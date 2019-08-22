На жительницу Краснодара напали под мостом. Комментаторы в соцсетях обвиняют жертву

Под Вишняковским мостом около часа ночи 22 августа насильник напал на девушку. «Схватил за плечи, прижал к стене, велел молчать, когда сопротивлялась, начал душить и попытался ударить. Пообещал, что "не сделает ничего плохого, а если буду хорошо себя вести, еще и денег даст". Облапал грудь, облизал щеку. Все время озирался. Отпустил, видимо, потому, что мимо ездило много машин», — приводит слова пострадавшей паблик «Туподар». В комментариях к посту пришли люди, которые готовы обвинять в насилии жертву, а не нападавшего. Главный редактор Юга.ру Артем Беседин прочитал более 400 комментариев с разными реакциями и решил объяснить, что такое виктимблейминг. Виктимблейминг (от англ. victim blaming) — обвинение жертвы. Происходит, когда на жертву преступления, несчастного случая возлагается полная или частичная ответственность за совершенное правонарушение или произошедшее несчастье. Как показывает и краснодарский случай, обвинение жертвы зачастую скатывается к сексистским или расистским утверждениям. Комментаторы говорят: если ты девушка — ночью должна сидеть дома. Обстоятельства никого не интересуют.

Что пишут комментаторы qamalyankarina Что делала приличная девушка в час ночи на улице? zhenetl2010 Нечего делать под мостом девушке ночью. Обычно девушки, работающие в сфере «услуг» снимаются под мостами... sapromus Много шума из ничего. Ущерба никакого нет. Следующий раз не будет шляться и искушать людей прелестями, что так же греховно... natali_aryshanova Че лазить ночью, еще и одной, не пойму🤦‍♀️ povar193 Интересует, какого хрена тебя в час ночи там носило? Из библиотеки шла?

Почему люди так реагируют? Зачастую виктимблейминг происходит в контексте домашнего насилия. Недавняя громкая история с сестрами Хачатурян, которые убили своего отца после многих лет пыток и действий сексуального характера, демонстрирует это: многие высказываются в духе «зачем терпели», «сами позволяли», «брали у папаши деньги и не стеснялись». Люди не задумываются о том, в каких условиях приходится выживать жертвам насилия. В комментарии изданию «Афиша Daily» семейный психолог Марина Травкова говорит, что в основе механизма перекладывания вины на жертву лежит вера в причинно-следственные связи: хочется думать, что в «справедливом мире», если подчиняться определенным правилам, наказания будут получать только плохие. «Будь хорошей девочкой, и к тебе будут хорошо относиться» — такими представлениями пронизана вся наша жизнь, поэтому когда женщине летит в лицо кулак от любимого человека, ее сознание отказывается принимать реальность и жить в мире, где попросту возможны такие вещи и события», — поясняет Травкова. Не все жертвы, пережившие насилие, готовы делиться своим опытом и историями с другими людьми. Это тоже связано со страхом осуждения и механизмом защиты. Как рассказала порталу Юга.ру девушка, на которую напали под мостом, она не стала обращаться в полицию, потому что не верит, что ее воспримут всерьез. «Представьте, что они мне скажут: одна шла в час ночи по ****** (не самому оживленному и защищенному району), еще и из бара после просмотра футбольной игры, никаких травм не получила. Угадайте, куда меня пошлют с такими предъявами», — говорит она. Адвокат и эксперт по правам женщин Мари Давтян подтверждает: «Полицейские очень часто говорят "сама виновата", также они любят рассказывать, что жертва ищет бонусы от этого процесса, хотя я в своей практике не встречала ни одну женщину, получившую какую-то выгоду». По словам правозащитницы, по делам об изнасилованиях правоохранительные органы собирают характеристику жертвы — и нередко такая характеристика получается в пять раз больше, чем сведения об агрессоре. Женщину спрашивают о том, где она родилась, училась, с кем дружила, с кем жила, внимательно исследуют ее социальные сети в поисках компромата.

