Суды Кубани рассмотрели 11 дел по статье о нарушении порядка проведения массовых акций

24 и 27 февраля на улицы в центре Краснодара вышли несогласные с военной операцией в Украине. Этих людей, просто прохожих и освещавших события журналистов доставляли в отделы полиции для дачи объяснений

Ранее Юга.ру проводили прямые трансляции с места проведения акций в Краснодаре 24 февраля и 27 февраля. В первом случае акция проводилась в двух местах — на перекрестке Красной и Бабушкина, там начиналось шествие нескольких десятков человек, и перед зданием администрации Краснодарского края на Красной, 35, там перед началом отключили свет. Во втором случае акция прошла на перекрестке улиц Красной и Бабушкина, но полноценных выступлений там не было, так как полицейские останавливали участников еще до начала и отвозили в отделы полиции для дачи объяснений. В том числе в ОВД доставили журналистов Юга.ру, 93.ru, ТАСС и Sota*.

3 марта журналисту Юга.ру рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда, что, по данным на 1 марта, кубанские суды рассмотрели 11 дел по ст. 20.2 КоАП РФ. «В отношении шести лиц судами принято решение о назначении административного наказание в виде административного ареста на сроки от 2 до 20 суток. На четырех привлекаемых лиц судами наложено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Один материал передан по подсудности», — сообщили в пресс-службе суда.

Юга.ру связались с двумя задержанными, которых доставили в полицию после акции 27 февраля в Краснодаре. «2 марта в 19:30 я вышел на свободу, отсидел трое суток. За что задерживали, не говорили до последнего. Спустя сутки ареста я узнал, что у меня статья за мелкое хулиганство. Суд сначала обещали 28 февраля, в итоге он прошел 1 марта. Дали трое суток, на тот момент отсидел двое. На следующие сутки я вышел. В соседней камере со мной сидел активист, ему дали сутки ареста. Так как он их уже отсидел, он поехал домой. Еще в камере был мужчина, которого подозревали в избиении жены, и неизвестный мне мужчина, у которого были проблемы, как я понял, с регистрацией», — рассказал задержанный.

По его словам, знакомые передавали ему еду в отделение, но в итоге он не досчитался одной шоколадки, зубной пасты и щетки. «Зубную пасту и щетку выкинули при мне, о судьбе твикса я ничего не знаю», — подытожил молодой человек.

Второго молодого человека задержали за одиночный пикет в районе перекрестка улиц Красной и Горького. «Я держал в руках плакат «Занимайтесь любовью, а не войной». Мне тоже делали передачки, но часть тоже пропала. Еще обещали сухой паек, но его не было. Какую-то еду я получил, но там не так много оставалось. Плакат мне не вернули, его приобщили к материалам дела. Он остался в папке судьи. 28 февраля было заседание по моему делу, мне в итоге дали сутки ареста», — рассказал молодой человек.

Отметим, что одиночные пикеты также прошли в нескольких городах Краснодарского края — в Ейске и Горячем Ключе.