Рэпер Баста извинился за поддержку повышения пенсионного возраста
Ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко) 15 февраля извинился за то, что поддержал пенсионную реформу
В конце сентября 2018 года Баста давал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, где поддержал повышение пенсионного возраста в России.
«Повышение пенсионного возраста — мера необходимая, к сожалению для нас всех. Через определенное кол во лет нечем будет выплачивать пенсии. это необходимая мера. <...> Если мы оставим пенсионный возраст, у нас на одного работающего будет 6-7 неработающих», — сказал он.
15 февраля блогер BadComedian выпустил обзор на фильм «Газгольдер. Клубаре», где Вакуленко был композитором и сыграл в главной роли. Он раскритиковал не только киноленту, но и позицию Басты на тему пенсионной реформы. Его разбор слов Басты занял чуть меньше половины хронометража 47-минутного видео.
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В тот же день рэпер сделал видеообращение в своем инстаграме, где извинился за то, что поддержал повышение пенсионного возраста.
«Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов», — написал Баста, отметив, что не состоит в финансовых и идеологических отношениях с властью.
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Я хочу принести свои искрение извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре. Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне не понятны обвинения в моей продажности власти. В финансовых и идеологических отношениях с властью я не состою. Я приношу свои искренние извинения всем, для кого моя позиция стала основой дискуссии, которую мне хотелось бы закончить своей единственной точкой зрения здесь – я не поддерживаю реформу и считаю ее большой ошибкой. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки и считаю нужным сделать это сейчас.
Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин 3 октября подписал пакет законов по пенсионной реформе. Новый закон предполагает, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. Подробный разбор нового закона читайте здесь.
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