Крымчанка почти пять лет боролась за обвинительный приговор для бывшего мужа, который оставил ей многочисленные переломы, ПТСР и пытался отобрать имущество

12 декабря Феодосийский суд признал вину Михаила Мартынова в умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, вымогательстве имущества в особо крупном размере. Юга.ру поговорили с потерпевшей — его бывшей женой Александрой Ивановой. Она добивалась обвинительного приговора четыре с половиной года.

Александре 34 года. Летом 2017-го она мирно развелась с первым мужем после восьми лет отношений и временно переехала из Санкт-Петербурга в Крым, чтобы сменить обстановку. В агентстве недвижимости девушка познакомилась с Мартыновым. Вскоре они стали ходить на свидания, а осенью уже жили вместе. «Человек, которого я полюбила, спустя несколько месяцев совместной жизни начал меня запугивать и избивать. Периодически он заставлял подписывать различные документы. Одним из них оказалась расписка на 100 млн рублей [доказано, что таких средств у Мартынова никогда не было, поэтому задолжать их Александра не могла, — прим. Юга.ру]. Он говорил: если ты меня любишь, то напишешь, если нет, то я тебя порешу. 16 августа 2018 года я сбежала», — так звучит текст первого поста Александры о жизни с Мартыновым. Она написала его спустя полгода после побега. В январе 2018 года психологическое давление в отношениях стало постоянным, вспоминает девушка. «Он считал, что я всё делала не так: смотрела, дышала, говорила, даже моргала. В конце месяца он впервые меня побил… за старое фото с бывшим мужем в соцсети. Он ударил меня кулаком. Неожиданно», — рассказывала Александра.

«Я схватилась за лицо, замерла и уставилась на него. Тогда схватил за волосы, ударил ещё раз и швырнул на пол. «Надо бежать!», — пролетело в голове. Выбрала момент и рванула в другую комнату. Догнал. Снова удар. Его кулаки каждые несколько минут прилетали в моё лицо. Он говорил, какая я неправильная. Довела его. Сама виновата. Попыталась сбежать ещё раз, он догнал меня на лестнице. Повалил на пол и начал бить головой об пол. Я потеряла сознание. <...> Поняла, что, если снова попробую сбежать — убьёт» Александра Иванова о первом избиении

Это лишь часть издевательств, которые Александра перенесла той ночью и в следующие полгода. Мартынов сломал ей нос, ухо, скулу и два ребра, также у неё диагностировали ПТСР, во время отношений она дважды пыталась покончить с собой. За огласку своей истории в СМИ девушка заплатила двумя годами судебных тяжб по искам Мартынова о защите его чести и достоинства. Одно из трёх дел Иванова проиграла, но, когда обвинительный приговор вступит в силу, будет оспаривать решение по вновь открывшимся обстоятельствам. После рассмотрения 28 томов уголовного дела прокуратура запросила для обвиняемого 8 лет в колонии строгого режима. Феодосийский городской суд приговорил Михаила Мартынова к 7,5 годам лишения свободы — но условно. «Суд признал его виновным по всем статьям [ч. 1 ст. 111, п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 1 ст. 111 УК РФ, — прим. ред.], но слово «условно» всё портит. Удивились и адвокаты, что такие цифры дают условно. В прениях прокуратура очень уверенно настаивала на реальном сроке. Я считаю, что он до сих пор чувствует свою безнаказанность и вседозволенность , а с условным сроком… не понимаю. Впрочем, до этого все решения Феодосийского городского суда в первой инстанции были в пользу Мартынова . Поэтому решение по уголовному делу неплохое», — делится Александра. Она подаст апелляцию в Верховный суд Крыма.

Смягчающими обстоятельствами суд назвал наличие у Мартынова двух несовершеннолетних детей и «положительную характеристику подсудимого». При этом есть и отягочающие — он не признал вину, ранее был судим . Доказывая преступления экс-супруга, Александра несколько раз проходила судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, давала показания на полиграфе, помогала следователям найти других потерпевших. Почти всё время — с арестованными счетами и имуществом из-за дела о несуществующих миллионах. Заседания раз за разом откладывали, потому что подсудимый и трое его защитников не приходили. Мартынова даже объявляли в розыск, но до суда он находился лишь под подпиской о невыезде . «Волосы на голове начинают шевелиться: смягчающим обстоятельством явился ребёнок от девушки, которая уже обращалась в полицию с заявлением о том, что он её избил, и у неё был выкидыш . С ней мы выиграли один из исков по чести и достоинству. Потом она вернулась к Мартынову, ни с кем почти не общается, не давала показаний в суде, только в Следственном комитете», — рассказывает Иванова.

Потерпевшая также запросила возмещение материального ущерба в размере 3 млн рублей. Суд обязал Мартынова выплатить 400 тыс. рублей. Все средства девушка планирует направить в юридический центр «Не молчи!», который основала со своими адвокатами для помощи крымчанкам, пострадавшим от домашнего насилия. Александра рассказывает, что первые два года, пока дело было в МВД, его не расследовали и даже намеренно препятствовали. Потерпевшая жаловалась на халатность и волокиту, участвовала в очной ставке, но решение до сих пор не приняли. Продолжать ли борьбу за наказание для правоохранителей, девушка пока не знает — суды отнимают много сил, спустя годы стресса организм с трудом выдерживает заседания. «Хочу, чтобы с приговором [Мартынову] у меня начался новый этап, новая глава в жизни. До этого я думала о судах каждый день», — признаётся девушка. Хотя судебная история ещё не закончена, она планирует уделить больше времени будущему: изучению юриспруденции и дальнейшей практике, проекту «Не молчи!», семье и любимым собакам.

Команда центра «Не молчи!»: Александра Иванова, Дмитрий Лесовой, Алексей Чирков © Фото из личного архива Александры Ивановой

В ближайших планах у Александры — продажа дома в Коктебеле, который бывший муж пытался у неё отсудить, и переезд из Симферополя обратно в Санкт-Петербург. «Тем, кто попал в похожую ситуацию, кто живёт с тираном, я бы пожелала не сдаваться. Бороться за свою жизнь, за свои права, за своё имущество. Конечно, этот приговор дался нам очень тяжело, мы проделали огромнейшую работу, и была огромная поддержка близких людей, незнакомых людей, новых друзей, журналистов. Поддержка всегда будет. Главное — говорить о том, что нужна помощь, и не сдаваться».

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