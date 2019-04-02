В Краснодаре закроют на ремонт дорогу к поселку Индустриальному

В Краснодаре с 6 апреля перекроют движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон»

Специалисты начали ремонтировать оставшийся участок подъездной дороги к поселку Индустриальному — от улицы Евдокимовской до трассы М4 «Дон» (Восточный обход). В связи с этим 6 апреля закроют сквозной проезд от Восточного обхода в Индустриальный. Объехать участок ремонта можно будет через соседний поселок Победитель.

Перекрывать движение транспорта на участке ремонта от улицы Евдокимовской до Восточного обхода будут в три этапа: с 6 апреля для проезда закроют промежуток от улицы Евдокимовской вдоль водоотводного канала до улицы Осокина (переезда через канал);

после этого закроют участок от улицы Осокина до въезда в логистический центр;

далее закроют участок от въезда в логистический центр до Восточного обхода. По мере готовности каждого участка его будут открывать для проезда.

Специалисты уже начали подготовку к началу основных работ: они восстанавливают и отсыпают обочины, устанавливают временные дорожные знаки и информационные щиты со схемой объезда размером 2×3 метра на трассе по Восточному обходу. «В 2019 году мы завершим комплексный ремонт дороги от трассы М4 "Дон" к улице 1 Мая. Это один из въездов в Краснодар, поэтому важно сделать здесь качественную дорогу для жителей, причем с запасом прочности, так как по ней движется много большегрузов», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. С расчетом на хорошую погоду подрядчик планирует выполнить основные работы чуть больше чем за месяц и в мае открыть проезд.

Параллельно планируется отремонтировать участок дороги к поселку Индустриальному в районе перекрестка улиц 1 Мая и Россинского. Кроме того, в 2019 году в Индустриальном собираются сделать ремонт участка дороги по улице Евдокимовской от Милютинской до Весенней.

Гендиректор подрядной организации ООО «Фирма "Дортранссервис"» Аскер Хабаху рассказал, что ремонт дороги, ведущей в Индустриальный, проведут с применением специальных машин — ресайклеров. Они рыхлят старое покрытие дороги и затем добавляют вяжущие материалы, что позволяет быстро восстановить основание дороги, а не делать его заново. Чтобы слой набрал прочность, нужно не меньше двух суток, в это время нельзя ездить по дороге. После того как ресайклер сделает основание, на него нанесут замыкающий слой, на который уложат асфальтобетон.

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