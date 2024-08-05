Символика Японского сада в Краснодаре: медитации и прирученная природа

Японский сад в парке «Краснодар» открыли в марте 2023 года. За год с небольшим горожане успели полюбить это место. А мощная информационная поддержка прославила локацию по всей России, поэтому здесь нередко можно встретить гостей из других городов. Юга.ру изучили и описали культурные смыслы архитектурных объектов и искусственных природных локаций самого большого японского сада за пределами Японии. Во всех мировых культурах сад — модель рая, чистого места, где человек пребывает в гармонии с природой и самим собой. Дикая природа для древнего японца была источником опасностей: злые духи вызывали тайфуны и цунами, а в лесах обитали хищные животные. Сад — попытка наладить диалог с природой, «договориться» о гармонии в жизни человека и общества. В древней Японии сад ассоциировался с дворцом и императорской семьей, вокруг членов которой синтоистские жрецы создавали «очищенное» пространство против злых сил.



Сегодня, когда мы заходим в Японский сад в парке «Краснодар», мы оказываемся в центре модели мира в миниатюре, созданной руками ландшафтного архитектора, пожелавшего остаться неизвестным. Сад — его послание гостям, которое требует расшифровки путем толкования разных локаций как отдельных фраз и предложений. На это у нас есть день с 7:00 до 23:30… или целая вечность, преломляющаяся в смене сезонов. Засим — вперед!

Карта Японского сада в Краснодаре © Изображение japan.parkkrasnodar.com, коллаж Юга.ру

Ворота Карамон Посетители попадают в сад через ворота Карамон — дословно «китайские ворота». В древней и средневековой Японии они предназначались для торжественного входа в замок сёгуна (военного правителя Японии; реальная политическая власть в Средние века) и для приема императора (символа японского государства; формальная политическая власть). Этот тип ворот использовался как в светской, так и в религиозной архитектуре. Основное его символическое значение — власть, что предполагает почтительное отношение к высокому гостю.

Японский сад © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ворота Карамон в нашем Японском саду выполнены в архитектурном стиле карахафу — декоративная резьба нанесена на волнообразную часть фасада. Сухой ландшафтный сад Карэсансуй Через ворота Карамон мы попадаем в сухой ландшафтный сад Карэсансуй — «сухие горы и воды», известный во всем мире как японский сад камней. Он состоит из крупных камней, гальки и архитектурных форм. Волнистые линии на гравии символизируют водные потоки, а камни — горы и даосские острова.

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

В нашем сухом саду Карэсансуй также растут сосны бонсай — традиционное украшение. Интересно, что в названиях японских садов камней почти всегда есть отсылка к реально существующим водным локациям. Например, один из сухих садов за авторством прославленного мастера и знатока поэзии Соами был создан под впечатлением от образов знаменитого китайского озера Сиху. Сад камней в японской культуре олицетворяет место, где красота ощущается в самом простом и обыденном. Японская культура многое заимствовала из Китая, в частности, даосские представления о гармонии человека и природы. В Китае были и свои сады, созданные религиозными и государственными деятелями. Эти места использовались для медитаций, созерцания и являли собой идеал сосуществования человека и мира. Каждый сад — авторское философское высказывание, ключ к которому можно найти в названии. Например, «Сад мастера рыбачьих сетей» в Сучжоу — идеал простого существования, который воспел ушедший в отставку государственный чиновник. Храм Дзадзэн-до и сад Дзэн Следующей локацией, которая встретится вам на пути, будет храм Дзадзэн-до с расположившимся на заднем дворике садом Дзэн. Это место для духовного бдения — медитаций, успокоения разума и тела.

Храм Дзадзэн-до и сад Дзэн © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Храм назван Дзадзэн-до, что дословно переводится как «сидение в медитации». Правильное осуществление этой практики снижает чувствительность к боли, нормализует кровяное давление и позволяет достичь душевного равновесия. Сад Дзэн композиционно предстает ансамблем, состоящим из камней, гравия, белого песка и растений. Волнистые «водные» линии на гравии способствуют достижению спокойствия при созерцании.

Храм Дзадзэн-до и сад Дзэн © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Храм Дзадзэн-до и сад Дзэн © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Таким образом, храм Дзадзэн-до и сад Дзэн идеально подойдут для того, чтобы правильно настроиться на дальнейшую прогулку по Японскому саду. Сухой пруд Караике Слева от ворот Карамон мы обнаруживаем Караике — «сухой пруд» по-японски. Здесь крупные и мелкие камни расположены так, чтобы создать форму пруда.

