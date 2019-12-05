Жителю Чечни пришлось извиниться за жалобу на то, что сам покупал нитки для операции брату. Сам брат тоже извинился
Житель Чечни Адам Мутаев извинился в эфире чеченского ТВ за записанный им ранее ролик, в котором он пожаловался на нехватку медицинских материалов ЦРБ Гудермеса
Видеосообщение 3 декабря распространил паблик «ЧП Грозный» в Instagram (пост удален). Автор видео рассказал, что его брата доставили в больницу, и ему нужна была срочная операция. При этом автор ролика заявил, что ему пришлось покупать специальные нитки, ради которых он обошел шесть аптек и «с трудом нашел».
«Про капельницы я вообще молчу — их-то покупают, но неужели даже ниток не должно быть», — цитирует мужчину «Кавказский узел».
Ролик был опубликован анонимно, на нем не было видно лица автора — в кадре был только листок с написанным от руки названием шовного материала и здание больницы.
Несмотря на это, телекомпания «Грозный» нашла автора видео, им оказался местный житель Адам Мутаев. 4 декабря в эфире ЧГТРК вышел сюжет о ситуации.
В нем Мутаев сказал, что неправильно понял ситуацию, так как не был свидетелем разговора о шовном материале. По его словам, в больнице есть все необходимое.
«Я снял это видео, а после того, как [брат] все объяснил, я удалил [ролик]. Увидев провокации в интернете, [понял, что] зря это снял. Прошу прощения у врачей, которые здесь работают. Я сказал то, чего не было. Прошу остальных не снимать (такие) видео, не разобравшись», — заявил Мутаев.
Извинился за Мутаева и его брат, которому делали операцию. Он объяснил, что ситуация произошла из-за недопонимания между братом и врачом — Адам, по его словам, снял видео «поторопившись».
Врач больницы Алихан Шамидев рассказал, что в учреждении нет проблем с медикаментами, а нити решили купить сами родственники, которые захотели «лучший материал». Он также заявил, что ему не передавали никакие нити и медики использовали то, что было в больнице.
В сюжете также приводятся слова анонимного пациента, который уверяет, что «лучшей больницы не видел». И говорится, что информацию с критикой распространяют те, «чья задача — очернить власти и навести смуту... вместо того, чтобы послушать реальное мнение адекватного большинства».
При этом «Кавказский узел» отмечает, что под удаленным видео набралось несколько сотен комментариев, и люди подтверждали проблемы с медикаментами в мудучреждениях республики. Также о подобных проблемах несколько человек рассказали изданию лично.
Жители Чечни нередко публично извиняются за свои поступки и проступки. Например, в начале октября чеченец извинился за то, что пел «гори-гори ясно» во время пожара в торговом центре Грозного. Это случилось после того, как Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто «радовался чужому горю». В конце месяца житель Чечни извинился за то, что сломал челюсть крымскому журналисту. А в конце сентября другой чеченец публично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери, поскольку, согласно традиции, отец не может появляться на людях, когда дочь выходит замуж.
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