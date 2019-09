В Чечне мужчина извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери

View this post on Instagram

Чеченские обычаи и традиции это то, что помогло и помогает сохраниться нашему народу. Убедительный призыв соблюдать предписания чеченского г1иллакха! Не делайте то, за что потом придется краснеть! #чечня#традиции#обычаи#народ#позор#люди