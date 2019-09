В Чечне женщины попросили помощи у Кадырова, но потом им пришлось за это извиниться

View this post on Instagram

Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева обратились к Главе Чеченской Республики с просьбой помочь в улучшении жилищных условий. Женщины также ссылались на тяжелое материальное положение. Проведенная проверка выявила истинное положение дел. Около 20 лет назад эти женщины переехали в Хасавюрт и самостоятельно проживали там все эти годы, в то время как их семьи продолжали благополучно жить в Чечне. Неудачливых авантюристок вместе с родственниками пригласили на встречу с Первым заместителем Председателя Правительства, руководителем администрации Главы республики, главами районов и правоохранителями. Иса Тумхаджиев недоумевает, как родственники могли отпустить своих сестер, матерей в другой регион и позволяли столько лет там проживать. Те в свою очередь оправдываются, что пытались вернуть их домой, но женщины не соглашались. Такие объяснения собравшихся не устраивают. Женщины осознали свою вину, и извиняются, обещая восстановить родственные связи с близкими. После беседы, родственники заверили собравшихся, что больше не позволят им попрошайничать, и будут контролировать их действия.