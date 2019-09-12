В Чечне женщины попросили помощи у Кадырова, но потом им пришлось за это извиниться
В Чечне три женщины пожаловались главе республики Рамзану Кадырову на жилищные условия, но позже извинились за это
Уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева обратились к главе региона Рамзану Кадырову с просьбой помочь в улучшении жилищных условий, так как у них тяжелое финансовое положение. Информацию проверили и выяснили, что женщины около 20 лет назад уехали из Чечни в Дагестан. По словам Кадырова, одна из них «накрутила долгов», а другую «выгнали домашние».
Женщин привезли на встречу с местными чиновниками. Там замглавы Чечни Иса Тумахаджиев заявил, что у всех есть родственники-мужчины, которые обязаны забрать их к себе, так как не смотреть за своими женщинами — позор для чеченца.
В ответ на это мужчины заявили, что их родственницы сами не хотели ехать домой, однако теперь их вернут на родину и будут контролировать в дальнейшем. Сами женщины тоже извинились за то, что «их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ», написал «Кавказский узел» со ссылкой на сюжет телекомпании «Грозный».
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Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева обратились к Главе Чеченской Республики с просьбой помочь в улучшении жилищных условий. Женщины также ссылались на тяжелое материальное положение. Проведенная проверка выявила истинное положение дел. Около 20 лет назад эти женщины переехали в Хасавюрт и самостоятельно проживали там все эти годы, в то время как их семьи продолжали благополучно жить в Чечне. Неудачливых авантюристок вместе с родственниками пригласили на встречу с Первым заместителем Председателя Правительства, руководителем администрации Главы республики, главами районов и правоохранителями. Иса Тумхаджиев недоумевает, как родственники могли отпустить своих сестер, матерей в другой регион и позволяли столько лет там проживать. Те в свою очередь оправдываются, что пытались вернуть их домой, но женщины не соглашались. Такие объяснения собравшихся не устраивают. Женщины осознали свою вину, и извиняются, обещая восстановить родственные связи с близкими. После беседы, родственники заверили собравшихся, что больше не позволят им попрошайничать, и будут контролировать их действия.
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Это не первый случай, когда людям приходится извиняться за свои поступки перед Рамзаном Кадыровым или чеченским народом. Например, в марте глава республики потребовал сдаться виновника смертельного ДТП на Gelandewagen, произошедшего в Москве. После этого уроженец Чечни сам пришел в полицию и извинился.
В ноябре прошлого года вышла новая часть культовой настольной игры Vampire: The Masquerade. В одной из глав игры персонаж побывал в Чечне, где управляют пьющие кровь местного населения вампиры, а возглавляет их «султан Рамзан», который «перенял тщеславие царя, безжалостность Сталина и религиозные практики экстремистов».
После недовольства чеченских властей руководство американской студии White Wolf, выпустившей игру, извинилось за сюжет о республике.
Однако иногда Кадыров извиняется и сам. В октябре 2018 года он приехал за извинениями домой к старейшине Мухажиру Нальгиеву, раскритиковавшему главу региона на митинге против границы между республиками. После разговора с мужчиной Кадыров извинился перед ним сам.
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