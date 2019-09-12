В Чечне женщины попросили помощи у Кадырова, но потом им пришлось за это извиниться

В Чечне три женщины пожаловались главе республики Рамзану Кадырову на жилищные условия, но позже извинились за это

Уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева обратились к главе региона Рамзану Кадырову с просьбой помочь в улучшении жилищных условий, так как у них тяжелое финансовое положение. Информацию проверили и выяснили, что женщины около 20 лет назад уехали из Чечни в Дагестан. По словам Кадырова, одна из них «накрутила долгов», а другую «выгнали домашние».

Женщин привезли на встречу с местными чиновниками. Там замглавы Чечни Иса Тумахаджиев заявил, что у всех есть родственники-мужчины, которые обязаны забрать их к себе, так как не смотреть за своими женщинами — позор для чеченца.

В ответ на это мужчины заявили, что их родственницы сами не хотели ехать домой, однако теперь их вернут на родину и будут контролировать в дальнейшем. Сами женщины тоже извинились за то, что «их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ», написал «Кавказский узел» со ссылкой на сюжет телекомпании «Грозный».