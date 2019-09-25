В Чечне мужчина извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери
В Чечне мужчина публично извинился за появление на свадьбе дочери после критики главы республики Рамзана Кадырова
В интернете появилось видео со свадьбы, на котором невеста плачет в плечо отцу. Этот ролик увидел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал поступок мужчины на заседании с представителями правительства республики. По словам Кадырова, присутствие отца на свадьбе дочери — поступок, который не соответствует чеченским традициям. [По традиции отец не может появляться на людях, когда дочь выходит замуж — Юга.ру].
Глава республики заявил, что не позволит пренебрегать чеченскими традициями, потому что за это он попал во все санкционные списки.
После критики Кадырова в соцсетях распространили видео, на котором отец невесты извинился за «недостойное поведение». Мужчина раскаялся и заявил, что оплашал, потому что его поступок никого не красит и «наши отцы и деды не делали этого». Об этом 25 сентября написали «Кавказ.Реалии».
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Также Рамзан Кадыров — противник обряда умыкания. В 2011 году он подверг резкой критике действия главы села и имама мечети, который согласился благословить брак с украденной невестой. Глава Чечни заявил, что ислам — это «религия, которая осуждает и не признает брак, заключенный без согласия девушки».
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Жители Чечни и других стран мира часто извиняются за свои поступки перед Кадыровым. Так, в ноябре 2018 года вышла новая часть культовой настольной игры Vampire: The Masquerade, и в одной из глав игры персонаж побывал в Чечне, где управляют пьющие кровь местного населения вампиры, а возглавляет их «султан Рамзан», который «перенял тщеславие царя, безжалостность Сталина и религиозные практики экстремистов». После недовольства чеченских властей руководство американской студии White Wolf, выпустившей игру, извинилось за сюжет о республике.
В начале сентября три женщины пожаловались главе республики на жилищные условия. Позже выяснилось, что они сами уехали от родственников-мужчин. За просьбу о помощи им пришлось извиниться.
Однако один раз Кадырову пришлось извиниться самому. В октябре 2018 года он приехал за извинениями домой к старейшине Мухажиру Нальгиеву, раскритиковавшему главу региона на митинге против границы между республиками. После разговора с мужчиной Кадыров извинился перед ним сам.
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