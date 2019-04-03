Россиянам напомнили о длинных майских выходных

Роструд напомнил жителям страны о длинных праздничных выходных в мае

В связи с празднованием Дня весны и труда жители России будут отдыхать пять дней — с 1 по 5 мая . Таким образом, на той неделе работать предстоит всего два дня — 29 и 30 апреля.

Из-за празднования Дня победы россияне будут отдыхать четыре дня — с 9 по 12 мая . Перед этим рабочими будут три дня — 6-8 мая.

Отмечается, что в предпраздничные 30 апреля и 8 мая рабочий день сократят на один час.