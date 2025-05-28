Власти Краснодара планируют построить подземные переходы возле «Галереи» и «Красной Площади». Где еще?

В Краснодаре разрабатывают проекты новых подземных переходов. Их скорректируют в ближайшие пять лет

27 мая замглавы Краснодара Владимир Архипов на пресс-брифинге сообщил «РБК Краснодар», что в Краснодаре разрабатывают несколько проектов подземных пешеходных переходов. Их скорректируют в ближайшие пять лет.

«У нас ранее были разработаны несколько объектов. Их ждет корректировка однозначно. Если не в этом, то в следующем году приступим к одному из них. В первую очередь — строительство «подземника» на «Красной Площади», — рассказал Архипов.