Восточный обход Краснодара стоит в 10-балльных пробках. Что делать?

В общем и целом Краснодар страдает гиподинамией круглый год, но особенно напряженным дорожный трафик становится в двух случаях. Летом, когда вся Россия устремляется к побережью Черного моря и путь этот лежит именно через наш город, и во время матчей футбольного клуба «Краснодар», когда намертво встает весь район. Пока «быки» на поле, с улицы Красной на Восточно-Кругликовскую проще и быстрее пройти пешком. Но десятибалльные пробки последних двух недель ни с одним из этих поводов связаны не были. 26 марта утренняя пробка на Восточном обходе растянулась на 6 км. Позже в тот же день представитель госкомпании «Автодор» Максим Комаров сообщил порталу Юга.ру, что на участке дороги от Знаменского до транспортной развязки идет ремонт. По договору, работы будут проводиться до 25 июня, но, по словам Комарова, их постараются завершить до 1 июня.

При этом представитель «Автодора» употребил словосочетание «до начала курортного сезона» — тогда как на юге он начинается как минимум за месяц до календарного лета, когда весь регион, включая Ростовскую область и Ставропольский край, в первый раз выезжает к морю на длинные выходные. В этом году они почти полностью занимают первые две недели мая. 9 апреля Восточный обход по направлению к улице Мачуги стоял в десятибалльной пробке уже в 7:30, что на восемь баллов выше обычного. В обратную сторону дорога была загружена на восемь баллов. Примерно в 10:30 сервис зафиксировал сложную пробку на Восточном обходе от улицы Горячеключевской до водосброса.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов сообщал о том, что с начала апреля текущего года будут ремонтировать часть подъездной дороги к поселку Индустриальному. Это участок от Восточного обхода (трасса М4 «Дон») до улицы Евдокимовской. Въезд в поселок Индустриальный со стороны Восточного обхода и вовсе закрыт. Объезд производится как раз через поселок Победитель, о котором мы напомним ниже. Такая загруженность дорог влияет в первую очередь не столько на туристов, сколько на горожан, которые каждый день едут на работу и с работы, направляются по делам или в торговый центр. И хотя избежать этого полностью вряд ли можно, редактор Авто Юга.ру все же решил найти варианты облегчить жизнь краснодарцам. Первый, как ни парадоксально, — использование городского и, что даже более уместно, междугороднего транспорта, второй — объездные маршруты, оставляющие Восточный обход далеко в стороне.

Выходы из сложившейся ситуации для местных Если вы житель Кореновска, станицы Динской, поселков Лорис, Агроном, Плодородный и близлежащих населенных пунктов — можно пересесть с автомобиля на электричку . Те, кому срочно нужно в Краснодар, могут оставить автомобиль у ближайшей станции и за 75 рублей приехать в краевой центр. Заранее ознакомьтесь с расписанием городской электрички. То же самое касается жителей Усть-Лабинска, станицы Васюринской, Старокорсунской, хутора Ленина, Знаменского и близлежащих населенных пунктов. Самый быстрый вариант доступен тем, кто живет в станице Новотитаровской и ее окрестностях. У хутора Карла Маркса находится аэродром Белевцы, где можно арендовать вертолет. Быстро, удобно, красиво, недешево.

Самим же краснодарцам, которые хотят проехать там, где забиты дороги, поможет маршрутное такси. Как ни странно, маршрутка проезжает пробку гораздо быстрее обычных автомобилей. Тут есть маленькая хитрость: эти транспортные средства редко попадают под «санкции» инспекторов ГИБДД, что позволяет им широко использовать обочины и прочие «хитрости». Предупреждаем: это опасно и неправильно. Но тем не менее. Выходы из ситуации для транзитного транспорта

На самом Восточном обходе города стоит зачастую именно транзитный транспорт — то есть люди, которые в город заезжать совершенно не планировали, и огромное количество дальнобойщиков. Общая длина пробки составляет примерно 6,5 км — от моста над железнодорожным путепроводом как минимум до съезда на улицу Уральскую. Первый (и самый простой) вариант — рассчитать путь так, чтобы попадать на этот участок дороги во временном промежутке между 11:00 и 16:00. Пробки избежать не удастся, но сократить время нахождения в заторе получится. В это время пробка уменьшается примерно до отрезка Уральская — Фадеева. Второй вариант — объехать. Большегрузный транспорт знаки пустят не везде. Вариантов практически нет. Что касается легкового, есть вариант избежать пробки перед ж/д путепроводом, если свернуть в сторону поселка Победитель, затем до Индустриального и далее на улицу 1 Мая, Московскую или Ростовское шоссе. Желательно и вовсе — к улице Тургенева. Там пробки тоже ужасные. Горожане отметят, что это «так себе» вариант. Тем не менее стоило указать и такой. Можно прорываться через Восточно-Кругликовскую, Уральскую и Мачуги, но там порой тоже пробки достигают 10-балльной отметки.

Можно объехать проще, но очень дальше: через Агроном к Динской, затем на Старокорсунскую и выехать на Восточный обход, но уже в районе шлюзов водохранилища. Если вам вовсе не нужно посещать кубанскую столицу, то езжайте через Кореновск на Усть-Лабинск. А далее, если вам в сторону Новороссийска, можно выехать на трассу М4 «Дон» в районе Адыгейска. Ежели в сторону Сочи, то уже ехать до Майкопа, а там через Апшеронск и Хадыженск — на Туапсе (около 4,5 часов и 280 км пути).