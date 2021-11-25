«Каждый месяц волнительно и страшно». Репортаж из краснодарского дома-убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия

2 июня в инстаграме появился аккаунт нового кризисного центра в Краснодаре. Тогда организаторы рассказали о намерении открыть дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Его основательница — Яна Гундарова, в прошлом тоже жертва абьюза.

Открытие должно было состояться еще 1 августа, однако проект столкнулся с массой проблем, из-за которых дата запуска несколько раз переносилась. Журналистке Юга.ру удалось посетить конфиденциальное место и поговорить с Яной и живущими в доме женщинами. Отыскать дом-убежище оказалось не так просто даже при условии, что знаешь точный адрес. Это и хорошо — безопасность превыше всего, поскольку насильники могут активно искать сбежавших. Меня встречает жизнерадостная Яна, провожает в дом. Я слышу крики и смех детей, их здесь пять. Сразу попадаем в просторную гостиную: большой диван и два кресла, камин (неработающий), стол, розовый шатер, ковер, шкаф и разбросанные по полу игрушки.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

На первом этаже еще находится столовая со всей необходимой техникой, совмещенный санузел и кладовая. Поднимаемся на второй: там четыре комнаты, где и живут беглянки. Увидела масштаб и обалдела. Как появилась идея запустить проект Яна ушла от бывшего мужа, когда дочери было полгода. Первый год восстанавливалась, была в терапии с психологом. Все финансы в семье контролировал муж, и все, с чем его покинула Яна, — это отложенные в последние месяцы 30 тыс. рублей. «Дошло до того, что я отдавала ему пособия на ребенка или предоставляла подробный отчет, на что потратила деньги. Тогда уже понимала, что надо бежать. Пробовала уходить раз 15. Он мне даже руку ломал, но у меня уже не было ценности себя в этих отношениях. Четкое осознание, что нужно уходить, пришло, когда я поняла, что может пострадать ребенок», — вспоминает Яна. Она сняла квартиру и сразу 20 тыс. рублей отдала за первый и последний месяцы. Еще 3 тыс. рублей — грузчикам, которые перевезли вещи. Оставшиеся средства пошли на продукты и подгузники. Ни денег, ни перспектив. К счастью, Яну поддержали ее родители. В целях безопасности девушка переехала в соседний с ними подъезд.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Примерно через год она наткнулась на информацию, что дом-убежище, успешно работающий в Москве на протяжении пяти лет, проводит обучение, и решила поехать. Из 15 человек трое было из Краснодара. «Я увидела масштаб (большой дом, 25 детей, 8 женщин) и обалдела. Но тогда у меня не было уверенности, что вернусь и смогу всё организовать в Краснодаре. Втроем договорились, что возьмем паузу после обучения, чтобы прошли эмоции. Где-то через месяц я опубликовала пост в инстаграме, что мы запускаемся. Одна из девушек решила пока не участвовать в организации, вторая еще с нами, но у нее не 100% вовлеченность. Сейчас в нашей команде семь человек», — рассказывает Яна. Ни на одно письмо не получили ответа. Как искали дом Это был долгий и трудоемкий процесс. Требований было несколько: изолированные комнаты, чтобы мамы с детьми могли побыть одни, наличие всех центральных коммуникаций, удобства в доме. Не каждый готов отдать свое жилище под такой благотворительный проект: одних смущало большое количество детей, других — вероятность того, что приедут мужья и будут устраивать скандалы. Тем не менее найти подходящее жилище удалось. Хозяйка дома в одном из пригородов Краснодара согласилась на сотрудничество. Благодаря юристам, помогающим проекту, составили и заключили предварительный договор аренды. Владельцы дома должны были к условленной дате закончить ремонт. Яна с партнерами начала собирать гуманитарную помощь. Однако за несколько дней до открытия выяснилось, что никакие работы не ведутся. Залог удалось вернуть, но выбивать его у владельцев пришлось с боем.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Нужно было срочно искать другой дом. Две девушки всё это время жили на квартире. Третья — у меня, потому что для нее уже не было места. Я сразу понимала, что будет сложно, но рассчитывала, что нам удастся найти хотя бы одного постоянного спонсора. Написали кучу писем разным компаниям — крупным и не очень, строительным и продуктовым. Ни на одно письмо не получили ответа», — рассказала Яна. Дом найти все же удалось. Причем практически со всей мебелью и техникой. Не хватало только дивана, его проекту отдала бесплатно близкая подруга Яны. В телефоне Яны установлено приложение с тревожной кнопкой. Если в дом ворвется посторонний, то спустя пять минут после нажатия приедут сотрудники охранной компании — эта услуга стоит 1,5 тыс. рублей в месяц. Яна надеется, что еще не скоро воспользуется этой кнопкой. Нужно четкое желание уйти. Как попадают в дом-убежище Адрес убежища держится в секрете в целях безопасности. Это нужно, чтобы насильники не могли найти своих жертв. Женщине сначала нужно созвониться с кризисным центром и (по возможности) встретиться с кем-то из команды. Сотрудницы дома-убежища должны понять, действительно ли у нее есть четкое желание уйти. После разрабатывается план действий — когда и как она сбегает. Наличие детей не определяющий фактор. Без них в доме тоже можно получить временный приют. Девять месяцев женщина проходит восстановление по авторской программе, выстраивает отношения с детьми (если есть) и просто приходит в себя. С детьми тоже работают социальный педагог и психолог. В течение следующих трех месяцев она устраивается на работу, откладывает денежные средства, ищет жилье. После — счастливо живет в обществе с новым мышлением. Конечно, это идеальный сценарий. Удастся ли его реализовать, зависит во многом от самой женщины. По словам Яны, согласно статистике московского дома-убежища, 80% женщин не доходят до конца программы, возвращаясь к партнеру. Однажды Яне в состоянии истерики позвонила девушка из другого города. «Ее супруг в это время ехал домой с моря. Она хотела, чтобы, когда он вернулся, ее уже не было. Помогла соседка — разрешила переночевать. Утром она же выводила беглянку на поезд, а мы уже встречали на перроне. Чтобы купить билет, ей пришлось в срочном порядке продать что-то из домашних вещей», — вспоминает Яна. Сначала прибывшая жила в квартире одного из волонтеров, потом переехала в дом. В середине октября убежище пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса, которым заболела одна из подопечных. В связи с этим беглянка решила отправиться на время к подруге, но Яна сразу поняла, что та возвращается к партнеру. Чутье не подвело. Девушка объяснила: тяжело без него. В доме до сих пор находятся ее вещи.

