В краснодарском парке «Солнечный остров» сносят 89 незаконных построек

Мэрия Краснодара 6 февраля прокомментировала массовый снос незаконных построек в парке «Солнечный остров»

Напомним, в сентябре 2019 года власти Краснодара решили через суд вернуть участок земли на «Солнечном острове» под «Сафари-парком». Дело в том, что с 1988 года зона острова считается особо охраняемой природной территорией (ООПТ), которая не может находиться в частной собственности. Тем не менее, в 2011 году два частных лица через суд добились права собственности на участок площадью 89,6 тыс. кв. метров. Спустя год решение отменили, но за это время землю перепродали собственнику «Сафари-парка». В итоге в 2019 году мэрия начала судебные тяжбы за возвращение земель муниципалитету.

22 сентября 2020 года стало известно, что владелец «Сафари-парка» предложил заключить мировое соглашение. Он вернул земли муниципалитету при условии, что зоопарк продолжит работу на правах аренды участка. В декабре мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что на «Солнечном острове» стоит «много каких-то непонятных строений, ларьков, кафешек и будок». Он пояснил, что нужно будет разобраться, на каком основании они там находятся, а после — избавиться от строений.

Накануне пользователи соцсетей обратили внимание на размещенное на сайте мэрии постановление № 412 от 4 февраля о перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных сооружений на территории Краснодара. Среди прочего, в перечень объектов, подлежащих сносу, вошли 89 объектов расположенных на территории парка «Солнечный остров» — киоски, ларьки, аттракционы, туалеты, заборы, павильон «Хуторок», металлические гаражи и другие постройки.

Как уточнили 6 февраля в пресс-службе Краснодара, в парке действительно сносят 89 незаконных сооружений. Объекты демонтируют сами собственники на основании постановления администрации. Ранее на всех временных постройках разместили требования о сносе.

«Ранее земельные участки, на которых располагались эти постройки, предоставлялись предпринимателям в аренду. Сейчас все эти договора прекращены, и в соответствии с законом необходимо демонтировать сооружения, которые находятся на муниципальной земле незаконно», — рассказал замначальника управления муниципального контроля Станислав Прасол.