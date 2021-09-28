«Голый», «Красавец», «Старик». Как выглядят и где находятся самые старые деревья Краснодара?

Умели ли в СССР хорошо отдыхать — вопрос дискуссионный. Но, как минимум, инструкции о том, как организовывать свой досуг, в советское время делали на славу. К примеру, в изданном в 1988 году путеводителе по Краснодару подробно описаны не только городские парки и скверы, но даже и отдельные примечательные деревья.

Юга.ру разузнали, в каком состоянии пребывают «отдельные ботанические экскурсионные объекты города» спустя 33 года после выхода книги.

«До середины XIX века для прогулок жители Екатеринодара использовали дубовые рощи вблизи города, сохранившиеся невырубленными еще со времен его основания. Эти участки состояли преимущественно из вековых дубов и у местных жителей носили название «дубинок» и «кругликов». Еще и поныне среди старожилов Краснодара бытуют эти термины, обозначая те окраинные части города, где раньше рос лес. <...> Оказывается, сохранились не только названия, но и живые свидетели былого леса — вековые деревья, и сейчас украшающие наш город. <...> В Краснодаре, по нашему учету, более двадцати таких деревьев».



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель» / А. Самойленко, В. Ковешников, М. Дюваль-Строев, С. Литвинская, А. Тильба — Краснодар: Книжное издательство, 1988. — с. 51.

Живые свидетели былого леса Пожалуй, самые известные вековые деревья Краснодара находятся в северо-восточной части горпарка (старейшем парке города, который ранее носил имя М. Горького, а ныне называется «Городской сад»).

«В городском парке есть два дуба черешчатого, которым более 300 лет. Деревья достигают 20-22 м высоты. Самый мощный экземпляр имеет 505 см в окружности ствола на уровне груди, находится в хорошем состоянии, с густой раскидистой кроной. Второе дерево тоже гордость парка, окружность его ствола 467 см. Крона раскидистая, ствол на высоте 5 м раздваивается.



Имеются также два дерева дуба более скромного возраста, им около 200 лет. Растут они в цветнике, среди роз. Один из них высотой около 20 м и 320 см в окружности, крона его густая, хотя и не очень раскидистая. Высота второго экземпляра 21 м, окружность ствола 368 см. За развитием этих деревьев необходимо внимательно следить, повреждения коры закрывать изолирующим материалом, а засохшие ветки спиливать».



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Насколько можно судить сейчас, пожелания авторов путеводителя, в целом, выполняются. Правда, один из них, как можно увидеть (и прочитать) всё же находится в аварийном состоянии. А еще на современных информационных табличках деревьям как будто прибавили лет по 200-300 возраста относительно советских данных. И в этой «новой хронологии» у нас есть некоторые сомнения, поскольку самым возрастным краснодарским дубом нам кажется другой — тот, что растет во дворе четырехэтажки на углу Орджоникидзе и Октябрьской.

«Орджоникидзе, 25. Дуб «Запорожец», 400 лет. Решение Ленинского РИК [райисполкома] Краснодара [о признании ботаническим памятником] от 8.09.79. Назначение — эстетическое»



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Удивительно, что единственный (по данным авторов путеводителя) 400-летний дуб в городской черте не удостоился в книге текстового описания — про него есть только строчка в таблице в рубрике «Примечания». По факту же это красивое и величественное дерево, ухоженное и даже снабженное информационной табличкой. Нас, правда, смутило, что в основании «Запорожца» — большое дупло, заделанное кирпичами и цементной кладкой. Но специалисты уверяют, что это нормально. «Это называется пломбированием дупел — как в стоматологии», — говорит Татьяна Яненко, директор ботанического сада КубГУ. — «Принцип такой же, как при лечении кариеса: из дупла вычищается вся пораженная ткань, получившаяся полость обрабатывается препаратами от грибка и насекомых, а затем ее плотно заполняют пломбировочным материалом. Сейчас это делают при помощи глинообразующей смеси и полимерной сетки, а пока этой технологии не существовало, пользовались кирпичами и цементом — это тоже вполне приемлемый материал для пломбы».

«Несколько вековых деревьев дуба сохранились на индивидуальных участках жителей. По улице имени Ленина, 28, растет дуб 12 м высоты и около 400 см в окружности. Крона дерева прерывистая, а само оно наклонено в сторону улицы, по-видимому от неравномерного, одностороннего освещения в связи с тем, что окружено пристройками. Рядом, по улице имени Ленина, 26, растет другое дерево дуба, высота его 16 м, а окружность ствола 300 см, приствольный круг окопан и зарос травой. Крона широкая, раскидистая, ветвление начинается на высоте 6 м».



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Подобраться вплотную мы смогли только к одному из этих дубов — наклоненному. Смущает, что к нему прибит скворечник. Второй дуб в данный момент плотно обстроен гаражами, так что мы не смогли понять, зарос ли в данный момент травой его приствольный круг. Но вроде бы дерево стоит себе, ветвится. Не удалось нам увидеть вблизи и еще один дуб, растущий в глубине квартала, где загс Центрального округа. В результате современного строительства это дерево оказалось окружено сплошным кирпичным забором. Но тоже выглядит живым-здоровым.

«Дуб 17 м высоты и 445 см в окружности растет по улице имени Ворошилова, 87. Дерево имеет густую раскидистую крону».



