Рэпер Баста извинился за поддержку повышения пенсионного возраста

Я хочу принести свои искрение извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре. Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне не понятны обвинения в моей продажности власти. В финансовых и идеологических отношениях с властью я не состою. Я приношу свои искренние извинения всем, для кого моя позиция стала основой дискуссии, которую мне хотелось бы закончить своей единственной точкой зрения здесь – я не поддерживаю реформу и считаю ее большой ошибкой. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки и считаю нужным сделать это сейчас.