На Восточном обходе Краснодара снова собралась пробка в 10 баллов

Утром 9 апреля Восточный обход Краснодара стоял в десятибалльной пробке

По данным сервиса «Яндекс.Терминал», уже в 7:30 Восточный обход по направлению к улице Мачуги стоял в десятибалльной пробке, что на восемь баллов выше обычного. В обратную сторону дорога была загружена на восемь баллов. Такой затор держался около часа.

Примерно в 10:30 сервис зафиксировал сложную пробку на Восточном обходе от улицы Горячеключевской до водосброса. Затор растянулся на 2,3 км, а машины стояли 42 минуты, что на 36 минут больше обычного.