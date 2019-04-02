В Краснодаре закроют на ремонт дорогу к поселку Индустриальному
В Краснодаре с 6 апреля перекроют движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон»
Специалисты начали ремонтировать оставшийся участок подъездной дороги к поселку Индустриальному — от улицы Евдокимовской до трассы М4 «Дон» (Восточный обход).
В связи с этим 6 апреля закроют сквозной проезд от Восточного обхода в Индустриальный. Объехать участок ремонта можно будет через соседний поселок Победитель.
Перекрывать движение транспорта на участке ремонта от улицы Евдокимовской до Восточного обхода будут в три этапа:
- с 6 апреля для проезда закроют промежуток от улицы Евдокимовской вдоль водоотводного канала до улицы Осокина (переезда через канал);
- после этого закроют участок от улицы Осокина до въезда в логистический центр;
- далее закроют участок от въезда в логистический центр до Восточного обхода.
По мере готовности каждого участка его будут открывать для проезда.
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Специалисты уже начали подготовку к началу основных работ: они восстанавливают и отсыпают обочины, устанавливают временные дорожные знаки и информационные щиты со схемой объезда размером 2×3 метра на трассе по Восточному обходу.
«В 2019 году мы завершим комплексный ремонт дороги от трассы М4 "Дон" к улице 1 Мая. Это один из въездов в Краснодар, поэтому важно сделать здесь качественную дорогу для жителей, причем с запасом прочности, так как по ней движется много большегрузов», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
С расчетом на хорошую погоду подрядчик планирует выполнить основные работы чуть больше чем за месяц и в мае открыть проезд.
Параллельно планируется отремонтировать участок дороги к поселку Индустриальному в районе перекрестка улиц 1 Мая и Россинского. Кроме того, в 2019 году в Индустриальном собираются сделать ремонт участка дороги по улице Евдокимовской от Милютинской до Весенней.
Гендиректор подрядной организации ООО «Фирма "Дортранссервис"» Аскер Хабаху рассказал, что ремонт дороги, ведущей в Индустриальный, проведут с применением специальных машин — ресайклеров. Они рыхлят старое покрытие дороги и затем добавляют вяжущие материалы, что позволяет быстро восстановить основание дороги, а не делать его заново. Чтобы слой набрал прочность, нужно не меньше двух суток, в это время нельзя ездить по дороге. После того как ресайклер сделает основание, на него нанесут замыкающий слой, на который уложат асфальтобетон.
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Как сообщали Юга.ру, подъездную дорогу к поселку Индустриальному начали ремонтировать в 2017 году. Тогда сделали 8 км магистрали: от перекрестка на поселок Краснодарский до развилки на Индустриальный и трассу М4 «Дон». Также провели ремонт на участке от улицы 1 Мая до развилки на поселок Краснодарский. Дорога будет входить в транспортный коридор, который построят от улицы Тихорецкой к трассе М4 «Дон».
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