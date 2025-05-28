Власти Краснодара планируют построить подземные переходы возле «Галереи» и «Красной Площади». Где еще?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре разрабатывают проекты новых подземных переходов. Их скорректируют в ближайшие пять лет

27 мая замглавы Краснодара Владимир Архипов на пресс-брифинге сообщил «РБК Краснодар», что в Краснодаре разрабатывают несколько проектов подземных пешеходных переходов. Их скорректируют в ближайшие пять лет.

«У нас ранее были разработаны несколько объектов. Их ждет корректировка однозначно. Если не в этом, то в следующем году приступим к одному из них. В первую очередь — строительство «подземника» на «Красной Площади», — рассказал Архипов.

В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт:

По его словам, уже разработаны проекты переходов по улицам Ставропольская — Вишняковой, в районе «Красной Площади» и по улицам Красная — Гаврилова — Шоссе Нефтяников. На стадии проработок находятся объекты на Красной и Северной, Ставропольской и Димитрова, а также в районе парка «Солнечный остров».

Напомним, что в декабре 2024 года в Краснодаре открыли «проблемный» пешеходный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года, и за это время подрядчик украл больше 93 млн рублей, за что его будут судить. В переходе установили лифт для маломобильных граждан, но закрыли из-за неисправности. Он заработал спустя три месяца после вмешательства прокуратуры.

В январе 2025 года власти приступили к строительству другого перехода — на улице Дзержинского между улицами Грибоедова и Нахимова. Открыть его планируют в первой половине 2026 года. Депутат ЗСК считает, что новый подземник не спасет Краснодар от пробок.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской.

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