Международный универсальный сигнал «я чувствую угрозу, мне нужна помощь» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Существует международный универсальный сигнал, который можно подать одной рукой, например, во время видеозвонка или при личном общении. Жест призван предупредить других: «Я чувствую угрозу, мне нужна помощь». Канадский женский фонд представил сигнал 14 апреля 2020 года. Его создали как инструмент для борьбы с ростом числа случаев домашнего насилия во всем мире, связанным с мерами самоизоляции, введенными во время пандемии коронавируса.

«Выйти из абьюзивных отношений очень сложно, потому что нужно взять на себя ответственность, а значит, перестать искать виноватых во всем, что происходит. Начать самостоятельно принимать решения и двигаться. Перестать жалеть себя и быть жертвой. Конечно, это страшно, конечно, ты все еще хочешь верить в хэппи-энд, но на самом деле где‑то внутри ты понимаешь: ничего не изменится!» — поясняет Яна. Именно поэтому так важна психологическая помощь, которую оказывают в убежище, так важно разобраться в себе. «Я всегда говорю девочкам: «Вы можете уйти от абьюзера, но от себя не уйдете». Если не начать работать над собой, ничего не выйдет. У меня дважды были подобные отношения, значит, я как-то выбираю именно таких партнеров. Надо покопаться в себе, чтобы больше не впадать в позицию жертвы», — добавляет она. Зачастую самостоятельно это сделать невозможно. Просто нет сил — когда тебя эмоционально выматывают отношения, когда твоя жизнь заперта внутри одного алгоритма «дом — дети — обязанности» и захлопнута сверху давлением от партнера, у тебя просто нет сил даже продумать план ухода из дома. Кажется, что это что-то нереальное: как вытащить в одиночку ответственность за себя и детей, как сбежать? Но если решение сделать этот шаг назрело — помощь есть. Кризисный центр и правозащитные организации (такие, как «Насилию.нет» (организация признана исполняющей функции иностранного агента) или Консорциум женских неправительственных объединений) могут помочь и с планом действий, и с юридическим сопровождением. Яна подчеркивает: девушек никто не держит в доме-убежище. Если кто-то из них решит, что восстановилась, готова выйти и начать жить свободно, Яна будет только рада. Главное — не назад, не к абьюзеру. «Будет только хуже. Они же приманивают, говорят о любви, а потом чувствуют власть и начинают уничтожать с еще большим рвением. Статистика страшная, каждый час от домашнего насилия умирает одна женщина», — рассказывает Яна.

