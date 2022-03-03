На Урале МВД изъяло тиражи нескольких газет
Полиция в Свердловской области изъяла тиражи газет меадиагруппы «ВК-медиа»
В Свердловской области МВД изъяли тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар». Все издания, кроме последнего, входят в медиагруппу «ВК-медиа». Причиной изъятия послужили призывы остановить специальную военную операцию на Украине, сообщили сотрудники изданий.
На первых полосах газет было написано: «Это безумие должно быть остановлено!». Ниже надписи разместили QR-код на сайт с петицией президенту РФ о прекращении военной операции. Также издания упомянули, что Роскомнадзор запрещает российским СМИ называть происходящее войной. «Но если черное назвать белым, черным оно от этого быть не перестанет», — написано на главной странице.
В инстаграме «Вечернего Краснотурьинска» написали, что редакции газет не согласны с действиями полиции:
«Мы считаем, что при выпуске газет не было допущено никаких нарушений федерального законодательства, газеты не содержат никаких призывов к противоправным действиям. Правоохранительными органами не учтены права читателей, партнеров изданий и журналистов».
В издании заявили, что будут оспаривать решение МВД в суде. Редакция считает, что это был акт цензуры, которая запрещена ст. 29 российской Конституции. Отметим, на сайте медиагруппы указано, что тираж газеты составляет 6 тыс. экземпляров.
Как писали Юга.ру, 1 марта Роскомнадзор без предупреждения заблокировал сайты телеканала «Дождь»* и радио «Эхо Москвы». 3 марта большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы». Кроме того, радио отключили от эфира. А в Новороссийске и Екатеринбурге взломали сайты «Нашей газеты», чтобы опубликовать новости про Украину.
*Телеканал «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.