Россиянам напомнили о длинных майских выходных
Роструд напомнил жителям страны о длинных праздничных выходных в мае
В связи с празднованием Дня весны и труда жители России будут отдыхать пять дней — с 1 по 5 мая. Таким образом, на той неделе работать предстоит всего два дня — 29 и 30 апреля.
Из-за празднования Дня победы россияне будут отдыхать четыре дня — с 9 по 12 мая. Перед этим рабочими будут три дня — 6-8 мая.
Отмечается, что в предпраздничные 30 апреля и 8 мая рабочий день сократят на один час.
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Такие длинные выходные получились за счет того, что осенью 2018 года кабмин перенес на май нерабочие 5 и 6 января, а также 23 февраля, которые выпадали на субботу и воскресенье, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роструда.
После майских праздников у россиян в этом году останется четыре выходных — один в июне и три в ноябре.
Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что в Сочи карнавал в честь открытия курортного сезона состоится 25 мая, а День города в Краснодаре будут отмечать 21 и 22 сентября.
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