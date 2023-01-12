«В любое время должны оставаться такие места». Руководительницы краснодарских НКО — о потрясениях 2022 года и жизни своих проектов

События 2022 года больно ударили по самым уязвимым: людям с инвалидностью, пострадавшим от домашнего насилия, подопечным правозащитных организаций. Юга.ру поговорили с краснодарскими некоммерческими организациями о том, как упали их доходы после начала СВО, с каким настроением фонды встретили 2023 год и почему не готовы собирать деньги на бронежилеты. «Открытая среда» « Мы вынуждены, как и в пандемию, уйти от системных проектов, которые бы десятилетиями поддерживали 200 человек с аутизмом. Вместо этого мы работаем, чтобы здесь и сейчас не отдавали детей в интернаты и не совершали двойной суицид , — рассказывает директор «Открытой среды» Анна Малова. — Чтобы поддерживать для них минимальный уровень жизни: когда мама может оставить ребёнка хотя бы на час, чтобы сдать кровь или отдохнуть, ведь нет муниципальных нянь. Когда взрослый с аутизмом социализируется, а не сидит в четырёх стенах. Одной семье мы помогли уехать из страны, многим — найти жизненно важные лекарства, которых не было в России. Количество запросов растёт, они всё реже связаны с образованием или трудоустройством, всё чаще — с обострениями заболеваний, психологической и гуманитарной помощью».

В январе 2023 года «Открытая среда» отмечает первый юбилей. Когда-то 22-летняя Анна Малова собрала первых волонтёров, чтобы ходить в кино с братом и другими подростками, у которых диагностировали аутизм. Потом кинопоходы выросли в настоящую НКО. Теперь фонд помогает более чем 150 семьям, в штате два десятка специалистов, а волонтёров более сотни. Сама Анна получила премию Forbes «30 до 30» за благотворительную работу.

«Ни одна программа не остановилась, всё работает как работало, но для нас это становится всё тяжелее. Эта осень была одной из самых тяжёлых за все пять лет существования «Открытой среды» Анна Малова

С февраля 2022-го доноров и пожертвований постоянно становилось меньше. Кто-то уехал за границу, кто-то не оформил заново ежемесячные пожертвования после отключения Google Pay в России. Согласно исследованию «Нужна помощь», это произошло и с другими НКО. Люди боялись блокировки счетов и снимали наличные с карт, привязанных к благотворительным платформам, или переводили сбережения на другие карты. Процент отменённых транзакций мгновенно вырос: обычно он составляет около 18%, а в феврале достиг 41%. Подробнее о благотворительном секторе в месяцы «специальной военной операции» читайте здесь. Большие бренды приостановили сотрудничества: новости влияли на тон публичных высказываний и распределение бюджета. Некоторые благотворители отказались от поддержки «Открытой среды» и других фондов в пользу беженцев и семей призванных. «Объективно люди с аутизмом сейчас не на первом плане и очень долго не будут на нём» , — замечает руководительница. Теперь организация налаживает связи с IT-компаниями, на устойчивость которых не так сильно влияет политическая повестка, а также впервые за годы работы сильно зависит от грантов.

Фондам, отмечает Анна, помогла бы расширенная господдержка: налоговые рассрочки, субсидирование, временный мораторий на проверки, чтобы специалисты не отвлекались от основных задач на бумажную работу, которую тоже нужно оплачивать. «При этом нас контролируют благотворители, грантодатели», — подчёркивают в фонде. В 2022 году «Открытая среда» также присоединилась к фандрайзинговой программе «Нужна помощь», где строго следят за отчётностью некоммерческих организаций. В прошлом году организация открыла первую в крае квартиру сопровождаемого проживания, запустила подкаст «Все не как все», который ведут люди с аутизмом, провела большой благотворительный концерт с участием PLC и других популярных артистов. А ещё — пережила несколько переездов из-за нехватки денег на аренду. Весной занятия проводили в центре современного искусства «Типография». После признания его иностранным агентом «Открытая среда» снова вынуждена снимать пространство. За соседней дверью — офис уполномоченного по правам человека, но оплачивать аренду всё равно приходится деньгами благотворителей, потому что город помещение не выделяет.

Подопечные и волонтеры на мероприятии «Открытой среды» © Фото Владислава Щорса

© Фото Тиграна Баратова для «Открытой среды»

«Мы точно не планируем закрываться. Наша цель — сохранить все программы и штат «Открытой среды»: это узкие специалисты, которых тяжело находить, многих мы выучили сами внутри организации. От этих людей зависит больше 150 семей. Аутизм не лечится. Поэтому, я надеюсь, когда-нибудь мы опять сможем строить что-то системное и классное, чтобы не перемалывать бесконечно воду». Помочь «Открытой среде»: otkrytofond.ru. Убежище для пострадавших от домашнего насилия Юга.ру рассказывали о первом негосударственном шелтере в Краснодаре. Его открыли летом 2021-го. Новый год в убежище встречало рекордное количество женщин и детей. Подписчики проекта помогли Деду Морозу обеспечить их подарками: игрушками, косметикой, бытовой техникой, сертификатами на мастер-классы. Для героини одного из наших текстов, Надежды, случилось маленькое чудо: бывший муж отпустил их общую дочь отпраздновать вместе с мамой и провести в доме несколько дней. Соосновательница проекта Натэлла Косикова рассказала о жизни подопечных в 2022 году. По подсчётам руководителей, месяц работы шелтера стоит не меньше 120 тыс. рублей . Сюда включены аренда дома, коммунальные платежи, покупка продуктов и лекарств, доставка мебели. Сократить эти расходы невозможно. Чем больше в доме жильцов, тем выше затраты. «Некоторые женщины к нам приезжают вообще без единого рубля, средств личной гигиены, только с документами и детьми. Мы помогаем им купить всё необходимое», — объясняет Натэлла.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

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Обращения поступают всё время. Некоторым не нужно размещение, часто девушки просят об онлайн-консультациях. Основательницы планируют возобновить открытые поддерживающие встречи для тех, кто не живёт в шелтере. По словам Косиковой, они нужны не только для общения со специалистами, но и для дружбы с другими женщинами.

