PLC, Белки на акации и СЭТ проведут благотворительный концерт в Краснодаре

Концерт пройдёт 27 ноября в 20:00 на Гимназической, 65 (БЦ «Централь»).

Стоимость билетов — 770 рублей. Все средства от продажи перечислят в фонд «Открытая среда», который помогает семьям взрослых и подростков с аутизмом. Таких подопечных в Краснодаре — 171 человек.

«Идея провести концерт появилась, когда мы познакомились с Серёжей PLC на дне рождения общей знакомой. В преддверии Нового года все надеются на чудо. Но что, если не надеяться, а создавать его самим?», — рассказывает фандрайзер благотворительного фонда Алина Перадзе.