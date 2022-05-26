Краснодарка вошла в топ Forbes «30 до 30». Рассказываем, почему это важно

Краснодарка Анна Малова стала лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30». Девушка руководит фондом «Открытая среда», он помогает людям с аутизмом адаптироваться к жизни в социуме. Узнали, как победа скажется на «Открытой среде» и всей благотворительности в регионах и на какие деньги выживают добрые дела в 2022 году. «Я никогда не мечтала попасть в Forbes. Может, в глубине себя, мы же все мечтаем, не знаю, выйти замуж за человека, который скажет через год: ты прошла проверку, я миллионер. Это из того же разряда — я попала в Forbes случайно», — начинает рассказывать Анна. Рейтинг «30 до 30» американский журнал Forbes впервые опубликовал в 2010 году. В список традиционно включают молодых предпринимателей, благотворителей, блогеров, музыкантов, спортсменов, которые добились успеха в своей нише и получили признание профессионалов. Российская редакция Forbes присоединилась к проекту в 2019 году. По словам Маловой, заявку в журнал она не отправляла. Краснодарские благотворители обращались к известным блогерам и просили их рассказать об «Открытой среде», но ответа не получили — и забыли про рейтинг. «Через несколько месяцев нам приходит на почту вопрос от Forbes: здравствуйте, это комиссия «30 до 30», а какого года рождения ваша Анна Малова?», — другую информацию кураторы проекта Forbes нашли сами.

Анне 26 лет. Еще подростком она задумалась о будущем младшего брата Никиты: если для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) устраивают хоть какой-то досуг, в специальных школах они общаются со сверстниками, то взрослым идти некуда. Со второго курса филфака Анна занималась благотворительными проектами, а в 2018 году вместе с другими девушками основала «Открытую среду» — организацию, которая помогает людям с РАС освоить бытовые навыки, завести друзей, выбрать профессию и никогда не попасть в психоневрологические интернаты.

27 апреля Forbes опубликовал лонг-лист из сотни претендентов на место в рейтинге и открыл голосование, а 26 мая рассказал о тридцатке победителей. Их определили не только по общественной поддержке, но и по оценкам жюри. Среди номинантов — блогер Александра Митрошина, певица Алена Швец, художница комиксов Анастасия Горшкова. Хотя в списке сто имен, Малова конкурировала только с десятью из них в категории «Социальные практики». Анна особенно гордится соседством с двумя девушками: директором фонда «Нужна помощь» Софьей Жуковой и основательницей парфюмерного бренда Pure Scence с незрячими сотрудниками Екатериной Зинченко. Победителями стали Малова, Жукова и 19-летняя основательница проекта Open Mind для обучения подростков цифровым навыкам Мария Фролова. Номинация много значит для региональных НКО. «Для нас это знак качества, потому что нам кажется, что мы такие маленькие в социальных проблемах огромных, никому не нужны. Мы как лягушка, которая в молоко попала, барахтаемся и никак не взобьем, чтобы выскочить. Постоянно тонем в недостатке денег, проблемах аутизма, проблемах родителей людей с аутизмом, проблемах интернатов, кадровых, новостных проблемах современной России», — делится девушка.

Организаций, которые помогают аутичным людям за пределами столицы, много. Малова подчеркивает, что даже в Краснодаре ими занимается не только «Открытая среда», но на проблемах подростков и взрослых с диагнозом РАС специализируются только здесь. В Ассоциации «Аутизм. Регионы», которую создали для горизонтального обмена опытом между семьями людей с ментальными особенностями, больше 65 членов-организаций, которые «заинтересованы не в первенстве, а в качестве системных изменений». «Плохо, когда всё централизуется только в столицах. Там больше возможностей и мы думаем, что в столицах делать проще. И мы, талантливые, классные, уезжаем туда, где проще. А оказывается, можно делать великолепные, сильные, крутые проекты в условиях регионов, и попадать с ними в Forbes», — объясняет Анна.

