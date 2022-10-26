«Уличные и транспортные сборы вне закона». Собрали главное о том, как отличить настоящий благотворительный фонд от мошенников

По данным исследования «Нужна помощь» и Tiburon Research, россияне стали меньше доверять благотворительным организациям. Если в 2021 году о недоверии сообщили 39% людей, то в 2022-м их доля выросла до 56%. В Краснодаре благотворителями нередко представляются люди на улице, собирающие «пожертвования» на личные карты. В трамваи заходят волонтёры с ящиками для сбора денег. Имеют ли они отношение к благотворительности? Разбираемся с фондом «Нужна помощь».

Юга.ру и фонд поддержки некоммерческих организаций «Нужна помощь» подготовили 14 карточек о том, как проверить фонд на честность и не отдать деньги мошенникам, вернуть налог за благотворительность и помочь не только пожертвованиями. На вопросы отвечала директор по коммуникациям фонда «Нужна помощь» Надежда Янкелевич. Этот проект проверяет НКО со всей России, чтобы дать им площадку для сбора средств и помочь их сторонникам не стать жертвами мошенников.

Почему можно доверять фондам, собранным на платформе «Нужна помощь»?



Координаторы «Нужна помошь» делают аудит сайта и социальных сетей, анализируют, удобны и понятны ли они для всех благотворителей и получателей помощи, изучают документы и репутацию фонда в секторе НКО. Только после этого организация пополняет каталог платформы. Подробнее о том, как проходит верификация, читайте здесь.



Среди верифицированных организаций в Краснодарском крае есть фонд для детей со множественными нарушениями развития «Все дети могут», фонд помощи животным «Ключ добра», фонд помощи подросткам и взрослым с аутизмом «Открытая среда», фонд для пожилых и социально незащищённых людей «Поколение».

А кому доверять точно не стоит?



Главный стоп-критерий — сбор денег не по банковским реквизитам, а на личные и бизнес-карты.



Второй стоп-критерий — уличные и транспортные сборы вне закона. Надежда подчёркивает: «Эти сборы незаконны, ими пользуются фонды-мошенники и ненастоящие волонтёры от имени известных НКО. Можете быть уверены, что все деньги пойдут не по назначению» .



Третий стоп-критерий — сбор денег в соцсетях, публикация под постами личных реквизитов, на которые просят перевести деньги. Часто ложную информацию распространяют мошенники, взламывая аккаунты.



«Будьте внимательны, не расставайтесь со своими трудом заработанными деньгами просто так. Самый простой способ — пользоваться платформами Нужна помощь, Добро.Mail.ru, Благо.ру, Все вместе, Сбер.Вместе, Помощь рядом. Там размещены фонды, которые уже прошли проверку, а значит, они точно не мошенники», — комментируют в фонде.

Как проверить фонд, которого нет на платформах?



Первое, что нужно сделать — зайти на сайт организации, найти её миссию, цели и устав. Узнать, кому, как и почему она помогает. Должны быть отчёты: НКО ежегодно отправляют их в Минюст и публикуют у себя на сайте, а некоторые фонды каждый месяц делятся с донорами, сколько пожертвований собрали и на что их потратили, какие мероприятия провели. Нужно оценить, соответствует ли отчётная деятельность уставу, заявленным целям и благотворительной программе.



Второе: зайти в соцсети НКО и посмотреть, как она общается с аудиторией, о чём рассказывает, опирается на данные или на эмоции, совпадаете ли вы ценностно. «Ведь часто мы, выбирая фонд, делаем именно ценностный выбор», — отмечает Надежда.



Третье: позвонить или написать по контактам, которые даны на сайте, и задать все возникшие вопросы. «Профессиональные НКО очень открыты и обязательно помогут разобраться в тонкостях. Понимаю, что метод очень ресурсозатратный, но это, гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд, и служит отличным тестом на доверие».

Что для фондов означает «прозрачность», и почему она важна?



«Пожертвование — это добровольный акт, для которого необходимо доверие, поэтому мы много внимания уделяем прозрачности», — подчёркивает Надежда Янкелевич.



Она объяснила, что «прозрачные» организации публикуют всю информацию о себе, включая финансовую и содержательную отчётность, описание и результаты программ, на официальном сайте в понятном виде. Важно и то, как организации рассказывают о себе донорам, сторонникам, подопечным.

Если НКО получает господдержку, гарантирует ли это его честность?



«Это гарантирует, что организации ведут работу прозрачно и понятно для проверяющих органов, но не может служить единственным критерием прозрачности», — отвечает Янкелевич.

Могут ли благотворительные организации использовать боксы для пожертвований?



Переносные ящики организация может использовать только в рамках конкретных мероприятий. Они должны быть опечатаны, содержать подпись представителя организации, инвентарный номер, контакты и сведения о фонде. Никаких устройств для приема безналичных средств в таких ящиках быть не может. Если вы увидели ящик в магазине, найдите на нём информацию и печать, проверьте, указан ли этот адрес для сбора пожертвований на сайте фонда.

