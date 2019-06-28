Года два назад меня забанила одна дама, жена ресторатора, после моего рассказа об отрадненских армянах, Фрейде и любви к остроносым туфлям гангстеров Роберта де Ниро. До этого даме нравилось все, что я пишу. Тогда я вспомнила, что в их итальянском ресторане устраивают вечера армянской музыки — то есть как армянской, не вечера дудука и не вечера любителей балетов Арама Хачатуряна, а песнопения музыкантов, которые выступают с чесом по российским ДК и поют с фальшивым акцентом «эй, дэвушка, красавитса, ты зачем меня не замечаешь» и прочее шовинистско-сексистское софт-порно. Даме и другим, «гостям ресторана», приятно думать, что это выражение подлинного армянского национального колорита, они не выдерживают ни минуты «Саят-Новы», но с удовольствием щелкают пальцами под музыку тяжеловесных брюнетов в белых пиджаках и с золотыми цепями, которые делают им красиво под итальянскую жратву и вино. Сейчас в роли таких хорошо обеспеченных, ухоженных дам, которые притворяются, что вас нет и ничего не произошло, выступают армянская церковь и диаспора — в деле сестер Хачатурян.

«Армянская церковь идет за своим народом — наши епархии есть по всему миру. Церковь идет за своими детьми, чтобы они жили, чтобы смотреть на них, чтобы их охранять, чтобы они не забывали язык, историю, традиции, семьи свои святые хранили», — говорил мне в апреле священник, прибывший сюда на службу много лет назад из Святого Эчмиадзина. Я, тоже много лет прожившая на Кубани, в том числе среди армян, которые мигрировали сюда после турецкого геноцида, Спитакского землетрясения, нагорнокарабахского конфликта и просто так — из Грузии, Армении, Азербайджана, — и наблюдавшая их привычки и жизнь в семьях, спросила, в чем заключается эта святость, о которой говорит протоиерей. Он запнулся, не ожидая такого вопроса, и немного смутился, но, подумав, ответил, что это соблюдение вековых семейных традиций, уважение к старшим, понимание, что семья — главное в жизни.

В том рассказе про туфли де Ниро я уже писала, как принято у местных армян воспитывать девочек (я не говорю об отдельных интеллигентных или космополитичных семьях). Девочка — это тренировка перед настоящим ребенком, мальчиком, это присказка — а сказка будет впереди. Девочка вечно всем должна, прежде всего мужчинам, братьям и отцу, — и ее воспитывают так, что она сама в этом совершенно уверена, и сама она потом точно так же воспитывает своих дочерей. И так происходит год за годом, жизнь за жизнью. Я не знаю, где находятся армянская апостольская церковь и диаспора, когда 19-летняя станичная армянская девушка, прихожанка этой церкви, воспитанная матерью и отцом в том ключе, что ее главная цель в жизни — выйти замуж и родить детей, находит себе жениха, ее сватают (еще одна косная традиция вроде кубанской тачки на свадьбах, и в ней нет ничего умилительного), за две недели до свадьбы она получает от жениха рукой по лицу и все равно выходит замуж за него, потому что иначе — позор, и кому позор, спрашиваю? — брату! Отказавшись от жениха, она опозорит своего брата, который на два года моложе ее и свет в окошке у родителей. Она выходит замуж, рожает двух прекрасных детей, с мужем живут как кошка с собакой, и вся канитель с битьем, руганью (у жены есть свой характер, но нет ни образования, ни представления о своих правах), бардаком дома и постоянными переездами к маме и от мамы накладывает отпечаток на чувства и настроение детей, привыкших к тому, что мама вечно в слезах и папа неудачник. Между тем она исправно посещает церковь, ставит свечки, или что там ставят? — не знаю, — отмечает Рождество, Пасху и прочее. Где находится церковь, которая ходит по миру за своими детьми, следит, как они хранят свои святые семьи? Где эта хваленая диаспора? Сидит по своим святым углам, наблюдает, как плохо живется соседям, и радуется, что у самих пока все хорошо?