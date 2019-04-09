На Восточном обходе Краснодара снова собралась пробка в 10 баллов
Утром 9 апреля Восточный обход Краснодара стоял в десятибалльной пробке
По данным сервиса «Яндекс.Терминал», уже в 7:30 Восточный обход по направлению к улице Мачуги стоял в десятибалльной пробке, что на восемь баллов выше обычного. В обратную сторону дорога была загружена на восемь баллов. Такой затор держался около часа.
Примерно в 10:30 сервис зафиксировал сложную пробку на Восточном обходе от улицы Горячеключевской до водосброса. Затор растянулся на 2,3 км, а машины стояли 42 минуты, что на 36 минут больше обычного.
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Кроме того, около 8:00 водители на два часа задержались на улице Российской от Проточной до Весенней. Там пробка тянулась 5,6 км. Ближе к 10:00 машины стояли на улице Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Там пробка продержалась 3 часа 10 минут.
Как сообщали Юга.ру, 26 марта Восточный обход стоял в пробке более восьми часов. С 6 апреля движение перекрыли по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон» из-за ремонта. Однако чуть позже власти рассказали, что дорогу будут закрывать по одной полосе.
Напомним, весной 2018 года из-за ремонта дороги на Южном и Восточном обходах машины стояли в пробках по пять-шесть часов.
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