В Краснодаре лифт в переходе на Красных Партизан заработал спустя почти 3 месяца перерыва. Пришлось вмешаться прокуратуре
Прокуратура Краснодарского края обнаружила, что лифт в переходе на Красных Партизан не был приспособлен для маломобильных граждан
Предыстория. 7 февраля стало известно, что в Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт. Чтобы перейти дорогу, маломобильные граждане должны были звонить по указанному на табличке номеру.
29 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила, что проверка перехода на Красных Партизан показала, что лифт не отвечал требованиям доступности. Подъемной платформой можно было воспользоваться только с сопровождающим, а также отсутствовали информационные знаки.
В ведомстве заявили, что после представления в администрацию Краснодара власти устранили нарушения. Теперь в переходе на Красных Партизан есть навигации, дистанционное открывание дверей кабины платформы, видеонаблюдение и двухсторонняя связь с пассажирами.
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В России маломобильными считаются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся не только граждане с инвалидностью и временным нарушением здоровья и интеллекта. Маломобильные — это люди с детскими колясками, малолетними детьми, тележками, багажом, люди старших возрастов, беременные.
Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан строили почти два года. Первый подрядчик украл больше 93 млн рублей, за что его будут судить.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляет 2,6 млрд рублей.