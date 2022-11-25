PLC, Белки на акации и СЭТ проведут благотворительный концерт в Краснодаре
27 ноября музыканты споют в поддержку людей с аутизмом
Концерт пройдёт 27 ноября в 20:00 на Гимназической, 65 (БЦ «Централь»).
Стоимость билетов — 770 рублей. Все средства от продажи перечислят в фонд «Открытая среда», который помогает семьям взрослых и подростков с аутизмом. Таких подопечных в Краснодаре — 171 человек.
«Идея провести концерт появилась, когда мы познакомились с Серёжей PLC на дне рождения общей знакомой. В преддверии Нового года все надеются на чудо. Но что, если не надеяться, а создавать его самим?», — рассказывает фандрайзер благотворительного фонда Алина Перадзе.
GUCCI, D&G, McQueen и другие:
В «Открытой среде» студенты учатся бытовым навыкам, общению, творчеству. И даже записывают подкаст о своих особенностях. Некоторые из подопечных стали первыми трудоустроенными людьми с расстройством аутистического спектра в крае. А директор фонда Анна Малова в этом году получила премию Forbes «30 до 30».
«Работал когда-то вместе с Алиной. Узнал, что она помогает Открытой среде, и решил поддержать идею концерта. Понимаю, что могу принести пользу, делая своё любимое дело», — объясняет рэп-исполнитель СЭТ.
Купить билеты можно здесь.
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