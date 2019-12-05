Жителю Чечни пришлось извиниться за жалобу на то, что сам покупал нитки для операции брату. Сам брат тоже извинился

Житель Чечни Адам Мутаев извинился в эфире чеченского ТВ за записанный им ранее ролик, в котором он пожаловался на нехватку медицинских материалов ЦРБ Гудермеса

Видеосообщение 3 декабря распространил паблик «ЧП Грозный» в Instagram (пост удален). Автор видео рассказал, что его брата доставили в больницу, и ему нужна была срочная операция. При этом автор ролика заявил, что ему пришлось покупать специальные нитки, ради которых он обошел шесть аптек и «с трудом нашел».

«Про капельницы я вообще молчу — их-то покупают, но неужели даже ниток не должно быть», — цитирует мужчину «Кавказский узел».

Ролик был опубликован анонимно, на нем не было видно лица автора — в кадре был только листок с написанным от руки названием шовного материала и здание больницы.

Несмотря на это, телекомпания «Грозный» нашла автора видео, им оказался местный житель Адам Мутаев. 4 декабря в эфире ЧГТРК вышел сюжет о ситуации.

В нем Мутаев сказал, что неправильно понял ситуацию, так как не был свидетелем разговора о шовном материале. По его словам, в больнице есть все необходимое.

«Я снял это видео, а после того, как [брат] все объяснил, я удалил [ролик]. Увидев провокации в интернете, [понял, что] зря это снял. Прошу прощения у врачей, которые здесь работают. Я сказал то, чего не было. Прошу остальных не снимать (такие) видео, не разобравшись», — заявил Мутаев.

Извинился за Мутаева и его брат, которому делали операцию. Он объяснил, что ситуация произошла из-за недопонимания между братом и врачом — Адам, по его словам, снял видео «поторопившись».

Врач больницы Алихан Шамидев рассказал, что в учреждении нет проблем с медикаментами, а нити решили купить сами родственники, которые захотели «лучший материал». Он также заявил, что ему не передавали никакие нити и медики использовали то, что было в больнице.

В сюжете также приводятся слова анонимного пациента, который уверяет, что «лучшей больницы не видел». И говорится, что информацию с критикой распространяют те, «чья задача — очернить власти и навести смуту... вместо того, чтобы послушать реальное мнение адекватного большинства».

При этом «Кавказский узел» отмечает, что под удаленным видео набралось несколько сотен комментариев, и люди подтверждали проблемы с медикаментами в мудучреждениях республики. Также о подобных проблемах несколько человек рассказали изданию лично.