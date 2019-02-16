Рэпер Баста извинился за поддержку повышения пенсионного возраста

Ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко) 15 февраля извинился за то, что поддержал пенсионную реформу

«Повышение пенсионного возраста — мера необходимая, к сожалению для нас всех. Через определенное кол во лет нечем будет выплачивать пенсии. это необходимая мера. <...> Если мы оставим пенсионный возраст, у нас на одного работающего будет 6-7 неработающих», — сказал он.

В конце сентября 2018 года Баста давал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, где поддержал повышение пенсионного возраста в России.

15 февраля блогер BadComedian выпустил обзор на фильм «Газгольдер. Клубаре», где Вакуленко был композитором и сыграл в главной роли. Он раскритиковал не только киноленту, но и позицию Басты на тему пенсионной реформы. Его разбор слов Басты занял чуть меньше половины хронометража 47-минутного видео.

В тот же день рэпер сделал видеообращение в своем инстаграме, где извинился за то, что поддержал повышение пенсионного возраста.

«Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов», — написал Баста, отметив, что не состоит в финансовых и идеологических отношениях с властью.