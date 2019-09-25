В Чечне мужчина извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери

В интернете появилось видео со свадьбы, на котором невеста плачет в плечо отцу. Этот ролик увидел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал поступок мужчины на заседании с представителями правительства республики. По словам Кадырова, присутствие отца на свадьбе дочери — поступок, который не соответствует чеченским традициям. [По традиции отец не может появляться на людях, когда дочь выходит замуж — Юга.ру].

Глава республики заявил, что не позволит пренебрегать чеченскими традициями, потому что за это он попал во все санкционные списки.

После критики Кадырова в соцсетях распространили видео, на котором отец невесты извинился за «недостойное поведение». Мужчина раскаялся и заявил, что оплашал, потому что его поступок никого не красит и «наши отцы и деды не делали этого». Об этом 25 сентября написали «Кавказ.Реалии».