На Кубани мужчина извинился перед работодателем за кражу 2 млн рублей и убил его

В Динском районе мужчину заподозрили в убийстве своего работодателя и хищении у него 2 млн рублей

В правоохранительные органы сообщили, что в колодце одного из домов села Красносельского 2 апреля нашли тело 46-летнего приезжего из Республики Коми.

СК нашел подозреваемого. Им оказался 44-летний знакомый погибшего, который работал его водителем. В начале февраля он похитил у работодателя около 2 млн рублей и покинул Краснодарский край. 27 марта мужчина приехал домой к своему знакомому, чтобы извиниться за кражу денег, однако тот не простил его.

Между оппонентами произошла ссора, во время которой 44-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил им знакомого в грудь и живот, от чего тот умер. Тогда злоумышленник похитил из дома убитого 100 тыс. рублей и ювелирные украшения, а тело спрятал в колодце во дворе дома.