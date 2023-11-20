Четыре гастрономических дворика на улице Красной в Краснодаре: куда сходить и что поесть

Редактор Юга.ру прогулялась по Красной и заглянула в четыре гастрономических дворика. В каждом из них объединили по несколько заведений общепита, у каждого — свои плюсы и минусы, настроение и колорит. Найти их легко — просто ныряйте в арки на Красной. В какие именно и зачем, рассказываем в этой подборке.

«Соседский» двор Красная, 104 Место, где атрибуты советской коммуналки перемешались с дореволюционными вензелями и антикварной мебелью. Над головой, как белье на веревках, развиваются цветные ленточки, под кованым козырьком с гравировкой «1894» — старинное пианино, цветы в горшках и ковер со стены почти всякой квартиры из 90-х.

Гастродвор «Соседи» на Красной, 104 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В 1900 году дом по этому адресу вместе с магазинами на первом этаже и верандой принадлежал купцу-бакалейщику Никифору Кононенко. Нынешнее соседское гастропространство создал владелец сети «Зацепи кофе» Алексей Зацепилин для своего нового проекта — гастробара «Соседи».

Зачем сюда идти: посмотреть кино на большом экране, послушать живой вокал и музыку (когда джаз, когда электронную), погадать на коктейльных картах, попробовать римскую пиццу или сложносочиненные роллы. А еще вам понравится здесь, если на выходных вы любите спокойно посидеть на свежем воздухе, укутавшись в плед, и неспешно позавтракать.

Вход в гастродвор — под аркой на Красной, 104 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вход в гастродвор «Соседи» на Красной, 104 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гастродвор «Соседи» на Красной, 104 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гастродвор «Соседи» на Красной, 104 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Внутри двора три общепита, которые по-соседски «дружат» между собой. В «Соседях», где готовят авторские версии всем привычных блюд, можно заказать римскую пиццу из Pizza Ora или премиальные роллы «Дом Момо». А вот деталь, которую чаще других отмечают гости: коктейльное меню гастробара выглядит как колода карт, на каждой — отдельный напиток. Так что если не сможете выбрать, доверьтесь случаю.

Каждую неделю с понедельника по среду в 20:00 в «Соседях» показывают кино на большом экране. Расписание сеансов на месяц публикуют на сайте или в телеграм-канале. По выходным во дворе звучит живая музыка, а по субботам в теплое время года проходят маркеты краснодарских мастеров.

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Двор у Camorra Pizza e Birra Красная, 88 Сначала арка с названием пиццерии ведет в небольшой узкий двор с лавочками и столиками. Но если свернете за угол, обнаружите его вторую, более просторную часть. Еще один способ попасть внутрь — пройти под вывеской «Торговый дворик» с Красной, 88/1.

Зачем сюда идти: для начала — чтобы попробовать романскую пиццу на тонкой, хрустящей лепешке и крафтовое пиво. Начинки для пиццы в Camorra обновляют каждую неделю, сочетания — экспериментальные. Из недавнего: пицца с бри, конфитюром из фейхоа, миндалем, маскарпоне, мятой и розовым перцем. А в октябре для фестиваля сербской кухни здесь готовили культовую белградскую пиццу BUCKO — c «руска-салатом» (оливье), чевапами (колбасками из фарша), красным луком и айваром (икрой из перцев).

Арка на Красной, 88 ведет во двор у Camorra Pizza e Birra © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кроме пиццерии во дворе есть кафе мексиканской кухни Cantina, бары, кофейни и магазины. Лучше всего об атмосфере дворика расскажет редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова. В разное время она побывала в пяти здешних заведениях:

