмы ограничивают наше передвижение. У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые не хотят или не могут лишний раз рисковать своим здоровьем, спускаясь по лестницам перехода. Каждый из нас стареет. Среди нас живут люди с ограниченными возможностями. Мы не видим их на улицах не потому что их нет, а потому что в городе нет доступной для них среды», — писал в своем блоге челябинский урбанист Лев Владов. Если уж так хочется начинать раскопки — пожалуйста, стройте подземный тоннель для машин по примеру Дюссельдорфа и других европейских городов.

Возвращаясь в столицу Кубани и резюмируя планы убрать людей с глаз долой: вместо строительства одного только подземного пешеходного перехода на Дзержинского в дептрансе Краснодара на эти 150-200 млн рублей могли бы: починить сломавшиеся антенны для «умных светофоров», чтобы обеспечить трамваям «зеленую волну» и закупить новые антенны, чтобы трамваи ездили быстрее и чтобы им удавалось перевезти больше пассажиров за меньшее время;

поднять зарплату водителям троллейбусов, набрать и обучить группу, чтобы запустить уже, наконец, 11 маршрут, который свяжет вокзал, парк «Краснодар» и Губернский;

все рельсы города сделать бесшумными, оборудовав температурными компенсаторами, обеспечив комфортное передвижение пассажирам и спокойную жизнь жителям домов рядом с путями (обещали еще в 2017 году);

начать проектировать остановки городской электрички по проекту «Наземка»;

все велодорожки Краснодара покрасить в красный цвет и обособить от пешеходов бордюром или газоном, а не просто белой полосой;

создать реестр транспортных средств и починить неработающие камеры на выделенных полосах, чтобы троллейбусы и маршрутки не стояли в пробках из-за припаркованных на выделенках авто;

начать выкупать пустыри на Героев-Разведчиков от Домбайской до 40 лет Победы для проведения трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон;

привести в порядок все водительские кондиционеры в трамваях и троллейбусах, а где-то и доукомплектовать.