Признание проектов в регионах помогает тому, чтобы их было больше, чтобы люди не боялись сделать что-то в области или крае. Анна Малова

В «Открытой среде» надеются, что нпобеда привлечет больших жертвователей. «Я очень сильно обрадовалась, что теперь мы можем вставить в презентации для фандрайзинга строчку «директор Открытой среды попала в список самых перспективных россиян до 30 лет». В этом случае, конечно, я очень рада, что это именно мы и никто другой, потому что у нас есть интересы частной организации». Эффект от номинации уже есть: Анна почувствовала сильную поддержку горожан, люди смотрели, делились, призывали голосовать. «Это важно не только потому что нам приятно, когда все думают, что мы классные, но и потому что о нас больше рассказывают. Больше людей узнают и запоминают нас. Возможно, в будущем они придут к нам волонтерами, жертвователями, приведут своих детей к нам на занятия ».

Анна Малова © Фото Евгении Жулановой, Х Международная конференция «Аутизм. Вызовы и решения»

Для интервью меня пригласили в новый офис «Открытой среды». До этого организация работала в центре современного искусства «Типография». 6 мая Минюст признал ее НКО-иноагентом, пришлось срочно искать и арендовать новую площадку. В соседнем подъезде здания на Советской, 35 — офис уполномоченного по правам человека в Краснодаре. «Да, это классное помещение, но мы его арендуем за деньги благотворителей», — поясняет Анна.

Это всё еще не помещение от администрации города, которое мы хотим и можем получить по закону. Оно бы освободило большое количество денег, которые мы направим на помощь людям с аутизмом, а не на аренду кабинета. Анна Малова

Вопрос о распределении бюджета стоит острее, чем когда-либо: после 24 февраля пожертвования снизились почти в два раза. Организация активно пишет заявки на гранты, хотя никогда раньше не зависела от них — слишком нестабильный источник средств. Прогнозы пессимистичные: летом будет трудно, но в полной мере нехватку денег фонд почувствует только в сентябре-октябре. Если не одобрят гранты, «Открытая среда» может закрыться. «Обычно регионы чувствуют изменения медленнее, чем Москва. Но у нас уже всё сломалось, на 40% упали пожертвования. Во-первых, отвалились GooglePay и ApplePay. Пожертвования, привязанные через эти системы, в один день автоматически отменились. Только несколько дней назад у нас снова заработала кнопка ежемесячной подписки. Во-вторых, люди сейчас меньше жертвуют, перераспределяют бюджет. Часть крупных сумм мы получали от бизнесменов, творческой и айтишной интеллигенции. Они покинули страну и не могут нас поддерживать. Из-за рубежа, конечно же, мы ни копеечки не получаем», — объясняет Малова.

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Уход из «Типографии»* стал болезненным не только из-за арендной платы, но и из-за особенностей студентов фонда. Им сложно привыкать к новому помещению и новому маршруту. При этом усилить их поддержку, нарастить программы еще долго не получится — «Открытая среда» ищет деньги, чтобы сохранить хотя бы те проекты, которые уже работают. В их числе тренировочная квартира, где студенты учатся убираться, ходить в магазин, принимать гостей; квартира сопровождаемого проживания для тех, кто уже освоил бытовые навыки и готов жить самостоятельно; творческие занятия; походы в кино и на экскурсии; психотерапия для родных людей с аутизмом и гуманитарная помощь семьям. «Многие нацелены помогать беженцам. Это абсолютно правильно, но на другие проблемы денег все меньше и меньше, особенно когда никто не умирает, как в нашем случае, а просто плохо живет очень долго. Когда мы сделали первый сбор после 24 февраля, я написала, что у аутизма нет национальности, аутизм не лечится, и нам всем нужно как-то жить. В том числе нашим ребятам. Если мы сейчас закроемся, им будет некуда прийти ». Чтобы поддержать «Открытую среду», можно оформить регулярное или разовое пожертвование фонду, купить мерч организации, послушать подкаст, который ведут люди с аутизмом или присоединиться к волонтерам.