Сухой пруд Караике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Как написано на сайте Японского сада, «способ расположения камней называется сандзон-сэки: маленькие камни располагаются по обе стороны от большого камня в центре. Название происходит от трех буддийских статуй, где большой камень представляет Мироку Босацу, а две другие стороны — Мондзю Босацу и Фугэн Босацу». Японское слово босацу — транслитерация санскритского слова бодхисаттва, означающего человека на пути к просветлению, состоянию Будды. В сухом пруду обитают три шпороносные черепахи. Их естественный ареал — центральная Африка, живут в саваннах и пустынях.

Черепахи в сухом пруду Караике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Черепахи в сухом пруду Караике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Павильон Адзумайя Еще дальше — строго слева (на запад) от ворот Карамон — находится восьмиугольный павильон Адзумайя. К нему можно попасть по дорожкам через центральную часть сада. Он представляет собой одну из тех беседок, которые традиционно строились на возвышениях и на берегах водоемов.

Павильон Адзумайя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Павильон Адзумайя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Павильон Адзумайя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Статуя у павильона Адзумайя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В нашем Японском саду беседка Адзумайя стоит на холме, откуда хорошо видно озеро Оике. Интересно, что в 2003 году подобную беседку Япония подарила жителям Южно-Сахалинска. Подробнее о разновидностях японских беседок можно прочитать здесь. Сливовая роща Умэбаяси Завершая путь влево от ворот Карамон, мы попадаем в сливовую рощу Умэбаяси. Здесь мы видим ряд древесных культур, объединенных общим названием прунус. В Японском саду представлены слива, вишня, абрикос, миндаль и черешня — всего 30 деревьев этих пяти видов. Их цветение можно наблюдать ранней весной.

Как референс следует упомянуть один из трех знаменитых садов Японии — Кайраку-эн в городе Мито. С конца февраля по март, в сезон цветения сливы, сад посещают множество туристов. Название рощи отсылает к имени знаменитого японского композитора Сигэру Умэбаяси, наиболее известного саундтреками, в том числе — к фильмам Чжана Имоу «Дом летающих кинжалов» и Вонга Карвая «Любовное настроение» и «2046». Совпадение ли это, сказать сложно.

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сливовая роща Умэбаяси летом © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Концептуальный «костяк» китайского и японского садов — шань-шуй, жанр китайского пейзажа, изображающего гармонию «гор и вод» как принцип устроения картины мироздания. В духовном его центре находится динамика активного и пассивного — инь и ян; одно есть в другом и наоборот, что порождает мировую энергию ци. Тот же принцип проявляется и в идее гармонии пяти материальных элементов, у-син — огонь, вода, дерево, металл и земля. Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо Далее продвигаемся по дорожке вверх, где нас ожидает храм Какэдзукури-но-Мидо. Как написано на сайте Японского сада, храм является символом стойкости духа.

Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Постройка выполнена в архитектурном стиле какэ-дзукури, в котором не используют гвозди. Главная особенность храма Какэдзукури-но-Мидо — опоры, которые удерживают его на возвышении. И это не случайно: в Японии подобные строения обычно располагаются на скалах и на склонах гор, где, согласно народным поверьям, обитают боги; в старину подобные культовые места привлекали множество паломников. Слово мидо означает приветствие на старояпонском и часто входит в состав имен собственных.

Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Храм Какэдзукури-но-Мидо — самая высокая точка Японского сада, откуда открывается живописная панорама на большое озеро Оике и другие локации. Большое озеро Оике Сместимся в центр и подойдем ближе к большому озеру Оике. Он называется так в честь похожего геологией карстового пруда в Японии. «По замыслу [ландшафтного архитектора], двухуровневое озеро сформировалось вследствие откола части скалы, расположенной над ним. Ее основание было размыто подземными водами. Обрушение скалы, согласно архитектурной мысли, сформировало двухуровневое озеро Оике ниже по склону. Основанием его верхнего уровня служат части скальных пород», — написано на сайте Японского сада. Озеро интересно водными потоками, которые соединяют верхнюю и нижнюю его части. В нижней части живут карпы кои, а в верхней — красноухие черепахи, скрывшиеся от наших глаз и камеры.

Озеро Оике и мост Шиабаши © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мост Шиабаши © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Озеро пересекает большой деревянный мост Шиабаши. С него хорошо просматривается храм на опорах. Чайный домик На берегу озера Оике расположен чайный домик. Здание выполнено в японском стиле минка. В нем три комнаты для чайных церемоний. В другой части парка есть еще один чайный домик, расположенный на холме рядом с садовыми коридорами цубонива кайро. Японская чайная церемония — это древний ритуал. Его участники традиционно собираются в специально отведенных местах — чайных домиках — для совместного чаепития. Обычай активно практиковался в Средние века. Сегодня чайные церемонии популярны как в Стране восходящего солнца, так и за ее пределами.

Чайный домик © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Чайный домик © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Чайный домик © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Водный колодец цукубаи © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ритуал обычно начинается так: гости омывают руки в водном колодце цукубаи перед чайным домиком, затем (уже внутри) снимают обувь и облачаются в кимоно. Далее их приглашают в комнату для церемоний, где пол обычно застелен татами — матами, которые плетут из тростника игуса и набивают рисовой соломой. Следует сказать больше о смыслах японских чайных домиков и о некоторых чайных мастерах. В этом нам поможет лекция искусствоведа Анны Егоровой, прочитанная в нашем Японском саду.

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Ученая отмечает, что японские ландшафтные архитекторы зачастую были мастерами нескольких искусств — чайная церемония, каллиграфия, живопись, поэзия и др. Их главным принципом было постижение и воплощение гармонии стихий в искусственном садовом пространстве, «очищенном» от случайностей. Принцип проявлялся и во взаимодействии духовных практик. Одной из них была чайная церемония, для проведения которой существовали особые места — чайные сады. Автором канона японской чайной церемонии считают мастера Сэн-но Рикю, последователя дзэнской школы Риндзай. Помимо большого влияния при дворе сёгуна Тоётоми Хидаёси он был известен как поэт и мастер икебаны. Смысл японской чайной церемонии заключался в том, чтобы по-дзэнски отрешиться от мирских событий. Это было особенно важно во времена перемен. Для проведения ритуала гостей нужно было правильно настроить. Сэн-но Рикю был приверженцем эстетического направления ваби-саби, декларирующего переживание подлинности, красоты простого и исконного. Такими же по духу предстают чайные сады, в которых проводились церемонии его времени. Чайную церемонию как в традиционном японском стиле, так и в китайском можно забронировать на сайте Японского сада.

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Ресторан «Рётэй» На берегу озера Оике также расположен тематический японский ресторан «Рётэй». Его интерьер выполнен в «кабинетном стиле» сёин-дзукури. Фасад украшают панорамные окна с видом на озеро Оике и храм Мидо.

Ресторан «Рётэй» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ресторан «Рётэй» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ресторан «Рётэй» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Примечателен вид на сад, открывающийся из окон построек. Издревле создатели сада строили садовую композицию так, чтобы из квадратных или круглых окон сад был виден человеческому взгляду как художественное полотно — свиток живописи в стиле шань-шуй. Следует добавить, что в дальневосточной архитектуре важны так называемые паузы, «пустые места». Примером такого пространства могут служить узкие смотровые террасы, являющиеся, по замыслу архитектора, посредником между внутренним пространством дома и пейзажем снаружи.

Бронируем столик в ресторане «Рётэй»: Подробная инструкция

Тройной водопад Еще одна интересная водная локация в нашем Японском саду — тройной водопад, находящийся недалеко от ресторана «Рётэй» (см. левый верхний угол карты). Тройной водопад течет из одного источника на высоте семи метров, разветвляясь на три водных потока с разной скоростью течения. Каждый из потоков — маленький водопад. Все они сливаются воедино в районе нижней отметки, где обитают карпы кои. Площадка над водопадом напоминает палубу морского судна. Идея для площадки заимствована из гравюры Кацусику Хокусая «Играющие черепахи», где изображены три черепахи и водопад. Как сообщает сайт Японского сада: «Черепаха — символ долголетия и долгосрочных отношений с людьми».

Тройной водопад © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тройной водопад © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тройной водопад © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тройной водопад © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В качестве культурного референса можно привести список природных водопадов в префектуре Нагано. Сад с топиариями К востоку от тройного водопада, то можно попасть в великолепный сад с топиариями — фигурно подстриженными деревьями и кустарниками.

Сад с топиариями © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Сад с топиариями © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Сад с топиариями © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Японском саду они представляют отдельный ансамбль ландшафтной архитектуры, выполненный в стиле карикоми. Характерной его чертой является закругленная форма крон кустарников и других растений. Здесь представлены кустовые, плакучие, зонтичные и хвойные топиарии. Больше о топиарном искусстве Запада и Востока можно прочитать здесь. Кофейня «Киссатэн» Рядом с садом с топиариями находится тематическая японская кофейня «Киссатэн», которая построена в традиционном стиле матия.

Кофейня «Киссатэн» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Кофейня «Киссатэн» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Кофейня «Киссатэн» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Кофейня «Киссатэн» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«На первом этаже зона бара, где можно заказать напитки и закуски в формате take away. На втором этаже посадочная зона с видом на сад с северной стороны. С веранды открывается лучший обзор на цветущий сад топиарий», — сообщает сайт Японского сада.

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Пагода Тахото Подобные строения в культовой архитектуре Японии традиционно используют для хранения реликвий. В нашем Японском саду мы можем видеть, что пагода состоит из квадратного нижнего яруса, обозначающего земную стихию, и круглого верхнего яруса — символа стихии воды. Четырехугольная пирамида крыши олицетворяет солнце.

Пагода Тахото © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пагода Тахото © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пагода Тахото © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пагода Тахото © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пагода Тахото © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пагода Тахото покрашена в красный акай — символ мира, процветания и бьющей ключом жизни. Считается также, что этот цвет отталкивает силы зла. Внутри постройки можно видеть изображения японских богов. Тип архитектуры пагоды восходит к эпохе Тюсэй периода Камакура (1185-1333). Сайт Японского сада так характеризует культурные смыслы постройки: «Пагода Тахото — место гармонии, где аккумулируется энергия окружающего пространства. Сочетание круглых и квадратных форм — знак союза Неба и Земли». Большой водопад Отаки Локация в общих чертах выглядит так: водный поток падает с высоты семи метров, проходит рядом с дорожками для прогулок и впадает в зеркальный пруд Кагамиике. Водопадом Отаки лучше всего любоваться с небольшого красного моста у пагоды Тахото.

Пагода Тахото © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Название водопада Отаки в Японском саду парка «Краснодар» созвучно имени водопада Акиу Отаки, входящего в тройку самых бурных и красивых водопадов Японии», — гласит описание на сайте. Зеркальный пруд Кагамиике На нашем пути раскинулся зеркальный пруд Кагамиике («кагами» — по-японски зеркало). Пруд находится в треугольнике между чайным домиком, водопадом Отаки и прудом Яцухаси. Водная гладь отражает пагоду Тахото, большой водопад, а также растущие у воды деревья и кустарники.

Зеркальный пруд Кагамиике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Зеркальный пруд Кагамиике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Зеркальный пруд Кагамиике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Японии есть оригинальный пруд с таким же названием. Он находится перед золотыми воротами храма Тодай-дзи в городе Нара. Садовые коридоры Цубонива кайро Подойдем ближе к восточному краю сада и осмотрим садовые коридоры Цубонива кайро.

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Садовые коридоры Цубонива кайро © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В японской архитектуре кайро — узкий, длинный, полузакрытый коридор. Изначально такие коридоры окружали священные участки буддийских храмов. Цубонива, как правило, небольшой сад внутри дома. На скромные размеры помещения указывает слово цубо — единица площади примерно в два татами (около 3,3 метра). В нашем Японском саду Цубонива кайро — это три разных по величине постройки, представляющие собой коридоры. Они ведут на вершину холма, где расположены обзорная площадка и второй чайный домик. Театр но Рядом с садовыми коридорами Цубонива кайро находится павильон театра но. Он состоит из основной сцены (хонбут), моста (хасигагари), задней сцены (атодза) и мест для исполнителей (дзиутаидза). Сосна, изображенная на стене основной сцены, — символ жизни человека и его постоянного стремления к счастью.

Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Театр но — один из классических видов японского драматического искусства, появившийся в эпоху Тюсэй. Актеры в масках и народных костюмах исполняют представление в сопровождении традиционной музыки. Пруд с мостом Яцухаси Вблизи павильона театра но расположена небольшая, но символически мощная водная локация — пруд с мостом Яцухаси. «Сложная, ломаная линия моста Яцухаси символизирует непростой путь постижения истины. Форма его необычна: кривая линия с семью изломами. В Японии такой мост ассоциируется с жизненным путем, полным преодолимых препятствий. В пруду, окружающем мост Яцухаси, летом распускаются кувшинки нимфеи, а по берегам растут болотные ирисы», — так пруд описан на сайте Японского сада.

Пруд с мостом яцухаси © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пруд с мостом яцухаси © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пруд с мостом яцухаси © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Слово яцухаси в японском языке также означает традиционные сладости. Их название пошло от формы мостов, один из которых мы и наблюдаем в нашем Японском саду. Павильон, где начинается поток На берегу зеркального озера Кагамиике нас встречает его исток — павильон, где начинается поток. «Павильон начала потока — место, где расположен бурлящий, исходящий из большого валуна водный источник. Он дает начало потоку, питающему центральную водную артерию Японского сада, — зеркальное озеро Кагамиикэ. Водный элемент находится под навесом павильона Шииты, напротив башни Тахото. В павильоне ощущаются наполняющие его безмятежность и гармония», — сообщают создатели сада.

Павильон, где начинается поток © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Павильон, где начинается поток © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Павильон, где начинается поток © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Японии периода Хэйан (794-1185) вглядывание в «прирученную» природу сада называлось моно но аварэ, что переводится как печальное очарование вещей. Смысл этого очарования — осознание хрупкости мира и мимолетности времени. В этом заключается великая ценность.



Со времен Хэйан принцип моно но аварэ, в частности, вошел в основу ханами (любования цветами) и эстетического воспитания образованных людей разных сословий. Именно при созерцании прекрасного человек ощущал простор для творчества — поэтического, художественного, философского, политического.



В поисках эстетического озарения и религиозно-философского умиротворения в садах работали над своими сочинениями лучшие люди государства. Например, самураи (воинское сословие) были чувствительны к смене сезонов и, любуясь садом, постигали зыбкость и быстротечность своего бытия, в каждом мгновении пропитанного дыханием смерти. Зачастую это выливалось в пронзительные поэтические строки.

Павильон, где начинается поток © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Старинный народный дом Коминка Последнее крупное строение, которое мы увидим на прогулке, — старинный народный дом Коминка. Такие дома в традиционном стиле минка обычно предназначались для встречи важных гостей. Интерьеры украшали икебанами и соответствующими сезону поэтико-живописными свитками. К приходу гостей зажигали ароматические палочки и выставляли дорогую керамическую посуду. В Японском саду парка «Краснодар» здание народного дома Коминка — это выставочный зал национальных культурных и исторических артефактов.

Старинный народный дом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Старинный народный дом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Описание и фото экспонатов дома Коминка ищите здесь: Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду: 4 малоизвестные фишки Японского сада в Краснодаре

Архитектурный стиль зародился в эпоху Кинсэй периода Эдо (1603-1867). Подробнее о традиционных японских жилых постройках можно прочитать здесь. На заднем дворе музея можно увидеть пруд и выставку бонсаев — мини-копий полноразмерных деревьев в бамбуковых горшочках.

Бонсаи за домом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Бонсаи за домом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Бонсаи за домом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пруд за домом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Бамбуковая роща Финальной достопримечательностью сада в нашем путешествии станет бамбуковая роща. Из 600 видов бамбука, растущих в мире, в Японском саду можно увидеть восемь: гигантский золотой, зеленый, черный, японский, карликовый, мелколистный, гигантский зеленый и золотистобороздчатый.

Бамбуковая роща © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Бамбуковая роща © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Бамбуковая роща © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Это место предназначено для отдыха: шелест листвы, колыхаемой ветром, способствует расслаблению. В качестве культурного референса можно упомянуть знаменитый «поющий» бамбуковый лес Сагано, расположенный в префектуре Киото. Ворота Сукиямон Описав условный круг по Японскому саду по часовой стрелке, мы приближаемся к выходу через ворота Сукиямон. Создатели Японского сада представляют их так: «Ворота, служащие выходом из сада, выполнены в стиле сукия-дзукури. Этот вид японской архитектуры возник в XVI веке. Он свободен от строгой архитектурной формальности. По этой причине важно, чтобы ворота излучали тонкое чувство и гармонировали с окружающей средой. Древесина для сооружений в стиле сукия-дзукури полируется на поверхности, но основная текстура дерева остается неизменной».