«Работа не изменилась, но, конечно, пожертвований стало меньше. Мы даже думали, что придётся закрыть проект, но не сдавались . И в итоге заключили договор на ежемесячное пожертвование с первым крупным спонсором. Закрываться не планируем: в любое время должны оставаться такие места, где можно получить поддержку, внимание, понимание, защиту и заботу . Тем более сейчас, когда люди болезненно реагируют на происходящее», — подчеркнула Натэлла. В 2023 году привлекать финансирование собираются в том числе за счёт грантов. Помочь шелтеру: taplink.cc/housewomenkrd. Экоцентр «Собиратор» Экоцентр почувствовал меньше изменений. Один сотрудник запланированно покинул Россию и команду «Собиратора» на фоне политических новостей. И всё же директор Дарья Сычева в будущее смотрит уверенно. «Пожертвований у нас всегда было мало, доходы как были в разы меньше расходов, так и остались. Работа со вторсырьём обходится дорого, ведь большую часть фракций мы сдаём переработчикам бесплатно или по символической цене. Надеемся на гранты, но гарантий тут никто не даёт. В любом случае, мы планируем и дальше принимать вторсырье, проводить мероприятия, помогать организациям и людям становиться экологичнее».

Вход в «Экоцентр» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

За 2022 год экоцентр принял более 20 тыс. посетителей. Они спасли от свалок 90 тонн вторсырья: из 52,32 тыс. кг стеклянных бутылок и банок можно бы было построить целый замок, 17 тонн макулатуры спасли три сотни деревьев, 3,7 тонн металла получили шанс на почти бесконечное использование, 3 тонны одежды передали на благотворительность и переработку. А ещё, конечно, популярностью пользовались контейнеры для разных видов пластика и редких отходов. «Собиратор» провёл почти сотню лекций, экскурсий и мастер-классов и 20 волонтёрских уборок. Помочь «Собиратору»: tf-donat.ru.

«Нужна помощь» Юга.ру обсудили состояние благотворительности с Софьей Жуковой — директором фонда, который помогает другим помогать. «Содержание нашей работы мало поменялось: мы не делаем ничего, что непосредственно помогало бы людям справляться с мобилизацией или избегать её, мы не стали помогать семьям мобилизованных. Мы приняли другой важный подход: продолжать делать то, что мы делаем, поддерживать организации, которые работают в регионах ». Для фондов на площадке «Нужна помощь» с января по октябрь собрали на 25 млн рублей меньше, чем за тот же период 2021 года, хотя в секторе до февральских событий рассчитывали на продолжение роста. На графиках портала можно увидеть динамику пожертвований: например, в феврале в два раза выросло число поступлений в правозащитные инициативы, в сентябре — на 50%. Такие скачки зависят от разовых пожертвований в связи с конкретными событиями (например, доноры больше поддерживают правозащитников во время крупных митингов). Донатов на экологические организации, медицину, помощь уязвимым группам почти каждый месяц становилось меньше.

Средняя сумма пожертвований в рублях в 2022 году © Таблица Юга.ру на основе данных фонда «Нужна помощь» и сервиса CloudPayments, tochno.st/benchmark

У организаций в регионах изменилось многое, замечает Софья. В том числе, там развернули активные компании по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных. Фонду «Нужна помощь» пришлось конкретизировать свои ценности и условия взаимодействия с платформой.

«Мы говорим о высшей ценности человеческой жизни, мы против насилия в любом виде. Но оказалось, что не всем было понятно: мы не будем собирать на каски, бронежилеты, аптечки и гумпомощь для военнослужащих, потому что это не помогает решать социальные проблемы. Я не говорю, что это плохо и неправильно, я понимаю людей, которых это напрямую коснулось. Но так быть не должно» Софья Жукова

Постепенно фонд «Нужна помощь» восстанавливает количество регулярных поступлений, самых важных для стратегического планирования НКО. Среди организаций Краснодарского края на платформе — «Открытая среда», фонд помощи бездомным животным «Ключ добра», фонд для пожилых людей и тяжелобольных детей «Прекрасное далеко», команда больничных клоунов «ЛенЗдравКлоун». В ноябре фандрайзеры перезапустили программу «Рубль в день». После начала мобилизации такого же резкого спада пожертвований, как в феврале, не зафиксировали: как объяснила Софья, большинство благотворителей — женщины, которых происходящее задело косвенно, а мужчины с повестками в руках думают об отмене регулярных платежей далеко не в первую очередь. Тем не менее, Жукова подчёркивает, что проекты гумпомощи в нестабильное время будут привлекать больше внимания и средств благотворителей, хотя и инициативам мирного времени оно всё так же необходимо. Помочь фонду «Нужна помощь» развивать благотворительность в России: nuzhnapomosh.ru.