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Погибшие свидетели былого леса А вот по следующему адресу в списке нас ждали плохие новости.

«“Голый” — один из самых старых и красивых дубов нашего города, ему около 300 лет, растет по улице имени Коммунаров, 42. Его высота 20 м, окружность ствола 400 см. Густая раскидистая и очень широкая крона создает тень на площади более 100 м2, дерево ежегодно обильно плодоносит».



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Это частный двор, вход в него закрыт на кодовый замок. Но даже из-за забора видно дуб по имени «Голый». Вернее, то, что от него осталось.

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Далее наш путь лежит в район ж/д вокзала. Вдоль улицы Братьев Дроздовых, согласно таблице в конце путеводителя, произрастает сразу семь дубов, которые 13 сентября 1978 года были признаны памятниками природы местного значения: «Ветеран», «Долгожитель», «Красавец», «Кудрявый», «Октябрьский», «Прекрасный» и «Старик». Однако на всем протяжении улицы из семи вековых деревьев мы смогли отыскать только два. Перед одним установлена табличка «Дуб “Краснодарец”» (в нашем списке такого названия нет). Как называется второе — непонятно.

Куда же делись ещё пять дубов? Встреченный нами местный житель рассказал, что после того, как два года назад девочку в детсаду на Красной убило упавшей веткой, администрация детсада на Братьев Дроздовых решила перестраховаться и спилила все старые деревья на своей территории. Но эта версия нуждается в проверке. Юга.ру отправили в краевое министерство природных ресурсов запрос о судьбе дубов на этом участке и на Ленина, 42. Дополним публикацию, как только получим ответ.

Вековые носители культуры и эстетики Еще несколько вековых деревьев на территории Краснодара — платаны. И пускай «свидетелями былого леса» они не являются, поскольку высажены искусственно 100-180 лет назад, этот факт нисколько не мешает им выполнять то, что в путеводителе названо «культурно-эстетическим назначением».

«Большой и многолетний платан кленолистный сохранился на участке по улице Коммунаров, 1. Высота его 25 м, окружность ствола 385 см. Это один из самых крупных платанов города. Рядом растущий экземпляр платана достигает в окружности 270 см. <...> Великолепные экземпляры платана кленолистного находятся у здания крайисполкома [ныне — администрация края, Красная, 35]. Высота деревьев 25 м, окружность стволов 250 см. Они растут здесь в одиночной посадке на газоне, поэтому имеют обширные, очень красивые кроны».



Цитаты из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Приятно убедиться, что все перечисленные в книге платаны с виду пребывают в полном порядке — помимо вышеназванных, это два 180-летних дерева перед историческим зданием Водоэлектролечебницы им. С.И. Бабыч (Захарова, 61), а также 130-летний экземпляр на территории детского сада «Чапаёнок» (Комсомольская, 43).

Мини-дендрарий на площади Победы Оказывается, один из наиболее разнообразных в плане флоры уголков Краснодара — это аллея вдоль улицы Постовой на отрезке от Коммунаров до Красноармейской.

«Замечательный экземпляр дуба черешчатого находится на площади Победы, слева от памятника Воину-освободителю. Высота дерева 17 м, окружность ствола 330 см. Летом дерево образует густую тень, подчеркивает величие памятника и придает всему сообществу окружающих его деревьев особую торжественность. <...>



Здесь же, только справа о памятника, растет вековой дуб скальный, необыкновенно стройное дерево, ствол его достигает 16 м высоты и 205 см в окружности. Крона густая и как бы расчленена на несколько этажей. Весь облик дерева производит впечатление основательности, необыкновенной прочности и свежести. <...>



Маклюра яблоконосная на площади Победы растет на участке, примыкающем к улице Красноармейской, высота его 11 м, в окружности ствол 231 см, плодоношение обильное. <...>



За памятником Воину-освободителю растет экземпляр гинкго высотой более 15 м и 125 см в окружности ствола. Дерево привезено из Китая и посажено здесь в 1905 году. <...>



«Три дерева вида дуб северный, или красный, растут на площади Победы (справа от памятника). Самое крупное из них имеет высоту около 16 м и окружность ствола 195 см».



Цитаты из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»

Согласно нашей оценке, все перечисленные деревья на месте и в порядке: и маклюра (которую в народе называют «райским яблоком»), и разнообразные дубы (черешчатый запломбирован кирпичом, но нам уже рассказали, что это не повод для беспокойства), и гинкго, которое снабжено не одной информационной табличкой, а ажно двумя.

Как бундукам невест искали В завершение статьи — история с элементами мелодрамы. Ее действие берет начало в Вишняковском сквере.

«В сквере имени В.И. Ленина по улице имени К. Либкнехта следует обратить внимание на интересное двудомное дерево — бундук двудомный, или канадский. <...> В сквере растет 30 деревьев бундука, состояние их хорошее, самое крупное из них достигает 20 м в высоту и 270 см в окружности. Но все эти деревья — мужские, поэтому не плодоносят. Женский экземпляр бундука обнаружен в Горячем Ключе. Оттуда в 1971 году привезены и высажены в ботаническом саду КубГУ отпрыски женских экземпляров. Пройдет некоторое время, и в Краснодаре будут плодоносящие деревья бундука».



Цитата из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель»