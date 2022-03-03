На Урале МВД изъяло тиражи нескольких газет

В Свердловской области МВД изъяли тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар». Все издания, кроме последнего, входят в медиагруппу «ВК-медиа». Причиной изъятия послужили призывы остановить специальную военную операцию на Украине, сообщили сотрудники изданий.

На первых полосах газет было написано: «Это безумие должно быть остановлено!». Ниже надписи разместили QR-код на сайт с петицией президенту РФ о прекращении военной операции. Также издания упомянули, что Роскомнадзор запрещает российским СМИ называть происходящее войной. «Но если черное назвать белым, черным оно от этого быть не перестанет», — написано на главной странице.