— В 2013 году в одном из магазинчиков этого дворика я покупала ткань для свадебного платья, а в соседнем, здесь же, — красивую пуговицу на пояс. Потом здесь появилась Camorra с вкусной пиццей и приличным пивом. Потом еще одно заведение, на этот раз азиатское, весьма атмосферное, хотя по части еды оно не стало моим любимым. Потом мексиканская Cantina. Магазинчики старого Краснодара постепенно уступали место общепиту. И вот года два-три я сюда почти не заходила. А когда попала в конце октября, была просто поражена — теперь здесь, наверное, с дюжину заведений, абсолютно разных, довольно интересных, а самое главное, демократичных и открытых. Вечерами в пятницу и субботу здесь настоящая тусовка, свободная и открытая. Самое классное, что это не тупик, а действительно дворик, который можно пройти насквозь, под открытым небом, поэтому здесь даже в толпе не чувствуешь себя тесно или скованно, скорее это такой шумный молодой драйв, где ты можешь есть и пить что угодно и выглядеть как тебе хочется. Мы с подругой ужинали в дизайнерском баре «Йокай» — эти же блюда в городе у нас готовят и лучше, но это очень красивое микроскопическое местечко, там приятно находиться (если удастся попасть внутрь). Напротив, в рюмочную «Химера», мы зашли за вином, что было ошибкой, рюмочная специализируется на настойках, есть крепкие напитки и коктейли. Самое лучшее здесь — уютный полумрак (кажется, это одно из самых больших по площади заведений этого дворика), ковер на стене и светящийся (но нецензурный) слоган, который я взяла на вооружение. В остальном — во дворике точно найдется то, что захочется съесть, в одном из уголков забьют кальян, здесь же табачная лавка, а по выходным часто работают диджеи.

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Funky Food Красная, 67 Место сходу подкупает андеграундом: стены расписаны граффити, столы заменили жестяными бочками, над головой флажки и фонарики. Начинается двор с бара Hopkins, забегая вперед, советую на нем и остановиться. Заведение работает уже семь лет, в меню — несчетное количество сортов пива (от темного орехового до малинового сидра) и скромные закуски — вяленое мясо, маринованные яйца, арахис и снеки.

Двор на Красной, 67 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Funky Food, Двор на Красной, 67 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Зачем сюда идти: продегустировать крафтовое пиво в Hopkins и попробовать найти сносный общепит.

Сам Funky Food находится в глубине двора. Фудмаркет с открытой летней площадкой и танцполом собрал под одной крышей 7 корнеров и 3 бара. Нам с подругой хотелось посмотреть, как там все устроено, и найти какой-нибудь необычный общепит. Заминка случилась уже на этом этапе — выбрать что-то достойное оказалось задачкой со звездочкой. Мы собрали заказ по частям в нескольких корнерах — хоть в этом и заключается концепция фудмаркетов, но тут она с самого начала показалась нежизнеспособной.

Мы взяли роллы в «Мамке Джеки Чана», хачапури по-аджарски в «23 сантиметра» и коктейли в баре Funky Food и сели на летнике, по очереди убегая по сигналу пейджера из разных ресторанов. То, что мы прогадали с заказом, стало ясно сразу. Удивительно скромные размеры «уставших» роллов венчал блеклый вкус водянистых коктейлей. Из плюсов — инстаграмная подача напитков вроде шапки сахарной ваты на бокале. А вот хачапури был вполне съедобен и демократичен по цене. Еще один плюс — комфортный летник с мягкими диванами, правда все это теряет смысл без вкусной еды и напитков.

Если собираетесь провести здесь время, лучше изучить резидентов маркета заранее и почитать отзывы.

Publika Красная, 70 Не просто двор, а целый гастроквартал. Это самое большое фудпространство в нашей подборке. Здесь работает 19 ресторанов, есть крытый фудмаркет, большой открытый танцпол и двухэтажный летник.

Зачем сюда идти: днем — чтобы обедать и поражаться контрастам краснодарской архитектуры (для этого можно подняться на второй этаж летника), а вечером — за атмосферой шумной городской вечеринки.

Гастроквартал Publika на Красной, 67 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гастроквартал Publika на Красной, 67 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Во двор ведут целых три входа с Красной с надписью Publika. Это место краснодарцы могут помнить как большой магазин игрушек.

Редакторка Юга.ру рассказывает: «Когда мне было 8, на день рождения мама повела меня в большой магазин «Игрушки», но не за игрушками — здесь на лестничном пролете с первого на второй этаж сидела тетенька, которая прокалывала уши. Так у меня появились первые микроскопические пуссеты с зеленым камушком, одна из них до сих пор сохранилась. А теперь другим восьмилетним девочкам мамы покупают здесь популярные бабл-коктейли, а себе не менее популярные, но уже с градусом».

Если набредете на это место, изрядно проголодавшись, протестируйте комбо-обеды за 350 рублей. Их готовят с 12:00 до 17:00 почти во всех ресторанах квартала. В американском Mac&Cheese помимо напитка в такой сет входят макароны с тремя видами сыра плюс сырный картофель фри, в грузинском «Мамашвили» — харчо, лепешка и две хинкали с мясом, в бургерной Мясо&Love — салат с хрустящими баклажанами и бургер с курицей.