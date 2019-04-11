На Кубани мужчина извинился перед работодателем за кражу 2 млн рублей и убил его
В Динском районе мужчину заподозрили в убийстве своего работодателя и хищении у него 2 млн рублей
В правоохранительные органы сообщили, что в колодце одного из домов села Красносельского 2 апреля нашли тело 46-летнего приезжего из Республики Коми.
СК нашел подозреваемого. Им оказался 44-летний знакомый погибшего, который работал его водителем. В начале февраля он похитил у работодателя около 2 млн рублей и покинул Краснодарский край. 27 марта мужчина приехал домой к своему знакомому, чтобы извиниться за кражу денег, однако тот не простил его.
Между оппонентами произошла ссора, во время которой 44-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил им знакомого в грудь и живот, от чего тот умер. Тогда злоумышленник похитил из дома убитого 100 тыс. рублей и ювелирные украшения, а тело спрятал в колодце во дворе дома.
После этого мужчина на машине убитого приехал в Краснодар и бросил ее в одном из садовых товариществ возле Ростовского шоссе, где ее позже нашли правоохранители. Злоумышленник уехал в Москву, там его задержали.
Мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, в том числе по фактам хищения денег, имущества и автомобиля погибшего, сообщили 11 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.