Не все комментаторы — агрессоры Справедливости ради отметим, что многие в комментариях вступились за девушку — или вступили в спор с виктимблеймерами. adavydovaa Какая разница, почему она там шла в час ночи или в час дня, какого черта какой-то упырь решил, что может себе это позволить. Если ночь, то можно всяким отморозкам вылазить на улицу то стрелять, то нападать на людей? Пусть найдут и по всей строгости закона. tangriverdi «А что она делала в час ночи?». Даже представляю, с какой банальной рожицей тычут в сенсор комментаторы. Ночь не дает права на преступления. Мало ли куда идут люди ночью. Значит, надо. aistlin_naota У нас нет комендантского часа, и идти она могла откуда угодно и куда угодно — это ее право. Но это не дает никакого права всяким ушлепкам на нее нападать. Включайте мозг, наконец. ЖЕРТВА НЕ ВИНОВАТА. pi_kissy Обожаю наш народ, у которого всегда виновата жертва. Да она и в 6 утра на работу ехать могла в дырявой майке и растянутых трениках, и на нее напасть могли... а жертвы педофилов вообще соблазняют их короткими шортиками и подгузниками что ли??? Вы вообще нормальные или нет? В нападении и изнасиловании ВСЕГДА виноват насильник, который свои прибабмасы в штанах удержать не может, а не жертва. По вашей логике можно каждую возле пляжа сторожить и тр*хать. А то ходят все в купальниках, проститутки такие! Любой человек имеет право делать что хочет и когда хочет. И не поверите, даже во время прелюдии можно сказать нет — и нормальный человек не станет тебя при этом насиловать, оправдываясь фразой «ну ты ж это самое сама хотела, в койку прыгнула». И даже если человек в отключке пьяный лежит. Опасный Краснодар Многим пришла в голову ассоциация с перестрелкой, случившейся в сотне метров от этого сутками ранее. Группа людей вступила в конфликт, один человек погиб, водителя на «Ладе Приоре» ищут до сих пор. Краснодарцы признают: район Вишняковского рынка становится опасным, и на защиту рассчитывать не приходится. Путепровод находится в непосредственной близости к Вишняковскому скверу — территории, которую с помпой открыли после реконструкции и благоустройства в конце 2017 года. На это потратили 80 млн рублей. Через дорогу от сквера — все еще популярный в городе вещевой рынок с множеством магазинов, другой стороны от моста — парк у стадиона «Кубань». Нельзя назвать это место дебрями, но именно здесь вторую ночь подряд очень опасно. mistertwister81 Второй день на Вишняках какой-то феерический ******. Вчера огнестрел, сегодня насилие! Аууу, Росгвардия, казачье? Вы когда делом займетесь и начнете выполнять свои прямые обязанности? По улицам ходить уже спокойно нельзя 🤬 Девушке, конечно, желаю скорее морально восстановиться и пойти написать заявление на нападавшего, чтобы эту мразь выловили и изолировали от общества! elen_romanova777 мда, смотрю в последнее время в районе Вишняков без броника, и автомата вообще лучше не появляться 😏 aladin_mishka Там территория вообще опасная ночью. Мало света, лесочек, рельсы. Рай для маньяков.

Надеюсь, что мразь поймают makhmudatlaskirov Да, со вчерашними новостями — это не сравнить, но вот вопрос: вашу полицию и Росгвардию в Москву на усиление отправили или у них постоянное место теперь возле стадиона? __elena.24__ злые какие-то большинство. Хамят, унижают. Кто желает встретить урода такого, кого очень интересует, а что ж она не дома в час ночи, и почему такси не воспользовалась. Кто пишет, что все вранье. Страшно жить в таком злом мире. Я один раз в такую же ситуацию попала. Шла в 11 вечера, в пиццу ходила на Вишняках, забрала и шла обратно, жила тогда в доме на углу с Железнодорожной. Повезло просто, что по телефону говорила. Шла под мостом, навстречу 2 парня. Дорожка узкая же, вот и начали цеплять, хватать за руки. Еле ушла. Потому что было заметно, что разговариваю, еще и с мужчиной. Может, они и не хотели меня напугать, внимание просто привлекали, знакомились так, но я-то очканула.