Доверять ли просителям с инвалидностью, детям, пенсионерам, которые собирают деньги в публичных местах не от лица фондов? «Мы не советуем давать людям деньги на улице. Вы никогда не сможете проверить, мошенник этот человек или действительно нуждается в помощи, не узнаете, помогли ему ваши деньги или нет, как он ими распорядился. При этом люди, которые просят деньги на улице, могут быть в трудовом рабстве. Тогда им действительно нужна помощь, но совсем не денежная».



По возможности расскажите человеку об организациях, которые помогают в таких случаях:



— «Безопасный дом» помогает освободиться и вернуться домой, восстанавливает документы, предоставляет место проживания, обеспечивает питанием и одеждой, покрывает расходы на связь и проезд, предлагает медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Фонд принимает заявки в мессенджерах и по телефону 8-926-073-95-75, по почте safehouse@safehouse.foundation.



— «Гражданское содействие» консультирует по вопросам получения гражданства и жилья, защищает права беженцев и мигрантов в судах, в медицинской и образовательной сферах и при обращении в госструктуры. Обратиться можно по номерам 8-495-681-05-27, 8-916-363-70-23.

А акциям в духе «переведи кэшбек на благотворительность» от банков верить можно? «Да! Таким программам можно верить. Банки используют так называемые «белые каталоги благотворительных фондов», в которые попадают проверенные организации».

Объявления в интернете и бумажные расклейки с просьбой о помощи бывают реальными и не очень. Как понять? Прежде всего, надо быть очень внимательными. Проверяйте всю информацию, которую видите. Зайдите на сайт организации, чьё объявление вам попалось, и проверьте информацию там, попробуйте найти фонд на одной из платформ. Будьте внимательны к визуальным элементам бренда — совпадает ли адрес сайта, логотип организации с тем, что вы видите в объявлении. Если перед вами QR-код, он не должен вести к пожертвованию на личную карту. Также к форме пожертвования обязательно прикрепляют публичную оферту.

Что делать, если перед тобой мошенник под видом волонтёра?



Для мошенников, которые используют репутацию честных и открытых НКО для собственного обогащения, предусмотрены небольшие штрафы и даже уголовная ответственность, но наказать их удаётся редко. Заявить или узнать о подозрительном сборе можно на сайте проекта «Все вместе за разумную помощь».

Понятно, что помощь нужна всем, но кому-то жертвуют охотнее. Какие организации в этом смысле самые «бедные»? По данным ежегодного опроса, охотнее всего жертвуют на лечение детей. Следом идут бездомные животные, малоимущие, дети-сироты, детские дома и дома престарелых.



Надежда объясняет, что этот список не меняется на протяжении всех шести лет наблюдений. При этом традиционно «бедными» остаются наиболее стигматизированные группы: ЛГБТ+, заключенные и освободившиеся из мест лишения свободы, люди с зависимостями, люди с ВИЧ.



Раньше сюда входили также мигранты и беженцы, но за последние месяцы выросло и число благотворительных программ для них, и число тех, кто финансово поддерживает программы: с 2% жертвователей в 2021 году до 6% в 2022-м. СМИ и информационные порталы всё ещё непопулярны для поддержки, однако число людей, готовых поддержать их работу, заметно выросло. Примета времени: с 9% до 12% увеличилось направление помощи пострадавшим от стихийных бедствий и военных конфликтов.

Что важнее: большие разовые пожертвования или маленькие, но регулярные?



«Для благотворительных организаций не существует более и менее важных пожертвований — важно каждое. Наш фонд много лет выступает за системную благотворительность и регулярную поддержку фондов. Потому что даже маленькие, пусть 30 рублей, но ежемесячные пожертвования позволяют им планировать свою работу, открывать новые направления помощи. Но всё это не значит, что крупные или небольшие разовые пожертвования не важны. Это, прежде всего, внимание к фонду, символ вашего доверия. Деньги — только инструмент, главное — это люди», — говорят в фонде «Нужна помощь».

Как ещё поддержать благотворительность?



— Рассказывать своей аудитории в интернете об успехах и трудностях любимого фонда;



— покупать благотворительный мерч и товары, созданные руками подопечных: у многих фондов есть свои мастерские, где создают по-настоящему уникальные и красивые вещи. На платформе «Есть смысл» собирают такие организации. Благотворительный мерч — ещё и способ привлечь внимание к социальным проблемам ;



— стать волонтёром и жертвовать своё время, опыт, навыки, предложить бесплатные профессиональные услуги. Можно, например, зарегистрироваться на Pro Charity, или просто написать фондам, которые вам нравятся.



Бизнес, в свою очередь, может вовлекать своих сотрудников в волонтёрскую деятельность, системно поддерживать фонды процентами с продаж, запускать совместные проекты. К примеру, у краснодарской благотворительной организации «Открытая среда» и студии Red Barn выходил совместный подкаст, а бренд «Библиотека ароматов» выпустил благотворительную линейку в поддержку фонда.