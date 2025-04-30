В Краснодаре лифт в переходе на Красных Партизан заработал спустя почти 3 месяца перерыва. Пришлось вмешаться прокуратуре

Прокуратура Краснодарского края обнаружила, что лифт в переходе на Красных Партизан не был приспособлен для маломобильных граждан

Предыстория. 7 февраля стало известно, что в Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт. Чтобы перейти дорогу, маломобильные граждане должны были звонить по указанному на табличке номеру.

29 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила, что проверка перехода на Красных Партизан показала, что лифт не отвечал требованиям доступности. Подъемной платформой можно было воспользоваться только с сопровождающим, а также отсутствовали информационные знаки.

В ведомстве заявили, что после представления в администрацию Краснодара власти устранили нарушения. Теперь в переходе на Красных Партизан есть навигации, дистанционное открывание дверей кабины платформы, видеонаблюдение и двухсторонняя связь с пассажирами.