Правила жизни. Как устроен быт Яна сразу сообщает кандидаткам на проживание в доме о существующих правилах. Нельзя пить и курить, использовать ненормативную лексику. Перед тем как новая подопечная заселится, сотрудники проверяют, кому принадлежат банковские карты, куда приходят СМС-уведомления, кто покупал телефон и где от него коробка и документы. Это делается для того, чтобы женщину сложнее было отследить. С родственниками (кроме детей) в доме жить нельзя, как и приводить их в него. А вот встречаться с ними на нейтральной территории — без проблем. Есть график приготовления пищи и уборки. Блюда дежурные сами придумывают, исходя из имеющихся продуктов. Девушки живут скромно и стараются экономить. Волонтеров принимают на свой страх и риск. Кто помогает проекту Аренда дома, коммунальные услуги, продукты и средства первой необходимости обходятся в 100 тыс. рублей ежемесячно. Проекту приходится рассчитывать только на неравнодушных людей. Большинство из них в той или иной степени пострадали от домашнего насилия, кто-то в детском, кто-то во взрослом возрасте. Зачастую они просто перечисляет деньги на нужды дома. Есть фермеры, которые периодически привозят фрукты и овощи. Одна девушка регулярно отправляет продукты курьерской службой, другая — определенный процент средств с продажи одежды. Оказалось, что среди спонсоров есть не только неравнодушные женщины, но и мужчины. Они не только отправляют деньги, но и помогают по дому: перевозили вещи, вешали шторы, делали химчистку мебели. Ведущий свадеб и вечеринок регулярно переводит средства после каждого праздничного мероприятия.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Каждый месяц волнительно и страшно, соберем ли мы необходимую сумму. Запасного плана у нас нет. Из своего кармана столько денег я не могу отдать. Мы все потихоньку помогаем проекту, но полностью закрывать сбор своими силами не можем», — рассказала Яна. Проекту помог «Леруа Мерлен» — в рамках ежемесячной благотворительной акции выделили сертификат на 20 тыс. рублей. На эти деньги купили ковер в гостиную, занавески, карнизы, энергосберегающие лампочки, фартук на кухню. Сотрудники доставили перечисленное и всё установили, постелили, прикрутили. Сейчас дом-убежище участвует в конкурсе на грант компании на 700 тыс. рублей. Девушки проходят авторскую психологическую программу по восстановлению личности. По средам у них трехчасовые групповые занятия, по понедельникам — индивидуальные. По выходным проводятся психологические игры. Все участники работают на благотворительной основе. Когда девушки на занятиях, некому сидеть с детьми. В идеале нужны люди, готовые жить в доме. Но приходящие волонтеры тоже приветствуются. Их принимают в проект на свой страх и риск, других вариантов просто нет. Перед выборами Яна писала нескольким депутатам с просьбой о помощи, они отказали. Максимум, на что согласилась одна из крупных политических партий — поставлять продукты. Но взять под свое крыло — нет. Яна планировала подать документы на президентский грант, но не успела, потому что заполнить все пункты — очень трудоемкая работа. «Очень хочется расширяться, но мы просто не вывезем финансово. Нужны люди, готовые полностью включиться в проект», — с надеждой говорит Яна. Или сейчас, или никогда. Кто живет в доме-убежище Сейчас в доме помимо Яны живут две девушки, у каждой по двое детей. В конце месяца должна приехать еще одна. Во время разговора с Яной с нами за столом сидела Катя. Она несколько раз безуспешно уходила от мужа, но всё возвращалось на круги своя. После очередной драки она наткнулась на аккаунт дома-убежища и связалась с организатором.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

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«Я несколько дней думала, звонить или нет. Всегда боишься сделать первый шаг. Были мысли — или сейчас, или никогда. Сама до сих пор не пойму, как я решилась на это спустя столько лет абьюзивных отношений. Еще раз я бы так не рискнула. Мне крупно повезло», — вспоминает Катя события минувших месяцев. Тогда еще не было дома, ее на неделю приютила сестра. Катя с поддержкой других девушек и специалистов чувствует себя намного увереннее. «Я такой доброты к себе давно не ощущала. Даже волонтеры, совершенно чужие люди, тоже хорошо относятся и готовы прийти на помощь. У меня сейчас в сознании два совершенно разных мира: за периметром и тут. Сейчас муж думает, что я просто снимаю квартиру, и планирует отсудить у меня младшую дочь в процессе развода», — делится девушка.

Когда девушки перед заселением в дом жили в квартире, старший ребенок одной из беглянок сфотографировал вид из окна и отправил папе. Так он выяснил, где те находятся, и пришел выяснять отношения. После инцидента Яна просит показывать фотографии партнеров, чтобы знать их в лицо, если вдруг появятся у дверей.

Катя обращалась в Краснодарский государственный кризисный центр для женщин в 2019 году, но сразу поняла, что формат учреждения ей не подходит. Там ей помогли только подать на алименты. Дочери Кати еще не было трех лет, а условия центра не предусматривают присмотр за детьми. Во время экскурсии по дому в одной из комнат я увидела Лену, рисующую цветными карандашами. Она живет здесь с двумя дочками. Ее абьюзивные отношения с мужем длятся уже на протяжении десяти лет. Точкой кипения стало избиение при свекрови. Супруг перестал сдерживать себя даже при посторонних людях. Лена поняла: однажды в порыве гнева ее просто могут убить. Лена стала искать выход. Через какое-то время она наткнулась на информацию о доме-убежище, стала внимательно изучать профиль. «Я поняла, что это хоть какой-то выход, потому что самой мне не справиться. Я обращалась к психологу, была в терапии, но все равно возвращалась к нему. Очень хотелось, чтобы дети росли с отцом, потому что у меня его не было», — вспоминает Лена.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру